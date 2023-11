VMware Explore 2023: a Barcellona fra AI, innovazione e un futuro di prospettiva

Anche nel 2023 è Barcellona ad essere la sede del VMware Explore, il principale evento della società americana. Un’edizione speciale e densa di significati: intelligenza artificiale da un lato, e l’ormai prossima acquisizione da parte di Broadcom dall’altra, non possono certo passare inosservati

“Sono felice di accogliervi tutti qui, a Barcellona. è fantastico per me incontrare la nostra community!”, ha affermato il CEO di VMware, Raghu Raghuram. “Sono certo che l’unione degli asset tecnologici di Broadcom e VMware porterà valore e nuove entusiasmanti tecnologie a tutti i nostri clienti.”

Una affermazione che ha trovato la convinta adesione del Presidente e CEO di Broadcom, Hock Tan: “Aiuteremo Vmware nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni, e grazie al nsotro grande ecosistema di partner abiliteremo la crescita di VMware a livelli incredibili. E le soluzioni saranno sempre più accessibili a tutti, per democratizzare la tecnologia e il multi-cloud”.

Anche su questo punto, totale unità di visione fra le due società al VMware Explore 2023. “Crediamo che serva un approccio Cloud-Smart Abbiamo lavorato duramente per estrarre il massimo del valore dal multi-cloud per i nostri clienti e partner. Accelerare lo sviluppo di app, modernizzare l’infrastruttura cloud, abilitare il software-defined approch e l’innovazione in ambito intelligenza artificale sono solo alcuni dei nostri pillar”, prosegue il CEO di VMware.

Per VMware, l’AI generativa sarà più che centrale. “con la release 5.1 di VMware Cloud Foundation, portiamo un raddoppio di CPU capacity per accelerare l’AI, e addirittura quadruplichiamo le performance di storage. E grazie al cloud sovrano , abbiamo raddoppiato i partner in soli 12 mesi, arrivando a 57. Sappiamo bene che per liberare il potenziale dell’AI, serve uno sforzo non banale e un lavoro di squadra con i leader di settore. Per questo stiamo collaborando con Nvidia: le sinergie fra le nostre società permetteranno a tutti i nostri clienti di potersi avvantaggiare dallo sviluppo di Private AI fr ale migliori al mondo.

Sappiamo bene quanto sarà determinante questa tecnologia per il futuro di innumerevoli organizzazioni a livello globale”, ricorda Raghuram dal palco del VMware Explore 2023.