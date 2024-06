Apple Vision Pro arriva Europa, ma non ancora in Italia

Durante il keynote della WWDC24, Apple ha annunciato che Apple Vision Pro sarà disponibile in nuovi Paesi e territori. In Cina continentale, Hong Kong, Giappone e Singapore sarà possibile preordinarlo a partire dalle 06:00 p.m. (PT) di giovedì 13 giugno, con disponibilità da venerdì 28 giugno. In Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito, il preordine sarà attivo a partire dalle 5:00 a.m. (PT) di venerdì 28 giugno, con disponibilità a partire da venerdì 12 luglio. Apple Vision Pro fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico per offrire potenti esperienze spaziali che trasformano il modo in cui le persone lavorano, rimangono in contatto, rivivono i ricordi, fruiscono di contenuti di intrattenimento e molto altro.

“Apple Vision Pro ha suscitato grande entusiasmo e siamo felici di offrire la magia dello spatial computing ad ancora più clienti nel mondo”, ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “Non vediamo l’ora che ancora più persone possano scoprire come l’impossibile diventa possibile, mentre lavorano o collaborano usando le app in un’area di lavoro infinita, rivivono ricordi preziosi in tre dimensioni, guardano programmi TV e film in un cinema personale unico nel suo genere, o si immergono in esperienze spaziali innovative che sfidano l’immaginazione”.

Apple Vision Pro sfrutta la potenza di visionOS, un rivoluzionario sistema operativo con un’interfaccia spaziale molto intuitiva e un sistema di input che consente di navigare fra i contenuti usando gli occhi, le mani e la voce. visionOS si basa su decenni di innovazioni nel campo dell’ingegneria e del design applicate a iOS, iPadOS e macOS, e funziona in perfetta sintonia con l’hardware, il software e i servizi Apple per offrire un’esperienza impeccabile su tutti i dispositivi Apple.

L’utente può interagire con le app semplicemente guardandole e facendo tap unendo le dita. Può anche dettare testi, digitare sulla tastiera virtuale e chiedere a Siri di aprire e chiudere le app, far partire un contenuto multimediale, rispondere a domande e molto altro. Lo spazio di lavoro virtuale libera le app dai confini fisici dello schermo: l’utente può visualizzarle una accanto all’altra in qualunque scala, e sfruttare uno spazio di lavoro ideale per la produttività, la collaborazione e l’intrattenimento. Anche gli ambienti, costituiti da spettacolari paesaggi dinamici come Haleakalā, Joshua Tree, Yosemite e persino la luna, sono progettati per favorire la concentrazione, ridurre le distrazioni e rendere l’esperienza più coinvolgente.

Con visionOS 2, che sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito, ogni utente di Apple Vision Pro avrà accesso a nuove funzioni che migliorano l’esperienza di spatial computing. Fra le novità in arrivo, un modo potente per trasformare le foto in ricordi 3D, gesti delle mani intuitivi per accedere alla vista Home e avere sott’occhio le informazioni più importanti, nuove funzioni per lo schermo virtuale del Mac, la modalità Viaggio, l’opzione Utente ospite, miglioramenti per le app Mindfulness, Safari e Apple TV, e molto altro.

Sull’App Store ora ci sono oltre 2.000 app progettate per Apple Vision Pro, più di 1,5 milioni di app iOS e iPadOS compatibili, e tante app per Mac che usano lo schermo virtuale del Mac, e tutte funzionano in perfetta sintonia, le une con le altre. Le sue funzioni uniche, unite alle app sviluppate dalla comunità internazionale di developer Apple, fanno di Apple Vision Pro un dispositivo incredibilmente versatile.

Le principali app aziendali al servizio della produttività, come Box, Craft, Fantastical, MindNode, Slack, Thing 3, Webex, Zoom e la suite Microsoft 365, facilitano la collaborazione con colleghi e colleghe e lo svolgimento delle attività quotidiane. Per lavorare con una marcia più, l’utente può usare app funzionali come AirLauncher, GlanceBar, Splitscreen, Screens 5 e Widgetsmith, e può persino abbinare accessori Bluetooth, come la Magic Keyboard, il Magic Trackpad e, quando sarà disponibile visionOS 2, il Magic Mouse.

Su Apple Vision Pro sono disponibili i principali servizi di streaming, come Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+ con Hulu, Max, Peacock, Paramount+ con Showtime, Pluto TV e Tubi. L’app Apple TV offre tutte le produzioni Apple Original di Apple TV+ e più di 250 film in 3D, e per chi ha un abbonamento a Apple TV+ alcuni titoli sono disponibili senza costi aggiuntivi. Chi ha un Apple Vision Pro può accedere ad altri servizi di streaming e video online tramite app come IMAX, Juno, Supercut e Television, o da Safari. Le app che supportano SharePlay e il profilo spaziale (Persona) consentono all’utente di guardare contenuti insieme ad altre persone, come se fossero nello stesso spazio fisico.

Grazie alle app di leghe e brand sportivi importanti, come NBA, MLS, MLB, NHL, PGA TOUR, Masters, UFC, World Surf League e Red Bull TV, con Apple Vision Pro guardare le partite e seguire gli atleti e le atlete sarà un’esperienza tutta nuova. Funzioni come la modalità Multiview, le statistiche in diretta su giocatori e partite, e la mappatura degli oggetti in tempo reale offrono i vantaggi di un tabellone segnapunti o di un secondo schermo. E le app dei principali servizi di TV via cavo e canali sportivi consentono di guardare in diretta eventi locali, nazionali e internazionali.

L’utente può scegliere fra migliaia di videogame divertenti, inclusi più di 250 titoli Apple Arcade, con nuovi giochi spaziali e nuovi contenuti aggiunti regolarmente. Fra le ultime uscite ci sono Alto’s Odyssey: The Lost City, Crossy Road Castle, Where Cards Fall, e i giochi spaziali disponibili sull’App Store, come Blackbox, premiato agli Apple Design Award 2024, Loóna e DapTap. Apple Vision Pro aggiunge una nuova dimensione anche a giochi immersivi molto amati, come Job Simulator, permettendo di usare occhi e mani per simulare varie professioni, come quelle di chef o di assistente alla vendita in uno store. L’utente può anche accedere ai giochi per iPad, iPhone, PC e console tramite app come Steam Link, e ad ancora più giochi su Mac, tutti compatibili con i controller wireless per Xbox e DualSense per PlayStation.

Nuove app di grafica, come AirDraw e Da Vinci Eye, sono state progettate per sfruttare le caratteristiche uniche dello spatial computing, come la possibilità di disegnare e dipingere usando solo gli occhi e le mani. L’app djay, premiata agli Apple Design Award 2024, consente di fare musica dal nulla, mentre con Style Studio di Lowe si può progettare la cucina dei sogni.

Apple Vision Pro introduce Apple Immersive Video, un formato di storytelling che sfrutta i video 3D a 8K con un angolo di campo di 180° e l’audio spaziale per trasportare l’utente al centro dell’azione. L’app Apple TV ospita una selezione in continua crescita di film e serie Apple Immersive, mentre l’App Store offre alcune esperienze interattive e immersive, come Encounter Dinosaurs, il film di GUCCI Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story, e il recente What If…? An Immersive Story di Marvel Studios e ILM Immersive.

Questo mese, sviluppatori da tutto il mondo lanceranno nuove app e giochi per Apple Vision Pro, come DingTalk, DouYin VR Live, Migu Video, Taobao, Tencent Video e Weibo in Cina, le app di Yahoo! JAPAN, LIFULL HOMES, U-Next e Nikkei in Giappone, e Singtel CAST, Starhub TV+ e mewatch a Singapore; tutti saranno disponibili fin da subito. Altre, fra cui MUBI e Soul Spire nel Regno Unito, Canal+, Foxar, OQEE e SeLoger in Francia, BILD, OTTO e ZDF in Germania, Classix e Sportsnet in Canada e Domain in Australia, arriveranno su Apple Vision Pro il mese prossimo. Inoltre, strumenti per la produttività globali come le app di Microsoft 365, servizi di intrattenimento come Disney+ e molto altro saranno disponibili in molti di questi Paesi e territori in concomitanza con lancio.

Aziende di ogni settore stanno adottando lo spatial computing. Più della metà delle aziende Fortune 100 ha acquistato Apple Vision Pro per sviluppare soluzioni innovative destinate a uso interno o alla clientela, fra cui app per collaborare a progetti 3D, per offrire training specializzati al personale, per guidare da remoto le squadre sul campo, e molto altro. Apple Vision Pro apre nuove strade anche per chi lavora nella sanità e presso istituti medici in ambiti come la formazione clinica, la pianificazione di interventi chirurgici, l’imaging biomedico e la salute comportamentale.

Apple Vision Pro è progettato per offrire una potenza di calcolo elevata in un design compatto e indossabile. Il sistema di visualizzazione ad altissima risoluzione usa la tecnologia micro-OLED per concentrare 23 milioni di pixel in due display grandi come un francobollo che mostrano più pixel di un televisore 4K per ogni occhio. L’avanzato sistema audio spaziale usa due driver amplificati individualmente per offrire l’audio spaziale personalizzato e creare un’esperienza in cui i suoni percepiti dall’utente sembrano provenire dallo spazio circostante. Un sistema di tracciamento oculare ad alte prestazioni garantisce un’interazione fluida e intuitiva, e EyeSight aiuta chi indossa Apple Vision Pro a restare in contatto con le persone che ha intorno. Il segreto della potenza di Apple Vision Pro è il suo design unico con doppio chip Apple. M2 offre potenti prestazioni standalone, mentre il nuovo chip R1 elabora l’input da 12 videocamere, cinque sensori e sei microfoni per dare all’utente la sensazione che i contenuti si materializzino davanti ai suoi occhi.

I valori di Apple – sottolinea la società di Cupertino – sono parte integrante di Apple Vision Pro, così come di tutti i prodotti Apple.

visionOS integra potenti funzioni di accessibilità. Funzioni come VoiceOver, Zoom, Filtri colore, Controllo interruttori e Accesso guidato sono state reimmaginate per lo spatial computing. L’utente può selezionare il metodo di input che preferisce con “Controllo puntatore” e “Controllo con ritardo”, e attivare il tracciamento oculare con l’occhio dominante. Entro la fine dell’anno visionOS supporterà la funzione Trascrizioni live, che sarà disponibile a livello di sistema, e altri apparecchi acustici Made for iPhone e processori acustici degli impianti cocleari.

Le app didattiche offrono nuovi modi di imparare. App innovative come Art Universe, Beautiful Things, Complete HeartX, JigSpace, LookUp Dictionary, Museas, Pocket Rocket e Sky Guide sono progettate per consentire all’utente di acquisire nuovi punti di vista sull’arte, la storia, le scienze, lo spazio e molto altro, attraverso scene immersive e oggetti volumetrici.

Apple Vision Pro integra funzioni all’avanguardia per la privacy e la sicurezza. Optic ID analizza l’iride dell’utente per sbloccare Apple Vision Pro, inserire automaticamente le password e pagare con Apple Pay. Quello che l’utente vede mentre usa Apple Vision Pro rimane privato, e le informazioni sul tracciamento degli occhi non vengono condivise né con Apple, né con app o siti web di terze parti.

Apple Vision Pro è progettato con il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti, il 100% di stagno riciclato nelle saldature e il 100% di oro riciclato nelle placcature di vari circuiti stampati. Apple Vision Pro è conforme agli elevati standard Apple in materia di efficienza energetica, ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati e PVC e berillio. Il packaging è composto per il 100% da materiale a base di fibre, avvicinando Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025. Oggi Apple è già a impatto neutro per quanto riguarda le sue operations a livello globale, e sta lavorando per raggiungere, entro il 2030, questo obiettivo anche per quanto riguarda l’intera catena di fornitura della produzione e il ciclo di vita di tutti i prodotti.

