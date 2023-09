Vodafone e Amazon insieme per estendere la connettività in Africa e in Europa

Vodafone e Vodacom intendono utilizzare la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) del Progetto Kuiper di Amazon per estendere la portata delle loro reti 4G/5G. Le aziende prevedono di partecipare al beta testing del servizio Project Kuiper nel 2024.

Vodafone e Project Kuiper, l’iniziativa di Amazon per le comunicazioni via satellite in orbita terrestre bassa (LEO), hanno annunciato oggi una collaborazione strategica grazie alla quale Vodafone e Vodacom intendono utilizzare la rete di Project Kuiper per estendere la portata dei servizi 4G/5G a un maggior numero di clienti in Europa e Africa.

Vodafone e Vodacom intendono utilizzare la rete satellitare ad alta larghezza di banda e bassa latenza di Project Kuiper per portare i vantaggi della connettività 4G/5G in aree che altrimenti potrebbero essere difficili e proibitive da servire attraverso la fibra tradizionale o le soluzioni a microonde. Il progetto Kuiper collegherà antenne cellulari geograficamente disperse alle reti di telecomunicazione principali delle aziende. Ciò significa che Vodafone e Vodacom saranno in grado di offrire servizi 4G/5G in un maggior numero di località senza dover affrontare i tempi e i costi di costruzione di collegamenti wireless fissi o basati su fibra ottica per tornare alle reti principali.

Nell’ambito della collaborazione, Amazon intende collaborare con Vodafone per diffondere i servizi a banda larga ad alta velocità di Project Kuiper nelle comunità non servite e non servite di tutto il mondo. Le aziende stanno inoltre valutando ulteriori offerte specifiche per le imprese, per fornire loro soluzioni di connettività globale complete, come il servizio di backup per eventi imprevisti e l’estensione della connettività a infrastrutture remote.

Margherita Della Valle, Chief Executive del Gruppo Vodafone, ha dichiarato: “Il lavoro di Vodafone con Project Kuiper fornirà connettività mobile a molte delle persone che, secondo le stime, sono il 40% della popolazione globale senza accesso a Internet, supportando le comunità remote, le loro scuole e le loro aziende, i servizi di emergenza e i soccorsi in caso di calamità”. Queste connessioni saranno ulteriormente integrate dal nostro lavoro sui servizi satellitari direct-to-smartphone”.

“Amazon sta realizzando Project Kuiper per fornire banda larga veloce e conveniente a decine di milioni di clienti in comunità non servite, e la nostra rete flessibile ci permette di collegare luoghi tradizionalmente difficili da raggiungere“, ha dichiarato Dave Limp, vicepresidente senior di Amazon per i dispositivi e i servizi. “La collaborazione con un fornitore di servizi leader a livello internazionale come Vodafone ci permette di avere un impatto maggiore e più rapido nel colmare il divario digitale in Europa e in Africa. Insieme esploreremo come aiutare i nostri clienti a trarre il massimo valore dall’espansione della connettività, in particolare in aree come la banda larga residenziale, l’agricoltura, l’istruzione, la sanità, i trasporti e i servizi finanziari.”

“In Vodacom, il nostro scopo è connetterci per un futuro migliore e lavoriamo ogni giorno per portare online più persone in Africa”, ha dichiarato Shameel Joosub, CEO del Gruppo Vodacom. “La collaborazione con Project Kuiper ci offre un nuovo entusiasmante percorso per scalare i nostri sforzi, utilizzando la costellazione satellitare di Amazon per raggiungere rapidamente più clienti in tutto il continente africano.”

Vodafone, Vodacom e Project Kuiper inizieranno a distribuire i servizi in Africa e in Europa non appena i satelliti di produzione di Amazon saranno online. Amazon si sta preparando a testare due satelliti prototipo nei prossimi mesi prima di iniziare a distribuire i satelliti di produzione nel 2024. Amazon prevede di iniziare a testare in beta i servizi del Progetto Kuiper con clienti selezionati entro la fine del 2024, e Vodafone e Vodacom hanno intenzione di partecipare a tali test attraverso questa collaborazione.