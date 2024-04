Veracode avvia un nuovo capitolo con la nomina di Brian Roche a Chief Executive Officer

La Società si concentra maggiormente sull’innovazione per continuare a risolvere il rischio sempre maggiore per i clienti associato al software e al cloud

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, un leader globale nella gestione del rischio delle applicazioni, oggi ha annunciato la nomina di Brian Roche a Chief Executive Officer. Roche è stato Chief Product Officer di Veracode e la sua ascesa a CEO completa un piano di successione che terminerà con le dimissioni di Sam King dopo 17 anni in azienda.





“ Il mio incarico in Veracode mi ha regalato un’esperienza indimenticabile di grandi soddisfazioni”, ha detto Sam King. “ Ho lavorato a questa transizione insieme a Brian, al management e al CdA. Non vedo l’ora di consigliarlo e di continuare a promuovere la prossima generazione di imprenditori”.

“ Veracode ha una tradizione di innovatore del mercato con importanti soluzioni per la gestione dei rischi della sicurezza delle applicazioni. Dalla nostra introduzione di una soluzione di analisi statica su base SaaS al nostro attuale sviluppo di soluzioni di risanamento basate sull’intelligenza artificiale (AI), abbiamo costantemente guidato l’industria nel modo migliore di gestire il rischio di sicurezza aziendale”, è stato il commento di Chris Wysopal, Co-fondatore e Chief Technology Officer di Veracode. “ Mentre continuiamo a innovare sul mercato nell’era dell’AI, sono entusiasta di dare il benvenuto a Brian in questo ruolo e ringrazio Sam per la sua visione e leadership”.

Brian Roche diventa CEO di Veracode dopo l’incarico di Chief Product Officer negli ultimi tre anni e mezzo, guidando le divisioni Product Strategy, Product Management, Engineering and Operations dell’azienda. Con più di 25 anni in ruoli dirigenziali nei campi dell’ingegneria e delle operazioni digitali, Brian porta una ricca esperienza di direzione delle organizzazioni attraverso trasformazioni e innovazioni tecnologiche di successo su scala. Nella visione di Brian, Veracode si è conquistata una posizione di leadership precoce con l’introduzione di Veracode Fix e di numerose innovazioni che abbreviano il tempo tra la produzione dei codici e il risanamento dei difetti, lasciando liberi gli sviluppatori di concentrarsi sui compiti critici che promuovono valore e differenziazione.

La prossima frontiera per la sicurezza del software e la gestione del rischio è alimentata dai rapidi progressi dell’AI e dalla proliferazione dell’adozione di tecnologia cloud-native. Sotto la pressione di innovare più rapidamente che mai, le organizzazioni stanno imparando su Large Language Models e software open-source per accelerare questo processo. L’adozione sicura di tecnologie AI per promuovere la rapida innovazione e il valore aziendale è esattamente la missione che il team di talento e dedicato di Veracode si impegna a fare per i propri clienti.

“ Collaborare con Sam è stato un privilegio e sono onorato di costruire sulla solida posizione nella quale lascia l’azienda come leader del mercato della gestione del rischio delle applicazioni”, ha dichiarato Brian Roche. “ Siamo qui grazie alle incredibili capacità dirigenziali di Sam e al suo impatto nel nostro settore. Non la ringrazieremo mai abbastanza per il suo operato e le auguriamo un futuro di successi”.

Veracode è un’azienda di soluzioni di sicurezza con software intelligenti. La Veracode Software Security Platform è in grado di trovare in continuazione nuove vulnerabilità ed errori in ogni fase dei moderni cicli di sviluppo dei software. Grazie alla potente IA allenata su trilioni di righe di codice, i clienti di Veracode possono risolvere i propri errori informatici più velocemente e con un alto grado di precisione. Su Veracode fanno affidamento interi team di sicurezza, sviluppatori e figure leader del settore in migliaia di aziende leader nel mondo. Veracode rappresenta un’azienda rivoluzionaria nel suo settore, capace di ridefinire in continuazione il concetto di sicurezza tramite software intelligenti.

