Vmware Explore 2022 : il cloud ha bisogno di essere smart

Dopo le edizioni online forzate dalla pandemia, anche in Europa torna in presenza il main event di Vmware: come di consueto è Barcellona ad ospitare il Vmware Explore 2022.

Ad accogliere le migliaia di partner, sviluppatori ed analisti di settore è stato il CEO di Vmware, Raghu Raghuram.

Raghuram ha velocemente fatto il punto sulla acquisizione di Vmware da parte di Broadcom; il CEO ha affermato che, una volta completata l’operazione, Vmware diventerà il “braccio operativo” software di Broadcom, creando valore per i clienti e i partner di entrambe le organizzazioni. Facendo leva sulle rispettive (e tcomplementari) peculiarità tecnologiche.

Dal palco del Vmware Explore, Raghuram ha rimarcato la visione della società americana sulla situazione del cloud. In particolare, il CEO ha sottolineato lacriticità della cybersecurity.

Vmware, il ruolo della cybersecurity nel cloud

Secondo Raghuram, infatti, è impensabile affrontate la sicurezza informatica nell’era del cloud computing con strumenti tradizionali: “semplicemente non esistono abbastanza appliance, serve un cambio di strategie e mentalità.

Joe Baguley, Vice President and Chief Technology Officer, EMEA, VMware, ha rimarcato l’importanza di un corretto approccio al cloud, fondamentale per evitare quello che entrambi i manager di Vmware hanno descritto come “cloud chaos”. Caos, complessita e silos sono tutti alleati dei cybercriminali. Anche in questo campo, proseguono tanto Baguley che Raghuram, Vmware può e vuole essere leader nell’affiancare partner e clienti.

Cloud smart, non cloud chaos

In un percorso verso il cloud, i passi da compiere sono molti, complessi e al tempo stesso indispensabili, a partire da una strategia cross cloud, che Vmware agevola con servizi come Tanzu.

Baguley ha rapportato il cloud chaos a quello che per Vmware è invece il “cloud smart”.

Le differenze, afferma il CTO, sono evidenti. Nel cloud smart hanno “casa” i DevOps, un’infrastruttura consistente e i livello enterprise e che consente quella che il manager ha definito una “frictionless experience”. Per contro, il cloud chaos si caratterizza per una cybersecurity frammentata, in cui gli sviluppatori e i CISO sono fortemente ostacolati da infrastrutture a silos non più accettabili per le organizzazioni cloud-based.

Naturalmente il Vmware Explore 2022 è anche ricco di novità tecnologiche: durante i due giorni dell’evento saranno diversi gli articoli che dedicheremo agli annunci che si succederanno. Seguiteci e iscrivetevi al nostro canale Telegram per essere aggiornati in tempo reale.