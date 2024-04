Riassunto: PsiQuantum realizzerà il primo computer quantistico fault-tolerant su scala industriale

I governi di Australia e del Queensland investiranno 940 milioni di dollari AUD (620 milioni di dollari USD) in PsiQuantum

BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–PsiQuantum oggi ha annunciato che realizzerà il primo computer quantistico su scala industriale in un sito in posizione strategica, in prossimità del Brisbane Airport, a Brisbane, Australia. I governi del Commonwealth australiano e del Queensland investiranno 940 milioni di AUD (620 milioni di USD) in PsiQuantum tramite un pacchetto finanziario comprensivo di azioni, sovvenzioni e prestiti; PsiQuantum ha predisposto un ambizioso piano per rendere operativo il sito entro la fine del 2027. Un computer quantistico fault-tolerant sarà in grado di risolvere problemi utili per il mondo commerciale in tutti i settori fondati su chimica, matematica e fisica, trasformando così le industrie critiche, come l’energia rinnovabile, i minerali e i metalli, la sanità e i trasporti, che daranno impulso all’economia globale per i prossimi decenni.





