VMware aggiorna la piattaforma Tanzu per la creazione di app moderne

Da VMware arrivano nuovi aggiornamenti per Spring, il framework di sviluppo Java, insieme a miglioramenti per Tanzu Application Platform, Tanzu Data Solutions e Tanzu Intelligence Services che aiuteranno i team a sviluppare, gestire e ottimizzare applicazioni più performanti in modo più rapido, economico e sicuro.

I team di sviluppo software si trovano in prima linea nell’innovazione aziendale, creando applicazioni moderne che stimolano la crescita della quota di mercato e dei ricavi. Tuttavia, sottolinea VMware, la capacità di fornire rapidamente applicazioni che integrano tecnologie all’avanguardia come l’AI e l’apprendimento automatico è spesso complicata dalla necessità di apprendere nuovi strumenti e piattaforme e di acquisire competenze aggiuntive, anche se un numero crescente di responsabilità nella distribuzione del software si muove verso uno shift left. L’intelligenza artificiale generativa continua a ridefinire settori interi, offrendo un’enorme opportunità per tutte le organizzazioni.

“Attualmente, la velocità dell’innovazione è ciò che differenzia le aziende dalla concorrenza. Il valore delle app di nuova generazione sarà accelerato da nuove funzionalità come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, nonché dalla possibilità di scalare su qualsiasi piattaforma cloud“, ha dichiarato Purnima Padmanabhan, senior vice president e general manager Modern Apps e Management Business Group di VMware. “Da decenni ci impegniamo a fornire agli sviluppatori strumenti ed esperienze di eccellenza. Quest’anno, in occasione del 20° anniversario di Spring, gli ultimi miglioramenti apportati al framework e la sua integrazione profonda con la Tanzu Platform offrono ai team applicativi la possibilità di sfruttare le più avanzate tecnologie, come l’AI, nelle nuove app e di portarle in produzione in modo rapido, sicuro e protetto“.

Integrazione dei dati e innovazione moderna con la piattaforma applicativa Tanzu

Lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni moderne si fanno sempre più complessi e lasciano le organizzazioni intrappolate in molteplici silos, inefficienze e rischi. VMware Tanzu semplifica l’esperienza dell’infrastruttura sottostante, la sicurezza, gli strumenti, i contenuti e i data services, così come l’esperienza degli sviluppatori.

Questo permette ai team responsabili delle applicazioni e dell’infrastruttura di collaborare meglio alla distribuzione di applicazioni di qualità superiore, in modo sicuro e scalabile, su qualsiasi cloud, ovunque. VMware Tanzu ha introdotto i seguenti miglioramenti nelle sue offerte di piattaforma applicativa al fine di supportare sviluppatori e platform team nello sviluppo di applicazioni in grado di generare risultati tangibili per l’azienda:

Tanzu Application Platform inserisce le metriche DORA con Deployment Frequency e Lead Time for Changes nel portale degli sviluppatori , consentendo ai team di tracciare e confrontare le prestazioni nella distribuzione del software, valutando e migliorando costantemente le pratiche di consegna. Ciò migliora la trasparenza nei confronti del management e promuove una maggiore responsabilità verso gli obiettivi aziendali.

VMware Spring Runtime, ora integrato in Tanzu Application Platform, comprende un abbonamento commerciale a Spring Framework e strumenti con supporto esteso per un'esperienza fluida per le applicazioni Spring mission-critical.

Tanzu Application Service 5.0 migliora l'esperienza degli sviluppatori offrendo un nuovo tile Postgres per DBaaS e un tile AI (in versione beta) con un LLM addestrato incluso disponibile per la già familiare esperienza "cf push". Riduce i costi della piattaforma con un miglioramento degli strumenti per i flussi di lavoro di disaster recovery ed espande la disponibilità cloud con il supporto per Oracle Cloud VMware Solution.

I miglioramenti di Spring consentono agli sviluppatori di sfruttare l’intelligenza artificiale e potenziare la sicurezza delle applicazioni

Quest’anno – mette in evidenza VMware – ricorre il 20° anniversario di Spring, il più diffuso framework per lo sviluppo Java, e il 10° anniversario di Spring Boot, che ha mantenuto una crescita del 50% annuo per 5 anni consecutivi. Con Spring, gli sviluppatori possono rimanere allineati con le costanti evoluzioni tecnologiche. Grazie a nuove funzionalità innovative integrate nell’ecosistema familiare di Spring, si ottiene un percorso semplificato per la creazione di applicazioni di nuova generazione.

Gli aggiornamenti sono stati progettati per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni, ridurre i costi e potenziare la sicurezza, per essere ben adattati a moderni modelli operativi come i container cloud e i serverless:

L’introduzione di Spring Boot 3.2 e Spring Framework 6.1 consente ai programmatori di creare immagini native GraalVM, sfruttando Spring Boot e i thread virtuali di Java 21 (Project Loom), garantendo una migliore scalabilità del runtime delle applicazioni, efficienza energetica, riduzione dei tempi di avvio e del consumo di RAM.

Spring AI è un nuovo progetto sviluppato per semplificare e snellire lo sviluppo di applicazioni AI, consentendo agli sviluppatori di integrare funzionalità AI nel processo di sviluppo delle applicazioni utilizzando il familiare Spring Framework con comandi semplificati.

è un nuovo progetto sviluppato per semplificare e snellire lo sviluppo di applicazioni AI, consentendo agli sviluppatori di integrare funzionalità AI nel processo di sviluppo delle applicazioni utilizzando il familiare Spring Framework con comandi semplificati. VMware Tanzu Spring Health Assessment supporta le aziende nell’identificare le dipendenze e le vulnerabilità di sicurezza all’interno del loro portafoglio di applicazioni Spring. Ciò consente alle aziende di rimediare efficacemente ai problemi, migliorare la conformità del software e ridurre i rischi.

Tanzu Data Services integra le funzionalità di machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI) e semplifica la gestione del parco dati

I servizi dati, quali messaggistica, caching, elaborazione e database, costituiscono una parte fondamentale dell’architettura delle applicazioni moderne, alimentando carichi di lavoro di nuova generazione in qualsiasi cloud. Gli sviluppi di Tanzu Data Services introducono nuove funzionalità ML/AI, migliorando le performance e semplificando la gestione con:

“ Tanzu Greenplum Automated Machine Learning Agent ” (in beta) per semplificare l’impostazione e le operazioni di machine learning in modo automatico; l’estensione VMware Tanzu GemFire Vector DB per offrire query a bassa latenza per i casi d’uso di nuova generazione, come l’intelligenza artificiale generativa e l’elaborazione del linguaggio naturale; VMware Tanzu RabbitMQ 1.6 per la messaggistica dati ad alta velocità per ambienti con risorse limitate, inclusi casi d’uso come le applicazioni Internet of Things (IoT) e edge.

Un pacchetto semplificato di tutte le soluzioni dati, e un nuovo VMware Tanzu Data Hub (in anteprima tecnologica) che centralizzeranno e ottimizzeranno la gestione dell'infrastruttura dati di VMware Tanzu e dell'ecosistema su più cloud e ambienti Kubernetes.

Tanzu Intelligence Services facilita una governance proattiva e un’ottimizzazione continua

Presentato per la prima volta in occasione del VMware Explore 2023 di Las Vegas, Tanzu Intelligence Services aiuta le organizzazioni a ottenere informazioni approfondite, a migliorare continuamente e a governare in modo proattivo i costi, le prestazioni e la sicurezza delle proprie app e dei propri cloud mediante l’implementazione di policy in tempo reale che si adattano alle mutevoli esigenze del business. Le nuove funzionalità includono:

VMware Tanzu CloudHealth consente alle organizzazioni di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del cloud attraverso il supporto GreenOps (beta), fornendo visibilità sul consumo energetico e sulle emissioni di carbonio, con raccomandazioni per il ridimensionamento degli ambienti cloud.

consente alle organizzazioni di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del cloud attraverso il (beta), fornendo visibilità sul consumo energetico e sulle emissioni di carbonio, con raccomandazioni per il ridimensionamento degli ambienti cloud. VMware Tanzu Guardrails migliora la governance proattiva e la conformità continua mediante report che evidenziano i risultati chiave come la deriva della configurazione, le violazioni delle policy e le vulnerabilità su più ambienti cloud.

migliora la governance proattiva e la conformità continua mediante report che evidenziano i risultati chiave come la deriva della configurazione, le violazioni delle policy e le vulnerabilità su più ambienti cloud. VMware Tanzu Application Catalog migliora la sicurezza dei contenuti open-source attraverso una nuova personalizzazione degli artefatti open-source in base all’immagine del sistema operativo di base e al formato allineato agli standard aziendali, oltre alla possibilità di visualizzare e sfogliare centralmente l’inventario delle distinte base del software open-source (SBOM).

Le funzionalità della piattaforma Tanzu continueranno a integrarsi in un piano di controllo comune, VMware Tanzu Hub.

VMware ha annunciato i miglioramenti apportati a Tanzu Hub, tra cui un’esperienza utente e una navigazione rinnovate, la soluzione di osservabilità integrata di Tanzu Insights, la pianificazione e la valutazione delle migrazioni di VMware Tanzu Transformer, i report sui costi di Tanzu CloudHealth, tra cui Cloud Smart Summary, Cost History, Rightsizing, Anomaly Detection e i miglioramenti di Intelligent Assist in Tanzu, che consente di ricercare fonti esterne, come la documentazione di terze parti, oltre all’inventario dell’ambiente, per migliorare la diagnosi e la risoluzione dei problemi negli ambienti.