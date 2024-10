Vivid lancia i conti business dedicati a professionisti e PMI

Vivid, piattaforma finanziaria per la gestione dei risparmi e degli investimenti, espande la sua offerta in Italia con il lancio di Vivid Business, il nuovo conto pensato per semplificare la gestione delle finanze per aziende e professionisti. Accanto al consueto spazio personale dell’app Vivid, utilizzata da oltre 500mila clienti in tutta Europa, lavoratori autonomi, startup e PMI avranno ora a disposizione una nuova area dedicata ai conti business, con tante funzionalità pensate per le loro esigenze.

Vivid Business permette non solo aprire un conto aziendale nel giro di pochi minuti, ma anche di avere un numero illimitato di sottoconti e di carte VISA (virtuali, in metallo o PET riciclato) per il proprio team. Ogni carta può essere poi personalizzata in modo flessibile in base alle categorie di transazioni, limitando i pagamenti per attività non legate al business, ma consentendo importi fino a 1 milione di euro (con un limite di 100mila euro per le carte) per spese aziendali, come ad esempio i costi della pubblicità online. Un sistema di monitoraggio delle transazioni all’avanguardia, sviluppato da Vivid, garantisce i conti contro possibili tentativi di frode.

Dall’app mobile – che integra sia Google Pay che Apple Pay – è possibile gestire facilmente tutti i membri del team, impostare limiti o scansionare ricevute, ma per maggior comodità i clienti business possono accedere anche a una versione desktop, con un design simile a quello dell’app per orientarsi velocemente tra le varie funzionalità. È già possibile collegarsi con DATEV per sincronizzare i dati contabili, e presto arriverà l’integrazione con altri software di contabilità. I clienti aziendali possono inoltre contare su un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non solo: Vivid offre sulle somme depositate (fino a 10 milioni di euro) un interesse del 5% annuo per i primi due mesi, e poi fino al 3,5% in base al piano scelto. I fondi sono comunque sempre disponibili, senza alcun costo o vincolo: in questo modo, i clienti aziendali di Vivid possono beneficiare di interessi elevati sui depositi, ma anche di liquidità immediata in caso di necessità. Utilizzando le carte è possibile poi ottenere un cashback fino al 6% su varie tipologie di spesa.

“Questa nuova proposta ha l’obiettivo di permettere ai clienti business di beneficiare degli attuali tassi di interesse, in un momento in cui il mercato non offre molto per loro”, afferma Alexander Emeshev, co-fondatore di Vivid. “Vogliamo diventare la società che aiuta le aziende a crescere, offrendo le migliori funzionalità della categoria, così come facciamo per i nostri clienti privati”.

Gianluigi Girardi, recentemente nominato Country Lead per l’Italia, aggiunge: “Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia italiana, e anche l’ecosistema delle startup sta crescendo velocemente. Con Vivid offriamo loro un’app semplice e intuitiva per gestire le finanze, allo stesso tempo garantendo un elevato tasso di interesse sul denaro depositato. Nei prossimi mesi puntiamo a lanciare nuove integrazioni e servizi specifici per l’Italia, che per noi è un mercato chiave”.

Vivid Business per le aziende è ora disponibile per tutti i clienti business in Italia e offre un piano gratuito. I piani aggiuntivi, Basic, Pro ed Enterprise, partono da 7 euro al mese. Ulteriori informazioni e una panoramica completa di prezzi e funzioni sono disponibili sul sito di Vivid.