Verizon Business lancia il London 5G Innovation Hub: il mix perfetto di innovazione e concretezza

Verizon Business lancia l’hub per l’innovazione 5G di Londra: il laboratorio di innovazione funge da trampolino di lancio per i mercati internazionali.

Verizon Business ha inaugurato il London Hub, progettato per presentare le più recenti soluzioni 5G dell’azienda in un ambiente coinvolgente e all’avanguardia. L’Hub è rivolto ai clienti dell’Europa e dell’Asia Pacifica, in quanto Verizon Business continua a crescere e ad espandere la propria presenza in queste regioni.

“Il London Hub non è solo uno spazio incredibile, ma rappresenta anche la nostra attenzione nella regione”, ha dichiarato Massimo Peselli, Chief Revenue Officer, Global Enterprise & Public Sector, Verizon Business. “Da anni Verizon sta espandendo la sua presenza in EMEA e APAC, coltivando un ampio ecosistema di partner che i nostri clienti possono sfruttare mentre lavorano con loro per trasformare le loro aziende”.

Il London Hub è uno spazio modulare e personalizzabile, che consente ai clienti di manipolare l’ambiente in base alle proprie esigenze. La struttura è equipaggiata con configurazioni multi-camera ed è integrata con BlueJeans di Verizon per connettere i team dei clienti in tutto il mondo e consentire eventi dal vivo con partecipanti remoti. La flessibilità dello spazio ha permesso di ampliare la gamma di dimostrazioni, tra cui una maggiore densità di dimostrazioni nel settore retail e manifatturiero e nuove aggiunte in altri settori verticali, come quello sanitario.

“L’Hub di Londra è stato creato pensando ai clienti e progettato come una struttura creativa e libera“, ha dichiarato Sanjiv Gossain, GM e responsabile EMEA di Verizon Business.

“L’obiettivo è mettere clienti e partner in un ambiente, lontano dal mondo esterno, che ispiri e promuova la collaborazione. Le applicazioni e i vantaggi del 5G privato sono pressoché infiniti, ma a volte è più facile sperimentare un’innovazione che non descriverla a parole. Di fatto noi parliamo di co-creazione: i clienti che visitano l’Innovation Lab di Verizon spesso ci propongono strade davvero sorprendenti di utilizzare le nostre tecnologie. Sono al tempo stesso fruitori e promotori delle innovazioni tecnologiche.”

Il ruolo di Verizon, come abilitatore dell’innovazione, è molto chiaro alla multinazionale americana. Creare tecnologia non basta: è infatti centrale metterne i risultati a fattore comune. Un ottimo esempio è la prima rete privata 5G realizzata al porto di Southampton. Ma si tratta solo del punto di partenza, per Verizon: “vogliamo continuare a creare innovazione, con il cliente al centro dei nostri pensieri. Per questo abbiamo pensato e realizzato il London 5G Innovation Hub. Un luogo in cui sia possibile toccare con mano lo stato dell’arte della tecnologia, fra edge computing, computer vision, 5G e molto altro. Grazie alla collaborazione con startup innovative e grandi player del settore ICT, Verizon Business è un punto di riferimento concreto e al tempo stesso visionario per l’economia globale”, ha concluso Peselli