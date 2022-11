Veeam: le aziende utilizzano l’infrastruttura cloud per la data protection

Veeam Software, specialista delle soluzioni per la modern data protection, ha pubblicato i risultati del Cloud Protection Trends Report 2023 dell’azienda, che copre quattro scenari chiave as-a-Service: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS) e Backup and Disaster Recovery-as-a-Service (BaaS/DRaaS).

La ricerca ha rilevato che le aziende riconoscono la crescente necessità di proteggere in modo adeguato i propri ambienti SaaS. Ad esempio, quasi il 90% dei clienti di Microsoft 365 intervistati utilizza misure supplementari piuttosto che affidarsi esclusivamente alle funzionalità di ripristino integrate.

La preparazione per un rapido ripristino da attacchi informatici e ransomware è stata la ragione più citata per questo backup, mentre la conformità alle normative è stata la seconda motivazione più popolare.

I punti salienti del report di Veeam:

Mentre i nuovi carichi di lavoro IT vengono lanciati nel cloud a ritmi molto più rapidi rispetto ai carichi di lavoro nel datacenter , un sorprendente 88% ha riportato i carichi di lavoro dal cloud al proprio datacenter per uno o più motivi, tra cui lo sviluppo, l’ottimizzazione di costi e prestazioni e il disaster recovery.

Danny Allan, CTO e Senior Vice President of Product Strategy di Veeam, ha dichiarato: “La crescente adozione di strumenti e servizi basati sul cloud, amplificata dal massiccio passaggio al lavoro da remoto e dagli attuali ambienti di lavoro ibridi, ha posto l’accento sulle strategie di IT ibrido e di data protection in tutti i settori.

Con il continuo aumento delle minacce alla cybersicurezza, le aziende devono guardare oltre i tradizionali servizi di backup e costruire un approccio mirato che si adatti al meglio alle loro esigenze aziendali e alla loro strategia cloud.

Questa indagine dimostra che i carichi di lavoro continuano a spostarsi in modo fluido dai data center al cloud e viceversa, così come da un cloud all’altro, creando ancora più complessità nella strategia per la protezione dei dati. I risultati dimostrano che, sebbene le aziende IT moderne abbiano fatto passi da gigante nel cloud e nella protezione dei dati, c’è ancora del lavoro da fare“.

Principali risultati del Veeam Cloud Protection Trends Report 2023

Software as-a-Service (SaaS):

Il 90% delle aziende è consapevole della necessità di eseguire il backup di Microsoft 365 . Il report ha rivelato che solo un’azienda su 9 (11%) non protegge i propri dati Microsoft 365: un promettente 89% utilizza backup/BaaS di terze parti o livelli avanzati di Microsoft 365, o entrambi.

Infrastructure as-a-Service (IaaS): Sebbene le aziende di tutte le dimensioni abbraccino ormai le architetture hybrid-cloud, non si tratta di una scelta a senso unico che riduce l’importanza del moderno datacenter.

Il 30% dei carichi di lavoro ospitati nel cloud proviene da strategie “cloud first” , in base alle quali i nuovi carichi di lavoro vengono avviati nel cloud a ritmi molto più rapidi rispetto alla dismissione dei vecchi carichi di lavoro nel data center.

Platform as-a-Service (PaaS): mentre la maggior parte delle aziende inizialmente sposta i server dal datacenter allo IaaS – sottolinea Veeam –, la maggior parte concorda sul fatto che l’esecuzione di scenari IT fondamentali, come le condivisioni di file o di database, oppure come servizi cloud nativi è il futuro dei carichi di lavoro IT:

Il 76% esegue servizi di file all’interno di server ospitati in cloud e il 56% esegue condivisioni di file gestite attraverso AWS o Microsoft Azure .

all’interno di server ospitati in cloud e il 56% esegue condivisioni di file gestite attraverso . Il 78% esegue database all’interno di server ospitati in cloud e il 65% esegue database gestiti attraverso AWS o Microsoft Azure.

Backup and Disaster Recovery as-a-Service (BaaS/DRaaS): secondo il report Veeam, quasi tutti gli ambienti IaaS/SaaS utilizzano in qualche modo i servizi cloud come parte della loro strategia di protezione dei dati.

Il 58% delle aziende utilizza il backup gestito (BaaS) rispetto al 42% che utilizza il cloud-storage come parte della propria soluzione di protezione dei dati autogestita. Di particolare interesse è il fatto che quasi la metà (48%) ha iniziato con un cloud-storage autogestito ma alla fine è passata a BaaS .

Il report di quest’anno – afferma Veeam – ha evidenziato un cambiamento significativo rispetto all’anno scorso, in quanto i clienti sono sempre più interessati a esternalizzare i propri backup e a ottenere un servizio di gestione “chiavi in mano” o “in bianco”, invece di continuare a gestire l’infrastruttura BaaS fornita dal personale IT interno. Questo cambiamento indica che la fiducia nei fornitori sta aumentando e sottolinea le sfide incontrate nell’ultimo anno sulla mancanza di talenti IT.

Il Veeam Cloud Protection Trends Report 2023, nato dal Veeam Data Protection Trends Report, è il risultato di un sondaggio condotto da una società di ricerca terza che ha intervistato 1.700 leader IT imparziali di 7 Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) sull’utilizzo dei servizi cloud in scenari sia di produzione che di protezione, per fornire la più ampia visione sulle strategie ibride nelle moderne aziende IT nell’attuale panorama “cloud-first”.

Lo studio di mercato è stato condotto per comprendere le diverse prospettive sulle responsabilità e le metodologie relative alla gestione e alla protezione dei carichi di lavoro ospitati nel cloud e le considerazioni da fare quando si utilizza la protezione dei dati alimentata dal cloud.