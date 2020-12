Vodafone Digital Privacy & Security, la sicurezza per la famiglia

Vodafone lancia Digital Privacy & Security, il nuovo servizio flessibile e completo per proteggere tutti i dispositivi della propria famiglia.

Digital Privacy & Security nasce per rispondere alle nuove esigenze di protezione di tutta la famiglia e avere un servizio semplice, flessibile ed efficiente per navigare in sicurezza sui propri dispositivi. È possibile infatti scegliere il livello di protezione più adatto alle proprie esigenze – Digital Privacy & Security, per un solo dispositivo mobile, e Digital Privacy & Security Family, per proteggere tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi della Vodafone Station in casa e tutti i dispositivi mobili della famiglia – ed essere costantemente informati sulle minacce rilevate per personalizzare il servizio.

Inoltre Digital Privacy & Security è sempre attivo sulla rete Vodafone e protegge in maniera efficiente senza influire sulla durata della batteria né sulla velocità del dispositivo.

Il nuovo servizio protegge l’identità online attraverso il monitoraggio dei dati personali e informa il cliente nel caso in cui i suoi dati siano stati esposti ad una violazione, fornendogli istruzioni specifiche. Inoltre blocca siti web malevoli e contraffatti, riducendo la diffusione di malware e virus, proteggendo da contenuti dannosi o e-mail di phishing e avvisando il cliente in caso di navigazione su un sito non sicuro.

Con il “Parental Control” è possibile scegliere di bloccare siti web non adatti ai minori e mettere in pausa l’utilizzo di internet in alcune fasce orarie.

Digital Privacy & Security protegge un solo dispositivo mobile ed è attivabile su tutte le SIM Mobile Vodafone. Digital Privacy & Security Family protegge tutti i dispositivi della famiglia ed è attivabile su tutte le offerte di rete Fissa e Convergenti Vodafone nel caso in cui si decida di acquistare anche la Vodafone Station.

Entrambe le opzioni sono disponibili nella versione con primo mese gratuito, per poter provare il servizio senza costi aggiuntivi.