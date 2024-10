Vem Sistemi: l’intelligenza digitale si nutre di tecnologia e passione

Contesti economici e politici variabili, se non incerti, equilibri che cambiano con una rapidità mai vista prima ma anche tante nuove sfide e opportunità che si stanno mostrando, o anche di cui si intravvede solo qualche segnale, e che non possiamo, non dobbiamo farci sfuggire. Stefano Bossi, CEO e GM di Vem Sistemi indica quali sono gli ingredienti essenziali per concretizzare tali opportunità: Passione, Tecnologie e Competenze.

Per Vem Sistemi funzionano, e li consiglia alla numerosa platea di partner e clienti dal palco del recente VEM Live 2024 – Pulse, l’incontro che l’azienda dedica annualmente alla riflessione e al confronto sui temi della tecnologia e del business che quest’anno si è tenuto a Reggio Emilia presso “Ruote da Sogno”, la mega-boutique di auto e moto iconiche di brand che incarnano, appunto, Passione, Tecnologie e Competenze. E, aggiungeremmo, Potenza.

“Un confronto che ormai diventa vitale e che deve essere continuo, quotidiano. Necessario per affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso, e che coinvolge sia le tante aziende utenti finali che rappresentano eccellenze nei loro rispettivi settori, sia chi le avvicina con passione a quelle tecnologie, come il cloud, il quantum computing o l’intelligenza artificiale, che possono aprire a incredibili opportunità. Per affrontare insieme, con mindset aperto e partecipativo, la grande transizione tecnologica che ci aspetta”.

Intelligenze digitali potenziate dall’AI. “Steroidi digitali” che aumentano le capacità umane

E in un contesto di questo tipo – avverte – più che di intelligenza artificiale, come risolutrice di tutte le problematiche, bisogna concentrarsi sullo sviluppo delle “intelligenze digitali”, ossia “sulla capacità di risolvere problemi utilizzando le tecnologie digitali, potenziando la capacità cognitiva delle organizzazioni. In questo modo concetti come automation e orchestration, che già sono parte integrante della realtà aziendale, acquisiscono una nuova rilevanza grazie proprio all’incremento delle capacità computazionali e alla velocità con cui operano le nuove tecnologie, come il quantum computing e le GPU avanzate. Questa accelerazione ha una sorta di “effetto da steroidi anabolizzanti”, ha il potenziale di creare un ciclo virtuoso senza precedenti, in cui l’AI potenzia la capacità cognitiva umana, generando un continuo aumento della velocità e della qualità delle decisioni”.

Obiettivi e tecnologie abilitanti che alla fine devono fare i conti con temi quali la resilienza digitale, l’attrazione e ritenzione di talenti in azienda e la massimizzazione del valore dei dati.

Resilienza digitale che è fondamentale per proteggere gli investimenti aziendali, evitando rischi legati alla compliance, alla reputazione e all’interruzione dei servizi. Allo stesso tempo, cresce l’urgenza di attrarre e trattenere talenti, soprattutto giovani, attivando un’evoluzione dei luoghi di lavoro ibridi, con tecnologie di digital engagement e collaboration sempre più avanzate, in grado di liberare la creatività all’interno delle aziende.

E poi, tra gli obiettivi più sfidanti per le aziende di qualsiasi settore ormai è la massimizzazione del valore dei dati. Un tema che sta diventando particolarmente complesso, dove la gestione e la correlazione dei dati richiede una grande attenzione. Perché dati non validi o non correttamente correlati possono compromettere l’efficacia delle decisioni aziendali. Un obiettivo il cui raggiungimento spesso segue percorsi non lineari e intrecciati, richiedendo un approccio altamente strutturato che coinvolga l’approccio strategico dell’azienda stessa, che deve anche essere in grado di superare le resistenze culturali al proprio interno.

Per affrontare con successo questa transizione tecnologica, non basta disporre delle giuste tecnologie, ma bisogna anche avere le giuste competenze. “È fondamentale attivare un processo di trasferimento di conoscenze all’interno dell’ecosistema, in cui le competenze acquisite vengano costantemente condivise tra partner e aziende – avvisa Bossi -. Ma tutto questo deve fare parte di qualcosa che non si impara, che è la passione per il proprio lavoro. Elemento imprescindibile per liberare il potenziale creativo delle idee e diffonderle”.

Il percorso di Vem Sistemi

Bisogna, in sintesi, avere un approccio consapevole e partecipativo verso l’adozione delle tecnologie emergenti, mantenendo un focus sulla crescita delle competenze digitali e sull’innovazione. “Riuscire ad attivare un ciclo virtuoso tra intelligenza umana e intelligenza artificiale potrebbe portare a progressi mai visti prima, ma bisogna affrontare con attenzione i rischi e le sfide legate alla complessità dei dati e alla resistenza cultuale – riflette Bossi -. E noi dobbiamo essere i primi a promuovere, sia internamente sia presso i nostri clienti una cultura di ecosistema digitale, a partire dalla creazione di quelle competenze di cui il mercato ha strettamente bisogno”.

L’Accademia dei venditori: l’impegno di Vem Sistemi per creare skill digitali

La laurea è un grandissimo valore aggiunto – di questo il CEO di Vem Sistemi è sempre stato convinto sostenitore – ma bisogna ammettere che nel settore delle tecnologie non è sempre indispensabile, almeno per le figure che il mercato sta richiedendo oggi. Mentre oggi bisogna risolvere con urgenza la mancanza di connessione tra domanda e offerta di lavoro, che rappresenta ancora un grosso problema quando si cercano talenti tecnici e specializzati.

Su questo fronte, Vem Sistemi ha quindi investito in una “Accademia dei venditori” per formare nuovi professionisti nel settore, sebbene sia consapevole che alcuni di questi talenti possano essere attratti dalla concorrenza. Per Bossi “Un rischio accettabile, in quanto il valore aggiunto di questa formazione è fondamentale per noi. Ma bisogna che qualcuno inizi a fare qualcosa, altrimenti non si esce dallo stallo. Poi starà a noi riuscire a trovare le giuste motivazioni per mantenere questi talenti all’interno dell’azienda”.

Incertezze dei mercati, investimenti procrastinati, ma Vem Sistemi cresce ancora

Dal punto di vista delle performance, Vem Sistemi abbia consolidato i risultati dell’anno precedente, nonostante pesasse ancora “l’effetto Covid”, che ha influenzato la crescita passata a causa dell’aumento della domanda di soluzioni digitali durante la pandemia. Quest’anno, l’azienda ha confermato una crescita significativa fino a luglio, con un incremento del fatturato del 20%. Ha seguito, nei mesi di agosto e settembre, una leggera frenata, attribuibile a un rallentamento generale del mercato. Nonostante questo, non cala l’ottimismo, prevedendo una crescita moderata ma costante intorno al 5% per il resto dell’anno.

“Si tratta di un momento in cui il mercato è stato influenzato nei propri investimenti anche da incertezze dal punto di vista normativo, in particolare i ritardi e le complessità legate all’attuazione di nuovi decreti, che hanno reso difficile per molte aziende decidere quando e come investire, soprattutto in settori come la manifattura e l’energia. Molti dei nostri clienti stanno rimandando gli investimenti, in attesa di maggiore chiarezza normativa”.

Umori altalenanti del mercato che non hanno impedito comunque a Stefano Bossi di segnare in positivo le performance di Vem Sistemi. “Nella nostra crescita un ruolo importante è svolto dall’agilità e velocità operativa, elementi che ci contraddistinguono e che ci vengono spesso riconosciuti. Ma si può fare di più. E a livello manageriale. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per aggiungere alla creatività che caratterizza ognuno dei responsabili e dei diversi team della nostra organizzazione anche una buona dose di passione e disciplina per continuare a crescere in modo sostenibile”. La crescita, secondo Bossi, non si ferma ai numeri, come l’incremento di personale o fatturato, ma richiede una continua spinta verso nuove sfide, progetti e ambizioni.

Da qui la consapevolezza che l’azienda deve quotidianamente affrontare il “limite” e non fermarsi ai successi attuali, ma avere il coraggio di fare ulteriori passi avanti. Con la paura di sbagliare che deve essere superata per evitare di rallentare il progresso.

Espansione del perimetro: Vem Sistemi guarda ad altre regioni e anche all’estero

Un progresso che nella strategia di Vem Sistemi include progetti di espansione, sia a livello nazionale che internazionale oltre a una continua focalizzazione sull’Emilia Romagna e la creazione di un centro di ricerca dedicato alla sicurezza, con un occhio anche a eventuali acquisizioni all’estero. Acquisizioni come opportunità strategiche, puntando su realtà complementari o simili, capaci di crescere con l’ausilio del loro modello di business. È evidente che la frontiera dell’innovazione per Vem Sistemi passa per l’adozione di nuove tecnologie, come l’ingegneria delle piattaforme e lo sviluppo di soluzioni mirate, capaci di portare valore aggiunto e non solo di aumentare i volumi operativi.

E, guardando al futuro, le valutazioni sono verso un’espansione in territori come il Piemonte e il Centro-Sud, in particolare Roma, dove il system integrator forlivese vede ancora molte opportunità da cogliere.

“Secondo recenti stime, il mercato digitale globale potrebbe raggiungere i 92 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita del 30%. In Italia, il valore del mercato dell’intelligenza artificiale è attualmente di 48 milioni di euro, una cifra ancora relativamente bassa rispetto al potenziale, ma che lascia ampio spazio di crescita. Il nostro obiettivo è quello di essere pronti per cogliere queste opportunità, costruendo oggi le basi per un futuro solido e innovativo” conclude Bossi.