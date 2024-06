visionOS 2 porta nuove esperienze di spatial computing su Apple Vision Pro

In occasione della WWDC, oltre ad annunciare l’arrivo del suo visore in nuovi Paesi, Apple ha presentato in anteprima visionOS 2, un importante aggiornamento per il sistema operativo di Apple Vision Pro che introduce un nuovo e potente modo di creare foto spaziali con le immagini già presenti nella propria libreria, intuitivi gesti delle mani per accedere facilmente alle informazioni a colpo d’occhio, e nuove funzioni per lo schermo virtuale del Mac, la modalità Viaggio e l’opzione Utente ospite. Chi usa Apple Vision Pro può accedere al volo alle foto spaziali nell’app Foto ridisegnata, gestire le informazioni di tutti i propri account con la nuova app Password, usare nuovi strumenti per la privacy in Safari e sfruttare nuove funzioni in app popolari come Apple TV e Mindfulness.

Con oltre 2000 app spaziali progettate per Apple Vision Pro e più di 1,5 milioni di app iOS e iPadOS compatibili, visionOS 2 permette a sviluppatori e sviluppatrici di sfruttare ulteriormente lo spatial computing con nuovi strumenti e semplifica la creazione di esperienze completamente nuove, più volumetriche e condivisibili.

“Apple Vision Pro offre esperienze rivoluzionarie per utenti e per chi sviluppa app, e siamo felici di far fare un ulteriore passo avanti allo spatial computing con visionOS 2 solo pochi mesi dopo il suo rilascio iniziale”, ha commentato Mike Rockwell, Vice President of the Vision Products Group di Apple. “Abbiamo introdotto tante novità, da nuovi modi di muoversi nell’interfaccia di visionOS e rivivere i ricordi, a miglioramenti alle app principali su Apple Vision Pro, e non vediamo l’ora che le persone inizino a usare tutte le nuove funzioni di visionOS 2. E grazie a un robusto set di strumenti che permette a sviluppatori e sviluppatrici di creare app spaziali più sofisticate, visionOS 2 rende Apple Vision Pro ancora più potente”.

Nuovi modi per creare e rivivere bellissimi ricordi spaziali

Le foto spaziali su Apple Vision Pro aggiungono una profondità e un realismo sorprendenti ai ricordi più belli con parenti e amici. Con visionOS 2, l’utente può rivivere i bei momenti del passato creando foto spaziali direttamente dalla propria libreria nell’app Foto. visionOS usa evolute capacità di machine learning per trasformare le immagini 2D in bellissime foto spaziali che prendono letteralmente vita su Apple Vision Pro. L’utente può condividere le proprie foto spaziali con altre persone che hanno Apple Vision Pro, o usare SharePlay nell’app Foto con il proprio profilo spaziale (Persona) e godersi panorami, video spaziali e altro come se ci si trovasse tutti nello stesso spazio fisico.

Registrando video spaziali su Apple Vision Pro e iPhone 15 Pro, l’utente può dare vita a momenti speciali e riviverli come se tornasse indietro nel tempo. Prossimamente Canon offrirà un nuovo obiettivo spaziale per la sua popolare fotocamera digitale EOS R7, permettendo di registrare video spaziali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ad un aggiornamento dell’app Final Cut Pro, chi crea contenuti potrà modificare i video spaziali sul proprio Mac e aggiungere titoli ed effetti immersivi ai progetti. Inoltre, grazie all’app Vimeo progettata per Apple Vision Pro, l’utente avrà la possibilità di caricare e condividere video spaziali così che altre persone possano trovarli e guardarli.

Nuovi gesti delle mani e funzioni per la produttività rendono visionOS ancora più utile

visionOS introduce una rivoluzionaria interfaccia spaziale che può essere controllata semplicemente con gli occhi, le mani e la voce. Con visionOS 2, navigare attraverso i contenuti in Apple Vision Pro è ancora più semplice e veloce, dall’accesso alle funzioni principali con nuovi gesti delle mani, al passaggio alle viste più usate come la schermata Home e il Centro di Controllo. Nuovi gesti permettono di vedere informazioni importanti a colpo d’occhio, come l’ora e il livello di carica della batteria, e svolgere azioni come regolare il volume.

Gli strumenti per la produttività di Apple Vision Pro rendono possibili nuove funzioni con visionOS 2. Prossimamente, lo schermo virtuale del Mac avrà una risoluzione maggiore e dimensioni più grandi, creando un display ultra ampio equivalente a due monitor 4K affiancati. Per consentire di creare lo spazio di lavoro perfetto e avere ancora più opzioni a disposizione, visionOS 2 aggiungerà il supporto al mouse, e Apple Vision Pro mostrerà la Magic Keyboard fisica dell’utente, anche mentre si trova in un Ambiente o usa un’app in modo immersivo.

Le principali esperienze di Apple Vision Pro sono state migliorate in visionOS 2. L’utente può ora personalizzare la vista Home riorganizzando le app e posizionandole dove preferisce, anche quelle per iPhone e iPad compatibili. Grazie all’aggiunta del supporto per i tragitti in treno nella modalità Viaggio, l’utente può usare le sue app preferite anche quando è in movimento, e persino entrare in un Ambiente come Bora Bora per trasformare il contesto fisico che lo circonda. E quando si vuole condividere il proprio Apple Vision Pro con altre persone, è possibile aggiungerle come Utente ospite e salvare i dati relativi a occhi e mani per 30 giorni.

Potenti strumenti offrono a sviluppatori e creator potenti modi di creare nuove e innovative esperienze

I team di sviluppo hanno già creato esperienze spettacolari per Apple Vision Pro che sfruttano le capacità uniche dello spatial computing in un’ampia gamma di categorie. visionOS 2 include nuove API e framework che aiutano a rendere le proprie app ancora più sorprendenti, semplificando la creazione di app e giochi più volumetrici e l’introduzione di nuove esperienze condivisibili. Anche HealthKit diventa disponibile per Apple Vision Pro, offrendo ai team di sviluppo nuovi modi per creare innovative esperienze di fitness e salute che sfruttano lo spazio infinito di visionOS.

1640 LLC, che ha sviluppato l’app The Museum That Never Was, sta usando nuove API volumetriche in visionOS 2 per semplificare l’aggiunta di oggetti 3D più immersivi nella sua app e permettere all’utente di interagire con i contenuti in modi inediti. Nuovi strumenti come TabletopKit permettono ai team di sviluppo di creare rapidamente esperienze condivise e collaborative da condurre intorno a un tavolo, come i giochi di società o una postazione di produzione. GRL Games sta usando TabletopKit per creare Haunted Chess, un gioco da tavolo in stile “murder mystery” nel quale pezzi degli scacchi in 3D e schede olografiche si usano per risolvere il mistero. Se usate con il profilo spaziale (Persona), queste app danno vita ad esperienze condivise prima impossibili.

I team di sviluppo aziendali stanno già creando sorprendenti app per visionOS per svolgere qualsiasi tipo di attività, dalla formazione alla simulazione, dalla creazione di contenuti alla gestione di progetti. Nuovi strumenti in visionOS 2 permettono a chi sviluppa app di estendere le funzioni per ambiti quali salute e produzione, e settori come quello aerospaziale e automobilistico. Developer come Scandit AG e TeamViewer stanno usando nuove API quali Barcode Scanning e Object Tracking per aiutare le organizzazioni a migliorare ulteriormente le operazioni di tutti i giorni.

Apple Immersive Video è un formato di storytelling che sfrutta i video 3D a 8K con un angolo di campo di 180° e l’audio spaziale per trasportare l’utente al centro dell’azione. L’app Apple TV ospita una selezione in continua crescita di film e serie Apple Immersive, tra cui Adventure di Apple TV+ e Alicia Keys: Rehearsal Room. Più avanti nel corso di quest’anno, BlackMagic Design lancerà il primo sistema di fotocamere disponibile sul mercato e un aggiornamento al suo software di post-produzione DaVinci Resolve Studio. Creati entrambi appositamente per Apple Immersive Video, offriranno a registi e registe professionisti di tutto il mondo gli strumenti per creare storie spettacolari con questo formato di storytelling ultraimmersivo.

Altre novità di visionOS 2 includono:

Quando si trova in Safari, l’utente può guardare i video in un determinato Ambiente, anche su siti popolari come YouTube, Netflix e Amazon. Mentre scorre le pagine web, può fare tap su una foto panoramica e immergersi mentre l’immagine l’avvolge. Inoltre Siri può leggere ad alta voce il contenuto di una pagina web quando l’utente lavora in multitasking.

L’app Apple TV offre ora il supporto per più viste su Apple Vision Pro, offrendo un’esperienza sensazionale quando si guardano gli eventi sportivi. Prossimamente i fan e le fan potranno guardare fino a cinque contenuti in streaming contemporaneamente, per seguire tutti gli sport e le squadre che amano.

Per aiutare le persone a ritrovare la calma e a concentrarsi, l’app Mindfulness include una nuova funzione chiamata Follow Your Breathing, che mostra animazioni visive dinamiche ed emette suoni che rispondono al ritmo respiratorio dell’utente.

Trascrizioni live, disponibile a livello di sistema, aiuta ogni utente, anche le persone sorde o con difficoltà uditive, a seguire le conversazioni dal vivo o i contenuti audio delle app.

Con AirPlay, l’utente può vedere sul suo Apple Vision Pro i contenuti che ha su iPhone, iPad o Mac.

La developer preview di visionOS 2 è disponibile a partire da oggi per i membri dell’Apple Developer Program. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina di preview del sito di Apple.