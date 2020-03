Vmware Tanzu, il percorso per modernizzare il software

Vmware, con una conferenza stampa in streaming ha annunciato una serie di novità per il portfolio Tanzu e per Vmware Cloud Foundation 4.

Pat Gelsinger, Ceo di Vmware, non ha nascosto la propria soddisfazione per il sostegno che Vmware offre agli sviluppatori nel realizzare applicazioni su qualsiasi cloud, rimuovere le barriere all’adozione di Kubernetes e aiutare gli amministratori It a trasformare le loro competenze a sostegno di una nuova ondata di applicazioni moderne.

Vmware Tanzu è un portafoglio di prodotti e servizi che consentono alle aziende di fornire più velocemente un software migliore.

I clienti possono utilizzare la suite per automatizzare il moderno ciclo di vita delle applicazioni, eseguire Kubernetes nei cloud e unificare e ottimizzare le operazioni multi-cloud.

Tanzu Kubernetes Grid è un runtime Kubernetes che aiuta i clienti a installare ed eseguire un ambiente Kubernetes multi-cluster sull’infrastruttura scelta. È progettato per far funzionare Kubernetes in modo coerente in qualsiasi ambiente, compresi i data center, gli hyperscaler, i service provider e l’edge.

Include le tecnologie open source standard del settore necessarie per supportare un ambiente Kubernetes neutro rispetto al cloud ed è completamente supportato da Vmware.

Tanzu Mission Control è una piattaforma di gestione centralizzata per il funzionamento e la sicurezza costante dell’infrastruttura Kubernetes e delle applicazioni moderne su più team e cloud.

Fornisce un unico punto di controllo per una gestione coerente tra gli ambienti e una maggiore sicurezza e governance. Gli sviluppatori hanno accesso self-service alle risorse in modo da poter inserire il codice in produzione più velocemente.

Infine, Tanzu Application Catalog offre una selezione personalizzabile di software open source dal catalogo Bitnami che viene verificato, testato e mantenuto per l’uso in ambienti di produzione.

Il servizio offre agli sviluppatori la produttività e l’agilità di applicazioni e componenti preconfezionati, consentendo agli operatori di soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza e trasparenza dell’IT aziendale.

Vmware annuncia anche ulteriori novità. Dopo la chiusura dell’acquisizione Pivotal Vmware si è mossa rapidamente per integrare il team, la tecnologia e i prodotti di Pivotal. Questo include il rebranding Vmware Pivotal Application Service (PAS), creato per gli sviluppatori al fine di aumentare la velocità delle funzionalità e i team operativi per fornire un uptime world-class al Tanzu Application Service.

Inoltre, Vmware ha ri-brandizzato Wavefront by VMware che ora si chiama Tanzu Observability by Wavefront e ha allineato Nsx Service Mesh con il portfolio dandogli il nome di Tanzu Service Mesh, built on Vmware Nsx.

Queste aggiunte al portafoglio aiuteranno le aziende a incrementare ulteriormente la velocità degli sviluppatori e a osservare e monitorare olisticamente le applicazioni in esecuzione in ambienti multicloud, compresi gli ambienti basati su Kubernetes, e a semplificare il modo in cui collegano, monitorano e mettono in sicurezza i microservizi.

Vmware Cloud Foundation 4 with Tanzu è una ulteriore novità: fornirà un’infrastruttura cloud ibrida con una gestione coerente sia per applicazioni basate su macchine virtuali che su container, offrendo al contempo sicurezza intrinseca e gestione del ciclo di vita attraverso risorse di calcolo, storage e rete definite dal software.

La piattaforma contribuisce a colmare il divario tra gli sviluppatori e l’IT, consentendo loro di costruire e aggiornare rapidamente le applicazioni, fornendo al contempo controllo e maggiore sicurezza alle operations IT.

Vmware Cloud Foundation 4 with Tanzu introduce anche i Vmware Cloud Foundation Services, l’integrazione con Kubernetes e API RESTful per consentire alle organizzazioni di guidare l’accesso API a tutti i servizi principali.