VEM sistemi annuncia l’evento “VEMlive 2024 – PULSE: appuntamento l’11 ottobre a Reggio Emilia

VEM sistemi ha annunciato VEMlive 2024 – PULSE: Passione, Tecnologie, Competenze Metronomiche nello sviluppo di Intelligenze Digitali, l’evento annuale distintivo del Gruppo VEM. Come di consueto, la convention rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto, che quest’anno offrirà nuovi stimoli attraverso l’esplorazione del tema delle intelligenze digitali, mettendo in luce il ruolo cruciale della tecnologia nell’affrontare le sfide globali e nel creare nuove opportunità nell’ambito dell’economia digitale. L’evento si terrà venerdì 11 ottobre nel cuore della Motor Valley, presso Ruote da Sogno a Reggio Emilia, offrendo una prospettiva privilegiata su quell’universo unico al mondo fatto di velocità, ingegno e passione, narrato dalla storica Via Emilia.

VEMlive 2024 – PULSE: Passione, Tecnologie, Competenze Metronomiche nello sviluppo di Intelligenze Digitali, offrirà l’opportunità di ascoltare numerosi keynote speaker che parleranno di Scienze Cognitive e di macchine intelligenti, di Tecnologie basate sulle Intelligenze Digitali, di mega-trend e degli scenari economici futuri, ma soprattutto sarà occasione per vivere insieme la passione per lo Sport, la stessa passione che spinge le persone a impegnarsi attivamente e le motiva a migliorare le proprie performance.

La tecnologia è una delle principali forze trainanti del cambiamento, ma questi cambiamenti non sono predefiniti e devono essere gestiti con un approccio multi-dimensionale che consideri, da un lato gli aspetti etico-sociali, legali, educativi ed economici, dall’altro il valore dei dati (disponibilità, confidenzialità, integrità) e la resilienza sociale in toto. Le aziende devono analizzare e migliorare i processi critici utilizzando metodologie avanzate di intelligenza digitale, con l’obiettivo di intervenire al momento giusto, sfruttando un approccio simile al mondo delle corse.

“Le nostre aziende siamo noi e noi abbiamo il compito di osservare, orchestrare e migliorare i processi business critical attraverso l’utilizzo di tecniche, paradigmi e metodologie appartenenti al mondo delle tecnologie digitali. Come in un Team di Formula 1 dobbiamo allenarci a realizzare ‘pit stop’ perfetti nei momenti giusti, con le metronomie appropriate derivanti da un lavoro costante basato su ingredienti semplici: passione, motivazione, prestazione e tecnologia. Guardiamo il mondo della Formula 1 che ci appassiona e che è qualcosa di più della semplice competizione; le vetture sportive adottano tecnologie all’avanguardia e sono il risultato della più recente sperimentazione tecnologica multidisciplinare”. dice Stefano Bossi, CEO VEM.

“Anche noi all’interno del Gruppo VEM uniamo la passione per la tecnologia, motore di creatività e generatore di competenze, a nuove capacità cognitive sviluppate grazie al contributo delle più innovative tecnologie digitali.

Oggi, grazie alla combinazione delle expertise delle 4 factory VEM (System Integration/Security/Cloud/Software platforms) siamo maggiormente al servizio della trasformazione. Possiamo aumentare le capacità dei team di lavoro aziendali rendendoli sempre più interconnessi, cross-funzionali ad alto valore aggiunto e possiamo proteggere le aziende e i loro investimenti. Grazie all’ osservazione, all’automazione ed orchestrazione di processi e architetture, oggi possiamo creare delle intelligenze digitali, potenziate da quelle artificiali per produrre piattaforme abilitanti di soluzioni e servizi IT. L’obiettivo è accelerare il valore e il progresso aziendale!” conclude, infine, Stefano Bossi.

In dettaglio, durante la sessione plenaria condotta da Chiara Martinoli, giornalista, conduttrice e reporter di SKYTG24, si susseguiranno i seguenti speaker:

Stefano Bossi – Amministratore Delegato e General Manager VEM sistemi

– Amministratore Delegato e General Manager VEM sistemi Michela Balconi – Professor of Psychophysiology and Cognitive Neuroscience – Director of International Research Center for Cognitive Applied Neuroscience (IrcCAN) – Head of Research Unit in Affective and Social Neuroscience – Department of Psychology Università Cattolica del Sacro Cuore

– Professor of Psychophysiology and Cognitive Neuroscience – Director of International Research Center for Cognitive Applied Neuroscience (IrcCAN) – Head of Research Unit in Affective and Social Neuroscience – Department of Psychology Università Cattolica del Sacro Cuore Gianmatteo Manghi – Amministratore Delegato Cisco Italia

– Amministratore Delegato Cisco Italia Silvia Olchini – VP Secure Power Italy Schneider Electric

– VP Secure Power Italy Schneider Electric Sergio Savaresi – Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e Direttore del Team di ricerca Move

– Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e Direttore del Team di ricerca Move Lorenzo Diaferia – Lecturer di Digital Transformation presso SDA Bocconi School of Management, Ricercatore presso il Digital Enterprise Value and Organization (DEVO) Lab.

– Lecturer di Digital Transformation presso SDA Bocconi School of Management, Ricercatore presso il Digital Enterprise Value and Organization (DEVO) Lab. Marco Bubani – Direttore Innovazione VEM sistemi

E per concludere Chiara Martinoli intervisterà Andrea Dovizioso, ex campione della MotoGP.

Come di consueto nel pomeriggio saranno organizzate le Technology Breakout Sessions, che quest’anno seguiranno tre direttrici: Intelligence Pulse – Defence Pulse – Compliance Pulse.

I percorsi, così come gli approfondimenti all’interno dei corner dedicati, prenderanno vita grazie ai numerosissimi partner di VEM sistemi presenti all’appuntamento: AXIS, BBS, Check Point, Cisco, NetApp, Netwrix, Panduit, Red Hat, Radware, RSA, Rubrik, Trend Micro, Samsung e Schneider Electric.

Quest’anno il Gruppo VEM spinge quindi sull’acceleratore e incontra clienti, partner e amici in un luogo magico ove ammirare oltre 550 motociclette di ogni epoca e marca, 200 automobili dalle classiche alle YoungTimer, e una avveniristica sorpresa.

Correre insieme al Gruppo VEM significa potersi affidare ad una “Scuderia” che vive la passione per la tecnologia cercando di migliorare, e di migliorarsi sempre, come “piloti”, come “squadra”, come persone, con l’obiettivo di creare ecosistemi coordinati di Intelligenze Digitali insieme ai clienti, ai partner e alle Istituzioni.

Leggi tutti i nostri articoli su VEM sistemi