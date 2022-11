VMware svela la sua soluzione SD-WAN di nuova generazione

Per rimanere competitive, le aziende stanno trasformando le loro applicazioni, adottando un approccio multi-cloud e SaaS e consentendo agli utenti di accedere a queste applicazioni dall’ufficio, da casa o da altre postazioni: in occasione di VMware Explore 2022 Europe, VMware ha presentato la sua soluzione SD-WAN di nuova generazione, che include un nuovo SD-WAN Client allo scopo di supportare le aziende a distribuire in modo più sicuro, affidabile e ottimale applicazioni, dati e servizi – indipendentemente da dove si trovano – a siti, filiali e case, attraverso qualsiasi rete e dispositivo.

Sanjay Uppal, senior vice president e general manager, Service Provider and Edge, VMware, ha dichiarato: “VMware SD-WAN si è evoluta per soddisfare le esigenze delle imprese, affinché siano in grado di supportare dati, utenti e applicazioni distribuiti.

Le aziende oggi hanno bisogno che applicazioni, dati e servizi vengano distribuite in maniera più sicura, affidabile e ottimale, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’applicazione, l’utente o il dispositivo. Il nuovo SD-WAN Client di VMware consentirà alle aziende di fornire una sicurezza uniforme e una connettività globale e affidabile a utenti e dispositivi, ovunque“.

Innovazione per una migliore connessione e protezione di cloud, lavoratori e applicazioni distribuiti

Le aziende che adottano le iniziative di trasformazione del cloud, della forza lavoro e delle applicazioni richiedono il passaggio da un modello IT centralizzato a uno distribuito. Se si affidano esclusivamente ad approcci tradizionali al networking, alla sicurezza e alle operation, le aziende si ritrovano ad affrontare diversi problemi: accesso inefficiente al cloud/SaaS, scarsa qualità delle applicazioni e compromissione della sicurezza, connettività VPN per l’accesso remoto obsoleta, spese e complessità operativa.

Per supportare con successo le iniziative di trasformazione delle imprese è necessaria che la SD-WAN si evolva. VMware SD-WAN e VMware SASE, cloud-native per design, consentono alle aziende di unire l’edge compute e il networking per la trasformazione delle applicazioni, garantendo al contempo una sicurezza coerente e una connettività globale, affidabile e ottimale per le diversi sedi e la forza lavoro distribuita. La piattaforma presenta un’unica interfaccia di gestione in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per semplificare le operazioni. Le nuove caratteristiche e funzionalità supportano le tre aree di trasformazione, ovvero: