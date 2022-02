Vodafone e Recommerce, partnership per il riuso degli smartphone

Vodafone annuncia un’importante iniziativa per prolungare la vita degli smartphone e incoraggiare i clienti a permutare o riciclare i loro vecchi device, per un’economia più circolare che limiti al minimo la produzione di rifiuti e riduca ulteriormente le emissioni di carbonio.

Dalla prossima primavera, Vodafone offrirà ai propri clienti in Europa un pacchetto completo e conveniente di servizi che includerà assicurazione, supporto tecnico e riparazioni per i loro dispositivi. Vodafone lancerà inoltre una nuova piattaforma digitale che renderà estremamente semplice per i clienti valutare le diverse offerte per procedere con la permuta dei loro smartphone.

I clienti saranno incoraggiati a riconsegnare qualsiasi dispositivo mobile non più utilizzabile e, ove possibile, Vodafone assicurerà che i device vengano riciclati in modo responsabile o riutilizzati a fini sociali o benefici. Verrà anche proposta una vasta gamma di smartphone di alta qualità, ricondizionati e a prezzi competitivi.

Vodafone ha inoltre annunciato una partnership strategica con Recommerce per la permuta su larga scala e gestione dei device che permetterà ai clienti di beneficiare di dispostivi usati di elevata qualità.

Alex Froment-Curtil, Chief Commercial Officer di Vodafone Group, ha dichiarato: “Vodafone ha un ruolo da protagonista nella guida per lo sviluppo di un’economia circolare nel settore dei dispositivi mobili affinché venga ridotto il loro impatto sull’ambiente. Stiamo sperimentando un’offerta digitale completa e innovativa che rende più semplice per i nostri clienti prolungare la vita del loro smartphone o di acquistare e avere un dispositivo ricondizionato”.

Augustin Becquet, CEO di Recommerce: “Siamo molto orgogliosi di lanciare questa partnership insieme a Vodafone che sta attuando il più grande e avanzato programma di gestione del ciclo di vita dei dispostivi a livello europeo. Siamo certi degli effetti concreti che questa partnership di lungo periodo avrà sull’ambiente e nella lotta contro il cambiamento climatico”.

Avere un device per un anno in più può ridurre l’impatto di CO2 nel corso del ciclo di vita dello smartphone fino al 29%. L’acquisto di uno smartphone ricondizionato permette di risparmiare circa 50 Kg di CO2 – il 20% o meno rispetto ad un equivalente smartphone nuovo – ed elimina la necessità di estrarre 164 Kg di materie prime. Per ogni milione di smartphone che Vodafone riceve tramite la permuta per poi essere ricondizionati e rivenduti, si potrebbero potenzialmente evitare più di 50.000 tonnellate di CO2.

Nella maggior parte dei mercati in cui Vodafone opera vengono utilizzati i servizi di permuta, riacquisto dei dispositivi e servizi di riparazione per incoraggiare i clienti a far riparare o restituire i loro vecchi dispositivi. L’impegno che Vodafone si assume assicurerà che tutti i clienti in Europa siano in grado di beneficiare di un approccio digitale completo e coerente che prevede assicurazione per l’acquisto di un nuovo smartphone, inclusa la copertura da danni accidentali; opzioni flessibili di permuta tramite un’app molto semplice da usare, che permette ai clienti di ricevere tempestivamente il pagamento per il loro vecchio device o di maturare un credito sull’acquisto di un nuovo smartphone; servizi di riparazione rapidi che possono prolungare la vita dei dispositivi che si siano danneggiati accidentalmente; Vendita al dettaglio su vasta scala di una gamma di smartphone usati e ricondizionati di elevata qualità oltre a dispositivi più recenti; Incoraggiare i clienti a restituire i propri vecchi smartphone per riciclarli o per essere riutilizzati a fini sociali o benefici.

