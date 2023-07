VMware pubblica il Rapporto ESG 2023

VMware ha pubblicato il suo Rapporto ESG (Enviromental, Social and Governance) 2023 che evidenzia i progressi compiuti verso gli obiettivi dell’Agenda 2030. Nel contesto dinamico e imprevedibile di oggi, VMware si impegna a costruire la resilienza, dei propri clienti e dell’organizzazione stessa. Progettando un multi-cloud più sostenibile, VMware aiuta i clienti a decarbonizzare la loro infrastruttura digitale, a supportare la forza lavoro distribuita e a proteggerli attraverso una maggiore privacy e sicurezza dei dati.

Nel contempo, VMware è in linea con l’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio delle sue operazioni e della sua Supply Chain entro il 2030, sta creando una cultura inclusiva per i suoi dipendenti e sta adottando pratiche aziendali responsabili per essere un fornitore di fiducia.

I punti salienti per promuovere un mondo più sostenibile, equo e sicuro includono le seguenti iniziative:

Sostenibilità

Il lancio del VMware Green Score in Aria Operations Cloud, che fornisce indicazioni ai clienti per ottimizzare ulteriormente l’energia e le emissioni di carbonio nei loro ambienti cloud.

L’ampliamento dell’iniziativa Zero Carbon Committed nell’area EMEA con l’aggiunta di altri 20 partner VMware Cloud Provider impegnati nell’energia rinnovabile, per un totale di oltre 53 partner EMEA.

L’adesione alla European Green Digital Coalition (EGDC). Questa coalizione di aziende IT è sostenuta dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e da una serie di partner aziendali, con l’obiettivo di sfruttare il potenziale di riduzione delle emissioni delle soluzioni digitali.

Equità

Aver contribuito a colmare il divario di competenze digitali, formando più di 42.000 studenti sulle soluzioni tecnologiche attraverso la VMware IT Academy.

Aver permesso all’85% dei dipendenti VMware di sostenere organizzazioni non profit a loro scelta attraverso la VMware Foundation, con un impatto su oltre 15.000 organizzazioni in 98 paesi.

Fiducia

Aver ricevuto il riconoscimento Gold nei Cybersecurity Excellence Awards

Essersi classificata al secondo posto nella categoria Software e Telecomunicazioni nella classifica di Newsweek “Most Trustworthy Companies in America”.

“La cultura di VMware si basa sull’innovazione, e questo ci ha spinto a perseguire l’integrazione dei principi ESG nella nostra offerta di prodotti. Sono orgoglioso dei progressi compiuti da VMware nell’ultimo anno, pur riconoscendo che c’è ancora molto da fare. Continuiamo a impegnarci per ottenere risultati significativi per i nostri clienti e partner e per essere un esempio di riferimento per il settore tecnologico in generale”, ha dichiarato Joe Baguley, VP e CTO, EMEA, VMware.

Il rapporto evidenzia il provider italiano di servizi energetici Alperia, che produce energia da fonti rinnovabili per costruire un mondo più pulito. Alperia ha utilizzato VMware Cloud on AWS per spostare i carichi di lavoro nel cloud e passare da cinque a due data center, con conseguente riduzione dei consumi energetici. “La decisione di avviare la partnership tecnologica con VMware è stata dettata anche dall’impegno comune di dare forma a un futuro resiliente e rispettoso dell’ambiente”, ha dichiarato Luca Ceriani, Chief Digital and Technology Officer di Alperia.

Nel report è presente anche EMERGENCY, l’ONG italiana che fornisce assistenza sanitaria basata sui diritti umani alle persone colpite dalla guerra, dalla povertà e dalle mine antiuomo. Per EMERGENCY, la sicurezza dei dati è fondamentale perché il team opera in remoto, spesso in luoghi difficili come le zone di guerra, rendendo vulnerabili le informazioni sensibili. Utilizzando VMware Carbon Black Cloud Endpoint Advanced, il team di EMERGENCY ha ottenuto una soluzione in grado di garantire la massima sicurezza, consentendo al personale di concentrarsi sulla fornitura di servizi sanitari salvavita. “VMware ci consente di mantenere l’attenzione dove serve, con un impatto positivo sul nostro personale e sui pazienti”, ha dichiarato Rolando Bricchi, Direttore IT di EMERGENCY .

“I principi ESG sono stati al centro della missione di VMware per molti anni. Abbiamo creato il nostro team ESG come parte dell’Office of the CTO (OCTO) di VMware – il nostro motore di innovazione – per allineare i risultati ESG con la roadmap tecnica e la strategia aziendale di VMware. Ogni prodotto che progettiamo, ogni cliente e partner che supportiamo, e ogni dipendente che coinvolgiamo deve accompagnarci verso la sostenibilità, l’equità e la fiducia”, ha dichiarato Nicola Acutt, Chief Sustainability Officer e VP of ESG di VMware.