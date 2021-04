Visa entra nei piccoli negozi con myPos e Vidra

Visa dà il via a due nuove collaborazioni per la digitalizzazione dei piccoli esercenti locali e delle Pmi: con myPOS e Vidra presenta due offerte per facilitare l’adozione di ecommerce e l’accettazione dei pagamenti elettronici da parte delle piccole e microimprese locali.

Per tutto il mese di aprile e di maggio, gli esercenti locali e le piccole e medie imprese hanno a disposizione a condizioni vantaggiose due soluzioni semplici per fare crescere il proprio business online e sviluppare l’accettazione dei nuovi strumenti di pagamento elettronico.

Gli esercenti locali e le Pmi potranno accedere a myPOS, la soluzione che offre il servizio e la strumentazione necessaria per l’accettazione di tutte le tipologie di pagamenti digitali. Con Visa gli esercenti e le Pmi potranno usufruire del terminale myPOS Go, insieme ad una carta business Visa inclusa nel pacchetto.

Vidra è la piattaforma per la creazione di un ecommerce che offre tutti i servizi necessari a portare il proprio business online senza avere competenze tecniche o di design: dalla configurazione del sito alla gestione del magazzino e delle spedizioni, all’accettazione dei pagamenti con carta di credito. Grazie all’accordo con Visa, Pmi ed esercenti locali potranno usufruire dei piani standard e avanzato.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di sostegno alla digitalizzazione delle PMI lanciato da Visa lo scorso anno, con l’obiettivo di supportare 8 milioni di piccole imprese ed esercenti locali a livello europeo, di cui 2 milioni hanno già aderito al programma.

Un’iniziativa che in Italia ha visto, a partire da maggio 2020, il coinvolgimento di alcuni dei principali player del settore, che hanno collaborato alla realizzazione della piattaforma Visa, tra cui Nexi, myPOS, Vidra, Axepta BNP Paribas, Axerve, Shopify, Sumup e WebSite X5.