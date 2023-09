Visa e Scalapay, partnership strategica per i pagamenti rateali in Europa

Visa, tra i leader globali nei pagamenti digitali, e Scalapay, piattaforma specializzata nel Buy Now, Pay Later (BNPL), hanno annunciato l’avvio di una partnership volta a innovare il panorama dei pagamenti rateali in Italia, Francia e Spagna. La collaborazione combina le competenze e la capacità di innovazione di entrambe le società per offrire ai consumatori soluzioni di pagamento flessibili e di semplice utilizzo.

L’accordo consentirà a Scalapay di offrire nuove soluzioni di pagamento rateale per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, abilitandoli a effettuare pagamenti rateali con maggiore controllo e comodità.

La partnership tra Visa e Scalapay, spiegano le due società, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Visa a valorizzare e far crescere l’ecosistema fintech e nella strategia di consolidamento di Scalapay in Europa. Grazie alla scala globale dell’infrastruttura di VisaNet, Scalapay consentirà a una base più ampia di esercenti e consumatori di accedere ai pagamenti rateali intelligenti a breve termine.

La collaborazione tra Visa e Scalapay si concretizza in un momento di crescente rilevanza del BNPL in Italia. Secondo l’Osservatorio annuale Visa con focus su micro e piccoli esercenti, la conoscenza del BNPL in Italia è elevata: il 25% degli esercenti lo offre già alla propria clientela, il 32% è interessato a proporlo e il 54% a utilizzarlo per gli acquisti aziendali.

Tra i maggiori benefici del BNPL per gli esercenti italiani, Scalapay ha individuato un aumento del 48% del valore medio degli ordini, un incremento dell’11% del tasso di conversione insieme a un 64% del tasso di ripetizione degli acquisti e una crescita del numero di clienti del 55%. Lato consumatori, l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, di cui Visa e Scalapay sono partner, nel 2022 ha rilevato che in Italia le transazioni BNPL hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del +253% rispetto al 2021, per l’86% effettuate online.

La tecnologia avanzata di Scalapay e la sua profonda conoscenza del mercato BNPL, unite alla vasta rete globale di Visa e al suo impegno nell’innovazione, daranno vita a una forte sinergia.

“Visa garantisce fiducia, affidabilità e sicurezza al modo in cui le persone e le imprese pagano e sono pagate”, spiega Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. “Questo accordo testimonia il nostro impegno nell’innovazione degli ecosistemi di pagamento e delle fintech nei mercati in cui operiamo. Siamo lieti di collaborare con Scalapay per indirizzare al meglio il valore del modello Buy Now, Pay Later, fornendo ai consumatori nuove opzioni di pagamento flessibili e sicure e contribuendo così alla digitalizzazione del Paese. Uniremo le nostre forze anche sul fronte dell’educazione e della sensibilizzazione dei consumatori per promuovere un accesso responsabile alle soluzioni BNPL“.

Commentando la partnership, Simone Mancini, CEO di Scalapay, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di un player come Visa e di poter beneficiare della sua scala globale e della sua competenza. Insieme, ridefiniremo il modo in cui le persone fanno acquisti attraverso i pagamenti rateali, rendendoli più facili, trasparenti e accessibili. Questa partnership è un significativo passo avanti per consentire ai consumatori di assumere il controllo delle proprie finanze ed effettuare acquisti nella maniera che più si addice al loro stile di vita“.

Secondo le due società, la partnership tra Visa e Scalapay è destinata a ridefinire il panorama del BNPL, unendo i rispettivi punti di forza e offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto migliorata. Questo impegno si concretizza con l’adesione di Scalapay a Visa come Visa member.