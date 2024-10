PausePay: partnership con Visa per innovare i pagamenti BNPL B2B

PausePay, fintech italiana attiva nel settore del Buy Now, Pay Later (BNPL) per le imprese, annuncia una partnership con Visa, tra i leader globali nei pagamenti digitali. Grazie a questa collaborazione, la società offrirà una soluzione innovativa per il segmento delle imprese, che consentirà ai clienti di accedere a un sistema di pagamento differito attraverso un nuovo modello di carta di credito business gestita da PausePay ed emessa da Visa.

Il mercato delle transazioni B2B online in Europa è in rapida crescita, sottolinea la fintech: con un valore stimato di 1.847 miliardi di dollari nel 2021, si prevede che raggiungerà 11.262 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 22,3% (StraitsResearch). In Italia, in particolare, negli ultimi anni il mercato B2B online ha registrato uno sviluppo significativo, contribuendo a questa espansione europea.

La nuova carta, progettata specificamente per il settore B2B, consente di sfruttare appieno i vantaggi del BNPL offerto da PausePay, ottimizzando la gestione dei flussi di cassa e la capacità di acquisto dei clienti senza sacrificare la flessibilità finanziaria.

Gli utenti di PausePay potranno dilazionare i pagamenti in modo semplice e veloce facendo leva sulla copertura globale della rete Visa, che favorisce una movimentazione del denaro sicura in più di 200 Paesi nel mondo. In media, ogni anno, la società investe 2 miliardi di dollari per far evolvere l’integrità e la resilienza del proprio network attraverso l’intelligenza artificiale e il machine learning [“Studio Visa sulle vacanze degli italiani: il 77% sceglie il Bel Paese. I pagamenti digitali accompagnano i viaggi in Italia e all’estero | Visa (visaitalia.com)”, luglio 2024]. Grazie a questi sforzi, gli episodi di frode si verificano in meno dello 0,1% delle transazioni processate da Visa, una percentuale tra le più basse di tutte le modalità di pagamento [STUDIO VISA: OLTRE LA METÀ DEI CONSUMATORI TEME FRODI QUANDO VIAGGIA ALL’ESTERO | Visa (visaitalia.com), luglio 2024].

“Siamo orgogliosi di collaborare con Visa per lanciare una soluzione che innoverà il modo in cui i clienti business potranno gestire i loro acquisti,” ha dichiarato Luca Scali, CEO di PausePay. “Questa partnership combina la nostra innovativa piattaforma BNPL con l’esperienza di Visa, creando un prodotto totalmente innovativo e ancora una volta first mover, che risponde perfettamente alle esigenze dei nostri clienti”.

“Questa partnership conferma il costante impegno di Visa nei confronti dell’innovazione dei pagamenti digitali e della valorizzazione dell’ecosistema fintech italiano”, ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. “Siamo felici di mettere a disposizione dei clienti di PausePay i benefici offerti dalla nostra rete globale per indirizzare al meglio il valore che questo modello è in grado di fornire alle imprese del nostro Paese”.

La carta, di prossima disponibilità, rispetta i più elevati standard di sicurezza, afferma l’azienda: permette a PausePay di eseguire tutti i controlli necessari previsti dalla normativa e di validare con precisione le informazioni fornite dagli utenti, che potranno così beneficiare di una gestione flessibile e protetta delle transazioni e di una migliore pianificazione finanziaria.

Facendo leva sui vantaggi offerti dalla rete Visa, l’esperienza di pagamento sarà rapida e senza interruzioni, sia a livello nazionale che internazionale, e arricchita da una serie di vantaggi e servizi esclusivi cui i clienti di PausePay potranno avere accesso direttamente tramite l’app della società.

Per ulteriori informazioni sulla nuova carta e sui servizi offerti, è possibile visitare il sito di PausePay.