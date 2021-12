VEM Sistemi, system integrator per aziende che crescono

Nata nel 1986 a Forlì come specialista delle reti e infrastrutture fisiche per data center, VEM Sistemi ha avviato da allora un percorso di sviluppo che l’ha portata a posizionarsi sul mercato nazionale come un system integrator a tutto tondo, riconosciuto oggi per la trasformazione digitale delle aziende di medio-grandi dimensioni. Abbiamo intervistato Andrea Giuliani, head of design & delivery di VEM sistemi.



Scattiamo una fotografia a VEM Sistemi?

Nata nel 1986 a Forlì come specialista delle reti e infrastrutture fisiche per data center, VEM Sistemi ha avviato da allora un percorso di sviluppo che l’ha portata a posizionarsi sul mercato nazionale come un system integrator a tutto tondo, riconosciuto oggi per la trasformazione digitale delle aziende di medio-grandi dimensioni.

Il gruppo, con sedi anche a Modena, Milano, Padova, Senigallia e Roma, negli ultimi 5 anni ha quasi raddoppiato il fatturato passando dai 35 milioni di euro del 2015 e 170 dipendenti agli oltre 60 milioni del 2020.

Oggi VEM sistemi conta 280 dipendenti, 800 clienti, e due controllate: Certego e MyDev.

Certego, fondata nel 2013 e specializzata nei servizi di threat intelligence e di contrasto al cybercrime con sede a Modena. Certego è un Cert certificato, ha ottenuto nel 2018 la certificazione sul sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001:2017 ed è stata citata per ben due volte da Gartner come esempio di regional player di servizi di threat intelligence (TI) per Industria e PA. Certego è oggi una delle realtà aziendali italiane più competenti ed esperte in materia di cybersecurity.

MyDev, società specializzata nello sviluppo di software nel mercato delle soluzioni verticali industriali, competenze che rappresentano per VEM un forte catalizzatore per lo sviluppo di nuove offerte orientate a IoT e Big Data. Nel 2021, la software house del Gruppo VEM ha lanciato sul mercato due digital platform innovative: Spaceye, piattaforma per il workplace management, e beFarm, dedicata alla digitalizzazione dell’industria avicola.

Come si articola in dettaglio la vostra attività di system integrator?

Con una visione olistica che va dalla cybersecurity, al networking, dalla collaboration, al data center, dal cloud al data management fino all’automazione dell’edificio e al “custom application development” del software, l’obiettivo di VEM sistemi è rendere semplice la fruizione di soluzioni e servizi che sottendono un’elevata complessità di integrazione tecnologica.

Il gruppo VEM ha da tempo intrapreso una trasformazione verso il paradigma di augmented system integration

Il gruppo VEM ha da tempo intrapreso una trasformazione verso il paradigma di “augmented system integration”, un system integrator con potenzialità aumentate dalla capacità di realizzare integrazioni software ed estrarre dati dal campo per trasformarli in nuovo valore – investendo in competenze che sempre di più fondono concetti sistemistici a capacità di scripting e di sviluppo software in una logica che sempre di più porta verso approcci DevOps integrati ad infrastrutture hardware, con l’obiettivo di rendere le soluzioni del System Integrator sempre più “software-defined”.

Da oltre 20 anni VEM è anche managed services provider e vanta una piattaforma di orchestrazione dei servizi gestiti proprietaria, myvem, nata per monitorare e gestire la complessità tecnologica. Myvem integra, in un unico ambiente, informazioni provenienti da sistemi, applicazioni e sorgenti diversi e consente di gestire efficacemente sia l’operatività quotidiana sia il troubleshooting, offrendo supporto delle decisioni strategiche e garantendo un unico punto di accesso ai servizi gestiti h24.

Il ruolo di un system integrator diventa sempre più importante man mano che la tecnologia evolve. E la richiesta di servizi per le aziende dovrebbe essere aumentata esponenzialmente alla luce delle tematiche legate a Industria 4.0, IIoT, cloud, e così via. È davvero così? Qual è il livello di maturità tecnologica delle aziende italiane?

La nostra esperienza ci dice che le aziende italiane richiedono sempre più ai System Integrator competenze e capacità di integrazione tra tecnologie, con l’obiettivo di raggiungere il maggior beneficio possibile dalla combinazione delle singole componenti. Tipicamente il beneficio atteso è superiore alla somma di quello raggiungibile con i singoli componenti impiegati e, soprattutto, è molto variabile da azienda ad azienda.

Stiamo infatti riscontrando sempre più una tendenza del mercato a ricercare nella figura del system Integrator proprio questa capacità di combinare singoli elementi tecnologici in maniera tale da ottimizzare i benefici per quel singolo contesto, andando spesso anche ad interagire con logiche e processi di business.

Dopo questa premessa, va tuttavia evidenziato come il panorama italiano sia veramente molto eterogeneo: pensando ad esempio alle tematiche legate al mondo Industria 4.0, ci capita di incontrare aziende con un’elevata maturità tecnologica, che hanno già una consistente adozione di soluzioni legate a questi temi e ci richiedono integrazioni “avanzate”, magari legate all’ottimizzazione o alla messa in sicurezza di questo o quel segmento, d’altro canto abbiamo anche numerosi casi di realtà manifatturiere, anche di medie e grosse dimensioni, che ancora non si sono poste il problema di come indirizzare il fatto che alcune macchine produttive abbiano una connessione di rete e siano pertanto completamente visibili da qualsiasi device all’interno della rete aziendale.

La nostra abilità di System Integrator, si declina anche nella capacità di interfacciarci con una platea veramente ampia di interlocutori e, con ognuno di essi, trovare la giusta chiave per impostare progetti che siano in linea con il suo livello di maturità tecnologica.

Quali sono le possibili evoluzioni future delle tecnologie di cui vi occupate e come avete intenzione di muovervi per rimanere sempre al passo con i tempi, anche anticipando le esigenze dei clienti?