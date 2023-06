Visore AR/VR Apple, nuovi Mac e OS: le possibili novità della WWDC 2023

Lunedì 5 giugno alle ore 19:00 (in Italia) prenderà il via la Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple, con il keynote del CEO Tim Cook e dei suoi collaboratori.

Si tratta dell’appuntamento più importante dell’anno per gli sviluppatori di app e soluzioni per i dispositivi e le piattaforme Apple.

È solitamente anche l’occasione per la presentazione in anteprima, da parte di Apple, delle nuove versioni dei sistemi operativi dei suoi dispositivi: iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch.

L’attesa è dunque per iOS e iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 e watchOS 10. Alla WWDC di quest’anno potrebbe fare il suo debutto anche un sistema operativo del tutto nuovo per Apple, il cui nome (nelle ipotesi di cui si vocifera) è xrOS.

Sì, perché di solito per Apple la WWDC rappresenta anche l’occasione per lanciare novità in ambito hardware. E, quest’anno, potrebbe essere quello dell’annuncio del tanto atteso visore di realtà aumentata e virtuale di Apple.

Chiaramente – è forse finanche superfluo ribadirlo – non trapela nulla di ufficiale dal quartier generale di Apple, a Cupertino. Si tratta dunque al momento, sia per quel che riguarda il software che per l’hardware, solo di rumor e speculazioni.

I rumor più insistenti che hanno accompagnato quest’ultimo periodo che ha preceduto la WWDC sono quelli di un visore AR/VR, o meglio XR (extended reality), di Apple che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Reality Pro.

Per alcuni osservatori, una conferma indiretta potrebbe essere arrivata proprio in questi giorni dal “frettoloso” lancio del Quest 3 da parte di Meta. Ad alcuni è parsa sospetta la coincidenza dell’annuncio di Mark Zuckerberg proprio alla vigilia della WWDC di Apple. Sembra prepararsi una sfida all’ultimo visore, nell’arena del mercato della realtà estesa.

Inoltre, la stessa frase di presentazione della WWDC, “Code new worlds”, sembra riferirsi a nuovi mondi, ad esempio virtuali, e nuove piattaforme.

I rumor sul fatto che Apple stesse sviluppando un headset AR/VR sono del resto iniziati molto tempo addietro e ci accompagnano già da un bel po’, e a un certo punto era emersa anche l’ipotesi che il progetto fosse stato messo in stand-by. Ma le voci che sia giunto finalmente il momento in cui Apple svelerà il suo dispositivo AR/VR si sono fatte sempre più insistenti, man mano che la WWDC 23 si avvicinava.

Secondo le ipotesi più accreditate, Apple sarebbe intenzionata a lanciare dapprima una versione premium, posizionata su una fascia di prezzo intorno ai 3.000 dollari. A questa dovrebbe poi far seguito una più entry level.

Si tratterebbe, come del resto è consuetudine per Apple, di un dispositivo innovativo, potenziato per l’appunto dal sistema operativo xrOS, che sarebbe in grado di eseguire anche le esistenti app sviluppate per iPadOS.

Per quel che riguarda l’hardware, oltre al debutto di un dispositivo del tutto nuovo nella gamma di prodotti Apple, non mancano rumor relativi a possibili aggiornamenti delle linee di Mac.

I rumor più insistenti parlano di un nuovo MacBook Air da 15 pollici, una dimensione dello schermo attualmente non disponibile nella famiglia di notebook entry level di Apple, che potrebbe rappresentare un’interessante alternativa per molti utenti.

Potrebbero arrivare novità anche dal versante delle linee di Mac professionali, in particolare un upgrade del desktop Mac Studio. Secondo Bloomberg, Apple sarebbe pronta a lanciare due nuovi Mac Studio con i processori M2 Max e M2 Ultra (questa linea attualmente impiega chip M1 Max e M1 Ultra e l’M2 Ultra sarebbe al suo debutto assoluto nel catalogo Mac).

Per ora si tratta di speculazioni, ma manca poco all’inizio della WWDC, e potremo sapere quanti e quali di queste voci avevano un fondamento, e quali sono effettivamente le sorprese in arrivo da parte di Apple.