Riassunto: WHOOP annuncia un’importante espansione globale e nomina una nuova leadership senior

L’azienda specializzata nelle performance umane arruola dirigenti di alto livello a supporto della crescita record e dello slancio in nuovi mercati e regioni chiave

Continuano le “Prove gratuite”, che fanno di WHOOP l’unico indossabile con un’offerta “Prova prima di comprare”

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–WHOOP, l’azienda specializzata nelle performance umane, oggi ha annunciato l’espansione della sua presenza globale e ora effettua spedizioni in 56 mercati in tutto il mondo, con ulteriori lanci in programma. L’app WHOOP, inoltre, ora è disponibile in italiano e in spagnolo (America Latina), oltre che in inglese, francese e tedesco. Per sostenere la crescita e lo slancio continui, WHOOP ha arruolato nuovi leader nel suo gruppo dirigente per proseguire nella missione di WHOOP: aiutare le persone a centrare i propri obiettivi, fornendo la migliore tecnologia indossabile della categoria, utili feedback e raccomandazioni su recupero, sonno, stress e salute.









