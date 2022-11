VMware consente ai clienti di passare dal “cloud caos” al cloud smart

In occasione di VMware Explore 2022 Europe, VMware ha annunciato innovazioni, nuove offerte, servizi e partnership allargate che consentono ai clienti di ottimizzare il loro percorso verso il multi-cloud.

“VMware e i suoi partner continuano a proporre nuove offerte innovative per aiutare i clienti a beneficiare di un approccio cloud-smart. I clienti riconoscono che un ambiente multi-cloud offre loro la scelta tra diversi cloud – sovereign e global – in cui eseguire le proprie applicazioni. VMware accompagna i clienti in ogni fase di questo viaggio per aiutarli a trasformare la complessità del multi-cloud in un vantaggio competitivo“, ha dichiarato Raghu Raghuram, CEO di VMware.

Raghuram ha aggiunto: “La trasformazione digitale è in cima alle priorità delle imprese che vogliono accelerare il ritmo dell’innovazione. Siamo consapevoli delle sfide che devono affrontare in termini di costi, sicurezza informatica e consumo energetico. Siamo in una posizione unica per aiutarle ad affrontare queste sfide attraverso l’innovazione e l’ampliamento delle partnership“.

Le organizzazioni che hanno abbracciato il multi-cloud si sono scontrate con un forte aumento della complessità, problemi di sicurezza e carenza di competenze. Nonostante queste sfide, le organizzazioni hanno comunque accelerato l’utilizzo del multi-cloud.

Insieme ai suoi partner, VMware aiuta le organizzazioni ad adottare con successo un approccio “Cloud Smart“, con flessibilità e possibilità di scelta tra più cloud. Le organizzazioni cloud-smart hanno tratto vantaggio dalle proprie operazioni multi-cloud, osservando una maggiore competitività e risultati top-line.

Ad esempio, secondo la ricerca di Vanson Bourne commissionata da VMware, il 97% delle organizzazioni cloud-smart intervistate afferma che il loro approccio al multi-cloud ha migliorato la crescita dei ricavi e il 96% la redditività.

Questi risultati evidenziano l’impatto dei VMware Cross-Cloud services, che offrono ai clienti tutti i vantaggi di un approccio cloud-smart aiutandoli a scegliere il cloud giusto per l’applicazione giusta.

Accelerare la cloud transformation, ed estenderla all’edge

In occasione di VMware Explore Europe, VMware ha annunciato nuove offerte con l’obiettivo di consentire ai clienti di eseguire, scalare e proteggere meglio i carichi di lavoro aziendali su cloud privati e pubblici e all’edge. Le principali novità includono:

Con 25 partner a livello globale, VMware Sovereign Cloud offre ora VMware Tanzu su sovereign cloud, il pacchetto VMware Aria Operations Compliance per sovereign cloud e nuove soluzioni di ecosistema aperto. Queste innovazioni consentiranno ai partner di fornire servizi equivalenti a quelli presenti nei cloud pubblici, assicurando al contempo una migliore protezione dei dati, la loro conformità e la loro residenza all’interno dei territori nazionali.

La soluzione SD-WAN di nuova generazione di VMware , con un nuovo SD-WAN Client, aiuterà le aziende a distribuire in modo più sicuro, affidabile e ottimale applicazioni, dati e servizi – indipendentemente dalla loro ubicazione – a siti, filiali e abitazioni, attraverso qualsiasi rete e qualsiasi dispositivo.

, con un nuovo SD-WAN Client, aiuterà le aziende a distribuire in modo più sicuro, affidabile e ottimale applicazioni, dati e servizi – indipendentemente dalla loro ubicazione – a siti, filiali e abitazioni, attraverso qualsiasi rete e qualsiasi dispositivo. Il nuovo VMware Carbon Black XDR farà progredire la sicurezza laterale estendendo la visibilità e il rilevamento della rete di VMware a VMware Carbon Black Enterprise EDR, migliorando significativamente il rilevamento e la prevenzione delle minacce su endpoint e reti.

farà progredire la sicurezza laterale estendendo la visibilità e il rilevamento della rete di VMware a VMware Carbon Black Enterprise EDR, migliorando significativamente il rilevamento e la prevenzione delle minacce su e reti. Il nuovo VMware HCX+ e i miglioramenti a VMware NSX ALB PULSE Cloud Service aiuteranno le aziende ad adottare il modello operativo del cloud.

Costruire e gestire una piattaforma cloud native

VMware annuncia inoltre miglioramenti al portfolio di app cloud native VMware Tanzu e alla piattaforma di gestione del cloud VMware Aria. Queste si combinano per offrire un approccio smart al cloud per lo sviluppo, la consegna e la gestione delle applicazioni cloud native che supporta i clienti in ogni fase del loro percorso, su qualsiasi Kubernetes e su qualsiasi cloud. Le principali novità includono:

Il lancio in beta di VMware Image Builder , che automatizza la creazione di artefatti software sicuri, affidabili e sottoposti a manutenzione continua in linea con gli standard di conformità aziendali.

, che automatizza la creazione di artefatti software sicuri, affidabili e sottoposti a manutenzione continua in linea con gli standard di conformità aziendali. La disponibilità di una nuova offerta free di VMware Aria Hub alimentata da VMware Aria Graph.

Potenziamento della forza lavoro ibrida

I team IT continuano ad affrontare le sfide che porta l’ambiente di lavoro ibrido di oggi, in quanto i dipendenti utilizzano un maggior numero di dispositivi, accedono a un maggior numero di applicazioni su più cloud e lavorano da più sedi e luoghi rispetto al passato.

VMware ha annunciato nuove funzionalità per la sua piattaforma Anywhere Workspace che contribuiscono ad alleggerire ulteriormente il carico di gestione dei team IT e a migliorare la loro produttività grazie all’automazione.

Gli aggiornamenti includono:

L’ampliamento della copertura della soluzione DEX di VMware, per supportare il Digital Employee Experience Management (DEEM) anche per i dispositivi Windows gestiti da terzi.

anche per i dispositivi Windows gestiti da terzi. L’estensione di Workspace ONE Freestyle Orchestrator per consentire l’automazione al di là dei flussi di lavoro specifici per i dispositivi all’interno di Workspace ONE, fino ai flussi di lavoro di ticketing contestualizzati che si estendono ai sistemi IT di terze parti.

per consentire l’automazione al di là dei flussi di lavoro specifici per i dispositivi all’interno di Workspace ONE, fino ai flussi di lavoro di ticketing contestualizzati che si estendono ai sistemi IT di terze parti. Horizon Cloud on Microsoft Azure ha ottenuto la Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) High Authorization attraverso il Joint Authorization Board (JAB) e ha ricevuto l’Authority to Operate (ATO) nelle agenzie civili.

VMware Cross-Cloud services

In occasione di VMware Explore Europe 2022, l’azienda ha presentato una nuova e migliorata offerta dei servizi VMware Cross-Cloud, per aiutare i clienti a navigare nell’era multi-cloud con libertà, flessibilità e sicurezza.

I VMware Cross-Cloud services sono un portfolio di servizi cloud in grado di offrire una modalità unificata e semplificata per creare, gestire, accedere e proteggere al meglio qualsiasi applicazione, su qualsiasi cloud, da qualsiasi dispositivo.

I pillar includono: 1) App Platform 2) Cloud Management 3) Cloud & Edge Infrastructure 4) Security & Networking e 5) Anywhere Workspace.

VMware Explore rappresenta l’evoluzione del più importante evento dell’azienda, il VMworld: vuole essere l’evento di mercato di riferimento per tutto ciò che riguarda il multi-cloud.

Quest’anno, ospita sessioni tecniche industry-led, un ampio ecosistema che accoglie il 90% dei principali partner cloud, un entusiasmante marketplace di ISV multi-cloud e numerosi eventi di networking.