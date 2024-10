Vodafone e Google ampliano la partnership strategica

Vodafone e Google hanno annunciato oggi un’espansione strategica decennale della loro partnership esistente per portare nuovi servizi, dispositivi ed esperienze TV a milioni di clienti Vodafone in Europa e Africa, con il supporto di Google Cloud e dei modelli Gemini di Google.

L’accordo porterà storage, sicurezza e assistenza AI ai clienti di Vodafone in 15 Paesi e ai suoi partner in altri 45 mercati in tutto il mondo, mentre Google utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile di Vodafone per migliorare la produttività della forza lavoro.

Margherita Della Valle, amministratore delegato del Gruppo Vodafone, ha dichiarato: “Insieme, Vodafone e Google metteranno nuovi contenuti e dispositivi basati sull’intelligenza artificiale nelle mani di altri milioni di consumatori. Utilizzando questi servizi, i nostri clienti potranno scoprire nuovi modi di imparare, creare e comunicare, oltre a fruire della TV, su una scala mai vista prima”.

“La nostra partnership ampliata con Vodafone contribuirà a portare i nostri prodotti e servizi AI più avanzati, compresi i nostri modelli Gemini, a un numero maggiore di persone in Europa e in Africa”, ha dichiarato Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet. “Sono entusiasta di vedere come gli utenti Vodafone, le piccole imprese e i governi utilizzeranno l’AI generativa e Google Cloud per trasformare il modo in cui lavorano e accedono alle informazioni”.

Aprire la strada a una migliore esperienza per i consumatori

Uno degli obiettivi principali della partnership tra Vodafone e Google è quello di aiutare i consumatori a trarre vantaggio dalle più recenti tecnologie hardware e digitali, tra cui l’AI e le applicazioni basate su cloud. Vodafone e Google lavoreranno insieme per migliorare e ampliare la gamma di prodotti e servizi disponibili nei negozi e online, con il supporto di un’esperienza cliente rinnovata e basata sui vantaggi dell’AI. Google e Vodafone stanno lavorando per permettere a Vodafone di offrire ai consumatori prodotti con abbonamento a YouTube o Google One, come piani di archiviazione e piani AI Premium, oltre a offrire una gamma di dispositivi Pixel e altri dispositivi Android.

Vodafone e Google lavoreranno per migliorare Vodafone TV (che è alimentata da Android TV), utilizzando le funzionalità avanzate di AI generativa di Google Cloud per fornire ulteriori funzioni di scoperta dei contenuti, premi e offerte, nonché la monetizzazione dei contenuti con Google Ad Manager per offrire una migliore esperienza pubblicitaria. I team stanno anche esplorando un’esperienza di YouTube più profondamente integrata nei dispositivi Vodafone TV.

Trasformazione digitale e sicurezza alimentate dall’AI generativa di Google Cloud

Vodafone e Google Cloud hanno già una solida esperienza di collaborazione. Le aziende hanno lavorato insieme per creare un repository di dati (data lake) che ospita i dati di Vodafone e i suoi servizi di AI e analisi dei dati esistenti su Google Cloud per garantire la massima sicurezza e il rispetto dei requisiti legali. Con l’ampliamento della partnership, Vodafone utilizzerà Vertex AI, la piattaforma AI aziendale di Google Cloud, per creare, implementare e scalare modelli di machine learning e applicazioni AI basate sui modelli Gemini di Google. Ciò contribuirà ad aumentare la velocità e la facilità con cui le società operative di Vodafone in diversi Paesi possono innovare e lanciare nuovi prodotti.

Grazie a questa partnership, Vodafone intende offrire ai propri clienti aziendali una maggiore protezione informatica con la propria soluzione di cybersecurity cloud-native, di prossima realizzazione, che utilizza la piattaforma Security Operations di Google Cloud. La soluzione fornirà la gestione degli incidenti e degli eventi di sicurezza, oltre ai più recenti strumenti di protezione basati su software. Vodafone utilizzerà la piattaforma Security Operations di Google Cloud anche nello sviluppo di alcuni prodotti e servizi, per garantire che siano sicuri fin dalla progettazione e per aiutare i clienti a stare al sicuro online.

Le due aziende intendono promuovere congiuntamente l’uso di standard universali di settore in aree quali la sicurezza online, lo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, le prestazioni della rete e l’interoperabilità, per favorire economie di scala nell’efficienza industriale, stimolare l’innovazione e migliorare i servizi pubblici su scala. Grazie a questa partnership, Vodafone metterà il cloud, i contenuti e la connettività alimentati dall’intelligenza artificiale nelle mani di un maggior numero di persone.

I principali vantaggi della partnership tra Vodafone e Google

Offrire ai consumatori la potenza dell’AI: Vodafone intende semplificare l’esperienza dell’AI per i consumatori attraverso una |gamma più ampia di dispositivi Google Pixel e altri telefoni Android dotati di AI, abbinati alla sua veloce rete 5G paneuropea. Vodafone aiuterà inoltre i clienti a conoscere le funzionalità dell’AI con guide online migliorate, esperienze dedicate nei negozi e personale aggiornato.

Offrire una piattaforma TV d'eccellenza: Vodafone e Google collaboreranno affinché i clienti di Vodafone TV possano usufruire di ricerche e raccomandazioni generate dall'intelligenza artificiale per contenuti televisivi, applicazioni e premi personalizzati. Ciò fa seguito alla notizia del 2023, secondo cui l'adozione di Android TV da parte di Vodafone è diventata la piattaforma preferita per Vodafone TV, ora attiva in sei Paesi. Questa collaborazione consente inoltre a Vodafone di ottimizzare la propria infrastruttura utilizzando le capacità di intelligenza artificiale di Google Cloud e di sbloccare nuove opportunità nella pubblicità e nell'espansione del mercato. Google Ad Manager è destinato a fungere da piattaforma principale per la monetizzazione degli inventari televisivi indirizzabili di Vodafone, fornendo una migliore esperienza pubblicitaria agli utenti.

Estendere la portata del cloud e dell'AI alle persone: Google e Vodafone intendono offrire agli utenti di Vodafone una serie di servizi costruiti utilizzando l'AI avanzata basata sul cloud. Ciò potrebbe includere l'archiviazione di foto, video e file tramite Google One e Google One AI Premium con Gemini Advanced per coloro che desiderano la potenza aggiuntiva dei modelli AI più capaci di Google. Le parti stanno inoltre lavorando per ampliare la disponibilità di servizi YouTube in abbonamento per i clienti Vodafone. Tutti questi servizi saranno supportati dalle ampie reti fisse e mobili di Vodafone nel territorio di riferimento.

