Vertiv acquisisce CoolTera Ltd. e amplia il portfolio di soluzioni di Liquid Cooling

Vertiv ha comunicato che alcune sue controllate hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di tutte le azioni di CoolTera, azienda specializzata nella fornitura di sistemi di liquid cooling per i data center, e di alcune risorse, tra cui specifici contratti, brevetti, brand e proprietà intellettuali, da una società affiliata a CoolTera.

Costituita nel 2016 e con sede nel Regno Unito, CoolTera fornisce servizi di infrastruttura per il raffreddamento a liquido e si occupa della progettazione e della produzione di unità di erogazione del refrigerante (CDU), di network per fluidi secondari (SFN) e di collettori per le soluzioni di liquid cooling dei data center. CoolTera e Vertiv sono partner tecnologici da tre anni, e hanno implementato numerose applicazioni a livello globale nei data center e nei sistemi di supercalcolo. L’acquisizione di CoolTera arricchisce il già ampio portfolio di soluzioni di thermal management di Vertiv con una tecnologia di raffreddamento avanzata, una forte expertise nel settore, controlli e sistemi, produzione e test per i requisiti di raffreddamento dei server ad alta densità, oltre a partnership industriali chiave già in atto nell’ecosistema per tali applicazioni. CoolTera vanta una comprovata esperienza di eccellenza ingegneristica e un valido servizio di assistenza ai clienti, con il supporto di un team di ingegneri per il liquid cooling altamente qualificati e riconosciuti sul mercato.

“Questa acquisizione tecnologica è coerente con la nostra visione strategica a lungo termine per la generazione di valore e rafforza la nostra esperienza nelle soluzioni di raffreddamento ad alta densità”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, Chief Executive Officer di Vertiv. “Da un punto di vista economico, il prezzo di acquisto non è rilevante per Vertiv, ma l’acquisizione è essenziale per rafforzare il nostro portfolio di soluzioni di liquid cooling, migliorando la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti globali di data center e incrementando la nostra posizione e le capacità di supportare le esigenze di AI su larga scala”.

“È stata una scelta naturale quella di entrare a far parte della famiglia Vertiv”, ha dichiarato Mark Luxford, managing director di CoolTera. “Siamo entusiasti di unirci al leader nelle soluzioni di thermal management dei data center. Vertiv ha dimostrato la capacità di portare le tecnologie al livello necessario per la diffusione dell’intelligenza artificiale. Confidiamo di poter lavorare in sinergia per fornire tecnologie di liquid cooling di nuova generazione alla portata del mercato. Vertiv è ben posizionata per sostenere la spinta per la crescita del settore”.