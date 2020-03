Csp, Telecom Italia usa la piattaforma Telco Cloud di Vmware

Vmware ha annunciato che Telecom Italia è fra i Communication Service Provider che stanno adottando la sua piattaforma Telco Cloud per accelerare il time to revenue, automatizzare i cicli di vita e semplificare le operations.

La piattaforma Vmware 5G-ready Network Functions Virtualization di Vmware si affida a oltre 100 operatori per fornire i propri servizi di telecomunicazione a 800 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Telecom Italia si unisce ad una schiera di Csp che hanno deciso di scegliere la piattaforma di Vmware, come Tim Brasil – filiale di Telecom Italia, uno dei provider di servizi mobili in più rapida crescita in Brasile con oltre 54,5 milioni di clienti mobili in tutto il Paese, Millicom – fornitore leader di servizi via cavo e mobili dedicati ai mercati emergenti dell’America Latina e dell’Africa, Singtel – uno dei gruppi leader in Asia nel settore delle tecnologie di comunicazione, fornisce una gamma diversificata di servizi tra cui telefonia fissa, mobile, dati, internet, TV, tecnologia infocomms (ICT) e soluzioni digitali e Telia Company – un CSP globale che serve ogni giorno milioni di clienti in una delle regioni più collegate del mondo – dalla Norvegia alla Turchia

Inoltre, Vmware e Deutsche Telekom, in collaborazione con Intel, hanno annunciato una collaborazione su una piattaforma vRAN virtuale aperta e intelligente , basata su standard O-RAN, per portare agilità alle reti di accesso radio (RAN) sia per le reti LTE esistenti che per le future reti 5G. Questo nuovo ambiente vRAN innovativo aiuterà i clienti a creare un ambiente RAN più innovativo che introduce l’economia del cloud nell’ambiente delle reti di accesso radio.

Vmware ha anche annunciato che SD-WAN di VeloCloud sta aiutando i clienti dei service provider a ottenere implementazioni WAN più veloci, più economiche e dalle prestazioni migliori delle applicazioni e della rete rispetto alla loro WAN esistente.

Infine, si espande il portafoglio Telco & Edge Cloud, con la disponibilità generale di VMware Telco Cloud Automation, precedentemente annunciata a VMworld 2019 Europa come Project Maestro, una soluzione software per l’orchestrazione e l’automazione del cloud telco.