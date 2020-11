VMware Carbon Black Cloud Workload per cloud privati e pubblici

Presentato al VMworld 2020, VMware Carbon Black Cloud Workload offre una protezione avanzata pensata appositamente per la sicurezza dei carichi di lavoro moderni, in modo da ridurre la superficie di attacco e rafforzare la sicurezza. Questa soluzione combina la segnalazione prioritaria delle vulnerabilità e il rafforzamento dei carichi di lavoro fondamentali con funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta leader del settore per proteggere i carichi di lavoro in esecuzione in ambienti cloud virtualizzati, privati e ibridi.

Strettamente integrata con VMware vSphere, VMware Carbon Black Cloud Workload fornisce una sicurezza agentless che abbassa i costi di installazione e gestione e consolida la raccolta di dati di telemetria per più casi d’uso della sicurezza dei carichi di lavoro. Consente ai team di sicurezza e dell’infrastruttura di supportare la protezione automatica dei carichi di lavoro nuovi e già esistenti in ogni punto del ciclo di vita della sicurezza, semplificando allo stesso tempo le operations e consolidando lo stack IT e di sicurezza.

VMware Carbon Black Cloud Workload fornisce visibilità per identificare i rischi e rinforzare i carichi di lavoro: aiuta a concentrarsi sulle vulnerabilità a più alto rischio e sugli exploit comuni nei propri ambienti, assegna la priorità alle vulnerabilità combinando tra loro il Common Vulnerability Scoring System (CVSS), la possibilità che vengano sfruttate e la frequenza degli attacchi nella vita reale, aumenta l’efficienza delle patch con la migliore capacità di assegnare le priorità e prende decisioni immediate in vSphere Client.

Prevenzione, rilevamento e risposta agli attacchi avanzati: Carbon Black Cloud Workload protegge i carichi di lavoro in esecuzione negli ambienti dei data center virtualizzati altamente dinamici, combinando la valutazione della vulnerabilità e il rafforzamento del carico di lavoro con l’antivirus di nuova generazione (NGAV) leader di settore, il monitoraggio del comportamento dei carichi di lavoro e le capacità di rilevamento e risposta endpoint (EDR) per i carichi di lavoro.

Operations semplificate per i team IT e di sicurezza: Carbon Black Workload costruisce la visibilità sui rischi di sicurezza direttamente in VMware vCenter, con la stessa visibilità che le security operations vedono in Carbon Black Cloud, offrendo così loro un’unica fonte attendibile.