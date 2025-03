Verizon, Samsung e Qualcomm innovano la rete con RAN Intelligent Controller AI-powered

Verizon, in collaborazione con Samsung Electronics e Qualcomm Technologies, ha implementato con successo la funzionalità multi-vendor RAN Intelligent Controller (RIC) nella sua rete commerciale.

Questa implementazione segna un significativo progresso nella tecnologia Open Radio Access Network (O-RAN) e mostra un altro modo in cui l’intelligenza artificiale (AI) viene utilizzata nella rete di Verizon per aumentare l’efficienza operativa e garantire ai suoi clienti la migliore esperienza del servizio offerto. In questa prima implementazione multi-vendor, Verizon ha integrato l’AI di Samsung (Energy Saving Manager, AI-ESM) con il RIC di Qualcomm Dragonwing RAN Automation Suite per ottimizzare l’efficienza energetica nella sua rete.

“Verizon ha promosso l’innovazione e l’adozione della O-RAN in tutto il settore perché crediamo che una rete aperta e standardizzata favorisca la concorrenza, l’innovazione e la varietà dei fornitori”, ha dichiarato Adam Koeppe, Senior Vice President of Network Technology, Strategy, and Planning di Verizon. “Sulla scia del successo ottenuto come leader di settore, grazie all’implementazione di unità radio conformi allo standard O-RAN e distribuite in tutta la nostra rete, l’introduzione del RAN Intelligent Controller consentirà una più ampia flessibilità e un maggiore controllo sulle operazioni di rete”.

Che cos’è un RAN Intelligent Controller abilitato da O-RAN Il RAN Intelligent Controller (RIC) è un componente basato su software all’interno della Radio Access Network (RAN) di una rete mobile, che utilizza l’intelligenza artificiale e l’automazione per ottimizzare le prestazioni della rete, prendendo decisioni basate sulle condizioni della stessa. È una parte fondamentale dell’architettura Open RAN, che consente l’integrazione di applicazioni di terze parti per migliorare le funzionalità della rete.

“Con l’avanzare del mondo verso un futuro più interconnesso con il 5G, l’aspettativa per noi è quella di fornire un’esperienza di rete di alta qualità e senza soluzione di continuità, gestendo al contempo le complessità delle moderne reti mobili”, ha continuato Koeppe. “Il RAN Intelligent Control sta emergendo come un fattore chiave per operazioni di rete efficienti, adattive e scalabili e si inserisce nel nostro sempre più ampio portafoglio di funzionalità di automazione e orchestrazione dedicate”.

Il RIC controlla le applicazioni che gestiscono numerose funzioni della rete, chiamate rApp, che sfruttano i dati della RAN per migliorare vari aspetti della comunicazione mobile, come la copertura, la larghezza di banda, l’efficienza e la qualità del servizio. Storicamente, le piattaforme di automazione sono state sviluppate e gestite dagli stessi provider che hanno fornito hardware e software proprietari, in un ecosistema chiuso. Tuttavia, con l’evoluzione del RAN Intelligent Controller, queste ora vengono sviluppate indipendentemente da fornitori specifici e distribuite su piattaforme virtualizzate e aperte. Verizon è ora in grado di gestire in modo efficiente le soluzioni e le applicazioni intelligenti come le rApp, utilizzando interfacce aperte e protocolli standardizzati da organismi di regolamentazione come il 3GPP e la O-RAN Alliance, consentendo un’implementazione e una gestione della rete più flessibile e scalabile.

Miglioramento delle prestazioni della rete con soluzioni basate sull’intelligenza artificiale

In questa prima implementazione multi-vendor, Verizon ha integrato l’AI-powered Energy Saving Manager (AI-ESM) di Samsung con il Qualcomm Dragonwing RAN Intelligent Controller per ottimizzare l’efficienza energetica nella sua rete commerciale. Il lavoro congiunto ha permesso il successo di un ecosistema multi-vendor, con risultati positivi per quanto riguarda il risparmio energetico.

L’AI-ESM di Samsung consente a Verizon di massimizzare l’efficienza energetica della rete e facilita un approccio più sostenibile senza compromettere le prestazioni della stessa e l’esperienza dei clienti. Inoltre identifica vari scenari, apprende i modelli di traffico in base alla posizione e all’ora del giorno e valuta l’entità dell’impatto sulle prestazioni della rete, aiutando a trovare il valore di soglia ottimale. Questa soluzione spegne automaticamente le celle o i percorsi di trasmissione all’interno di un impianto di celle durante i periodi di scarso traffico (quando il carico è inferiore al valore soglia) per risparmiare energia, e li riaccende quando aumenta di nuovo (ossia quando raggiunge il valore soglia). Grazie a questa applicazione, Verizon è riuscita a ottenere un risparmio energetico medio del 15%, con un massimo del 35% per settore, durante i periodi di basso traffico e in una serie di test sul campo.

La Dragonwing RAN Automation Suite di Qualcomm offre la possibilità di programmazione per abilitare un marketplace di rApp neutrale rispetto ai fornitori. La RAN Automation Suite DML (Data Management Layer) fornisce alle applicazioni i servizi AI RAN, tra cui la tecnologia HNN (Hybrid Neural Network) e DNN (Deep Neural Network), per la gestione della RAN basata sull’AI.

“Crediamo che la virtualizzazione sia la chiave per concretizzare i veri vantaggi dell’AI. La vRAN basata su software di Samsung fornisce la base migliore per applicare e utilizzare la tecnologia AI”, ha dichiarato Magnus Ojert, Senior Vice President & Head of US Networks Business di Samsung Electronics America. “Sfruttando la rete vRAN su larga scala che Verizon e Samsung hanno costruito insieme, continueremo a mantenere il nostro vantaggio competitivo nell’era dell’AI, facendo progredire le soluzioni alimentate da quest’ultima per creare un impatto positivo sull’ambiente in tutto il mondo”.

“Siamo entusiasti di estendere il nostro rapporto di lunga data con Verizon attraverso questa rivoluzionaria implementazione di RAN Intelligent Controller multi-vendor, sfruttando la Qualcomm Dragonwing RAN Automation Suite”, ha dichiarato Ofir Zemer, VP, Product Management di Qualcomm Israel Ltd. “Abilitando un marketplace di rApp neutrale rispetto ai fornitori, potenziato da una serie di servizi di RAN AI, stiamo promuovendo da un lato un ecosistema diversificato e dall’altro stiamo sostenendo un percorso di democratizzazione della RAN AI”.