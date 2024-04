Riassunto: Todd Clegg nominato Amministratore delegato Carestream

ROCHESTER, New York–(BUSINESS WIRE)–Carestream, una delle principali aziende internazionali nello sviluppo di sistemi di imaging medico e soluzioni di test non distruttive, ha annunciato che Todd Clegg è stato nominato Ceo e membro del Consiglio di amministrazione con entrata in vigore immediata.









Clegg si è unito a Carestream a ottobre dell’anno scorso e ha svolto il ruolo di Ceo a interim fin dal 1° dicembre. “Sono estremamente lieto di continuare nel mio ruolo di guida di Carestream sulla scia dei risultati positivi che abbiamo ottenuto negli ultimi sei mesi”, ha commentato. “Carestream è da sempre un leader nei settori sanitario e dei test non distruttivi con prodotti e soluzioni innovative e prevediamo di continuare su questo percorso.

Contacts

Melody Warner (Direttrice comunicazioni e contenuti globali): (585) 789-8745