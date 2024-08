VMware Tanzu Platform 10 accelera la delivery di applicazioni intelligenti

Broadcom Inc. ha annunciato il lancio di VMware Tanzu Platform 10, una piattaforma applicativa nativa per il cloud che accelera la delivery del software, offrendo ai team di progettazione della piattaforma una governance e un’efficienza operativa migliorate, riducendo al contempo la complessità e lo stress per i team di sviluppo.

Broadcom ha inoltre presentato Tanzu AI Solutions, un insieme di funzionalità integrate nella piattaforma Tanzu che consente ai team applicativi di consegnare rapidamente e in modo sicuro applicazioni intelligenti basate sull’Intelligenza Artificiale generativa su larga scala. Tanzu Platform 10 e VMware Cloud Foundation offrono ora il percorso più rapido verso un cloud privato completo, grazie a una esperienza di setup self-configuring e al supporto per ambienti air-gapped, sottolinea l’azienda.

Quasi un terzo (29%) del budget destinato alla GenAI è impiegato nella creazione e fornitura di nuove offerte aziendali guidate da software, secondo un recente studio IDC. Tuttavia, una ricerca di S&P Global Market Intelligence mostra che oltre la metà (52,6%) delle organizzazioni si trova ad affrontare una carenza di competenze tecnologiche nell’area dell’IA e dell’apprendimento automatico, creando un ostacolo significativo per capitalizzare le innovazioni GenAI.

“I responsabili aziendali desiderano sfruttare la potenza della GenAI nella loro strategia applicativa, ma spesso si trovano ad affrontare sfide complesse con questa tecnologia emergente, finendo per creare esperimenti una tantum e silos che aumentano solo il debito tecnico e i rischi,” ha dichiarato Purnima Padmanabhan, general manager Tanzu Division, Broadcom. “Ora, grazie al framework di sviluppo AI integrato in Tanzu Platform, gli sviluppatori possono creare applicazioni intelligenti e ad alte prestazioni, indipendentemente dal loro livello di esperienza o dalla loro conoscenza di Python. Le soluzioni AI di Tanzu aiutano i team di sviluppo a passare dalla fase di sperimentazione alla produzione di applicazioni enterprise-ready per l’impresa in tutta tranquillità.”

Tanzu Platform 10: semplificazione e accelerazione della consegna di applicazioni cloud native

Tanzu Platform 10 si basa sull’approccio di Cloud Foundry per accelerare la distribuzione delle applicazioni con golden path standardizzati verso la produzione per sviluppatori e platform engineer. Gli sviluppatori possono ora utilizzare operazioni semplici per automatizzare la creazione di container sicuri, associare servizi alle applicazioni, distribuire il codice con un solo comando e scalare facilmente le applicazioni. Tanzu Platform 10 automatizza anche le attività di gestione delle applicazioni e della piattaforma, come il patching delle vulnerabilità, l’esecuzione di aggiornamenti periodici e l’applicazione delle policy con un’ampia visibilità e insight basati sull’intelligenza artificiale.

Tanzu Platform 10 offre un control plane globale autogestito, per una maggiore automazione e visibilità su tutti gli ambienti applicativi. Tanzu Platform 10 offre inoltre:

Un'esperienza di sviluppo simile a quella di Cloud-Foundry per Kubernetes con spazi applicativi che introduce un livello di astrazione incentrato sull'applicazione per consentire l'esecuzione delle applicazioni con una governance e una compliance operative coerenti. Il modello di astrazione creerà una netta separazione delle "preoccupazioni" tra le parti interessate: gli sviluppatori potranno concentrarsi sulle loro applicazioni senza preoccuparsi dei dettagli dell'infrastruttura, mentre i team della piattaforma e delle operations potranno concentrarsi sulla gestione dell'infrastruttura in scala, definendo le configurazioni per soddisfare i requisiti di governance e conformità dell'organizzazione.

Potente service binding "integrato" ("built-in") per connettere le app a middleware e database e gestire automaticamente credenziali e stringhe di connessione, con un enorme risparmio di tempo.

Tempi di avvio significativamente più rapidi per le applicazioni Spring grazie ai buildpack Java migliorati in Tanzu Spring e alle funzionalità commerciali di Spring integrate in Tanzu Platform.

. Database e messaggistica OSS auto-provisioned e protetti.

Tanzu AI Solutions in Tanzu Platform 10 supporta gli sviluppatori nella creazione di applicazioni GenAI sicure, scalabili e pronte all’uso

Tanzu Platform democratizza lo sviluppo di applicazioni intelligenti. Tanzu Platform include ora Tanzu AI Solutions, un insieme di funzionalità che aiutano i clienti a sviluppare, gestire e ottimizzare applicazioni intelligenti alimentate da AI in modo sicuro e su scala. Tanzu AI Solutions offre anche l’osservabilità e il monitoraggio GenAI per affrontare la precisione e le prestazioni con la root cause analysis per le applicazioni e i large language models (LLM). Tanzu AI Solutions include:

Spring AI è un framework applicativo open source che può essere utilizzato dagli sviluppatori Java per integrare le funzionalità di GenAI nelle applicazioni. Spring AI offre API Java di facile utilizzo per gli sviluppatori che possono accedere ai modelli LLM e implementare modelli di logica applicativa e di intelligenza artificiale di livello superiore. Grazie a Spring AI, gli sviluppatori Java possono integrare senza sforzo le capacità di GenAI nelle loro applicazioni, nuove o esistenti, senza la necessità di formarsi in Python.

GenAI on Tanzu Platform è un gateway API migliorato e compatibile con OpenAI, disponibile in Tanzu Platform, con astrazione API integrata, bilanciamento del carico, resilienza e caching. Consente di eseguire o connettersi ad oltre 100 LLM proprietari o OSS in modo sicuro e coerente. Tanzu Platform intermedia i servizi LLM come qualsiasi altro servizio, come i database e le API aziendali, permettendo al team di ingegneria della piattaforma di curare i servizi AI con controlli di accesso basati sui ruoli e di automatizzare la gestione dei segreti, garantendo sicurezza e resilienza senza coinvolgere direttamente gli sviluppatori.

Observability for GenAI offre un incremento delle prestazioni e dell'accuratezza attraverso il monitoraggio e la valutazione delle app e delle risposte dei modelli. Questa funzionalità aiuta i team a visualizzare, testare e risolvere i problemi delle app di intelligenza artificiale eseguendo controlli sull'accuratezza dei modelli e scansioni per rilevare eventuali allucinazioni. Inoltre, monitora l'utilizzo dei token per controllare più facilmente i costi delle chiamate ai LLM.

offre un incremento delle prestazioni e dell’accuratezza attraverso il monitoraggio e la valutazione delle app e delle risposte dei modelli. Questa funzionalità aiuta i team a visualizzare, testare e risolvere i problemi delle app di intelligenza artificiale eseguendo controlli sull’accuratezza dei modelli e scansioni per rilevare eventuali allucinazioni. Inoltre, monitora l’utilizzo dei token per controllare più facilmente i costi delle chiamate ai LLM. Il supporto per VMware Private AI Foundation con NVIDIA è integrato nel service broker di GenAI su Tanzu Platform sotto forma di selezioni preconfigurate e pronte all’uso, facilmente accessibili tramite un menu a tendina, rendendole disponibili ai team applicativi.

Tanzu Platform 10 e VMware Cloud Foundation: il percorso più rapido verso un cloud privato completo

Tanzu Platform 10 fornisce potenti servizi avanzati pronti all’uso per VMware Cloud Foundation, inclusi servizi per operazioni su container e gestione dei dati, accelerando il percorso verso un cloud privato completo. Per accelerare la distribuzione di applicazioni moderne su cloud privato, Tanzu Platform 10 offre le seguenti nuove funzionalità:

Supporto dell'ambiente Air-gapped per ambienti cloud privati off-network e autogestiti, con un'esperienza di installazione semplice e autoconfigurante che preconfigura Tanzu Platform per VMware Cloud Foundation. Con un semplice comando CLI, la creazione del cluster Kubernetes e la configurazione della rete vengono automatizzate, creando una piattaforma di sviluppo cloud privata pronta per il consumo (ready-to-consume).

Global Server Load Balancing e Networking avanzato per Tanzu Platform introduce miglioramenti ai cloud privati che utilizzano VMware Avi Load Balancer, con il supporto preconfigurato nelle implementazioni Cloud Foundry per la gestione del routing e del networking dinamico source-to-url tramite bilanciamento del carico e DNS dinamico per gli ambienti Kubernetes.

introduce miglioramenti ai cloud privati che utilizzano VMware Avi Load Balancer, con il supporto preconfigurato nelle implementazioni Cloud Foundry per la gestione del routing e del networking dinamico source-to- tramite bilanciamento del carico e dinamico per gli ambienti Kubernetes. Le immagini di macchine virtuali e OSS protette disponibili nel catalogo delle applicazioni di Tanzu sono ora integrate direttamente nell’hub di Tanzu Platform, consentendo la distribuzione di immagini VM e OSS protette con Tanzu Platform. In questo modo, i team operativi IT possono garantire che solo le immagini convalidate e sicure vengano distribuite all’interno del loro parco cloud privato. Questa integrazione consente inoltre di effettuare una scansione continua delle vulnerabilità delle immagini VM e OSS per garantire che i clienti eseguano carichi di lavoro sicuri.

Testimonianze dei Clienti di Tanzu Platform

SB Payment Service

“SB Payment Service gestisce alcuni dei più grandi servizi di agenzia di pagamento in Giappone grazie alla VMware Tanzu Platform for Cloud Foundry (precedentemente nota come Tanzu Application Service). La nostra partnership con il team di Tanzu è ora al suo quinto anno e continuiamo a beneficiare del loro supporto per scalare i nostri ambienti e gestire un volume di transazioni di 8.000 miliardi di yen senza tempi di inattività. Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con Broadcom e rifattorizzare le applicazioni legacy per ospitarle sulla piattaforma Tanzu.”

— Takashi Takaramoto, General Manager, System. Division, SB Payment Service Corp.

Hitachi Solutions

“Hitachi Solutions offre un ambiente Platform-as-a-Service (PaaS) completamente gestito, Digital Solution Creation Platform, alimentato da Tanzu Platform, che supporta sia gli use case Cloud Foundry, sia Kubernetes. Nonostante la concorrenza degli hyper-scaler, abbiamo registrato una crescita florida, con l’avvio di servizi di produzione per oltre 120 aziende negli ultimi sei anni. Sfruttando la potenza di Tanzu, siamo entusiasti di continuare a espandere i nostri casi d’uso, incluso il cloud ibrido.”

— Takashi Maruyama, Department Manager, Digital Solution Creation Platform Department, Hitachi Solutions, Ltd.

NTT Communications

“VMware Tanzu Greenplum ha aiutato NTT Communications a ottenere un’elaborazione dei dati 100 volte più veloce e a superare le sfide di scalabilità quando la nostra azienda ha dovuto affrontare un’impennata inaspettata di accessi dovuta a modifiche della normativa governativa nel 2023. In NTT Communications ci affidiamo alle soluzioni VMware Tanzu per scalare ed espandere rapidamente la nostra infrastruttura di gestione dei dati e di distribuzione del software. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con la divisione Tanzu di Broadcom e di sfruttare le soluzioni VMware Tanzu Data Solutions e VMware Tanzu Platform per supportare l’eccellenza e l’innovazione dei clienti di NTT Communications.”

— Toshifumi Watanabe, Director, Service Platforms, NTT Communications

Tanzu Platform, insieme a Tanzu AI Solutions, offre una gestione e un controllo avanzati per gli ingegneri di piattaforma, semplicità per gli sviluppatori e maggiore potenza per il business. Per ulteriori informazioni su Tanzu Platform, Tanzu Data Solutions e Tanzu Labs, è possibile visitare tanzu.vmware.com.