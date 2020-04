Vmware, il Vmworld 2020 sarà un evento digitale globale

L’emergenza Covid-19 non smette ancora di far sentire tutto il proprio peso in tutto il mondo e per questo VMware ha valutato le migliori strategie per proteggere la salute e il benessere di tutte le persone coinvolte nel VMworld 2020.

Come risultato di questa riflessione, VMware ha preso la difficile ma importante decisione di rendere VMworld 2020 un evento digitale globale, che si terrà nella settimana del 28 settembre, e annullare gli eventi fisici attualmente in programma in agosto per San Francisco e a novembre per Barcellona.

Sanjay Poonen, Chief Operating Officer, Customer Operations, Vmware si è espresso con rammarico, ricordando come ogni anno la società americana sia entusiasta ed impaziente di ospitare i propri clienti, partner e dipendenti da tutto il mondo in occasione delle tappe americana ed europea di VMworld. Le kermesse costituiscono anche il modo migliore di mostrare in anteprima le novità e le prospettiva del settore, oltre ad essere una importante occasione di formazione e di networking con i colleghi. Nonostante la delusione per il mancato incontro fisico, al tempo stesso Poonen ricorda come in Vmware siano tutti entusiasti di affrontare la sfida di questa nuova esperienza digitale globale.

Come evento digitale organizzato durante la settimana del 28 settembre, Vmworld 2020 consentirà la partecipazione e la collaborazione da remoto da qualsiasi parte del mondo.

Vmware si impegna a garantire che l’evento digitale rifletta l’esperienza di Vmworld che così tanti nel settore hanno conosciuto e amato. In questo nuovo formato, i partecipanti possono ancora conoscere nuove soluzioni tecnologiche innovative, prospettiva dai dirigenti Vmware, approfondire i contenuti educativi e tecnici e interagire con esperti in tutto l’ecosistema del settore.

Vmware sta anche considerando incontri regionali, più piccoli, fisici entro la fine dell’autunno.

Per finire, la società ha annunciato che verranno fornito maggiori dettagli in merito al Vmworld 2020 nel corso delle prossime settimane.