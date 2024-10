Veeam ferma i cyber-attacchi con nuovi strumenti di analisi proattiva

Veeam Software, società specializzata nella Data Resilience, ha annunciato l’aggiunta della nuova tecnologia Veeam Recon Scanner a Veeam Data Platform durante il VeeamON Data Resilience Summit.

L’azienda sottolinea che questa tecnologia innovativa, sviluppata da Coveware by Veeam, si basa su anni di esperienza maturati nella risposta agli incidenti di cyber-estorsione e sul più grande database di incidenti informatici al mondo. Veeam Recon Scanner è stato progettato per identificare, gestire e prevenire in modo proattivo i cyberattacchi, rivoluzionando la valutazione delle minacce nel mercato della protezione dei dati.

“La protezione da un attacco informatico richiede una strategia coordinata. Inizia dal perimetro e richiede un’accurata protezione e che sia presente una strategia per il backup dei dati. Tuttavia, c’è sempre il rischio che un malintenzionato riesca a eludere le difese. Recon Scanner offre una maggiore tranquillità identificando tattiche, tecniche e procedure avversarie prima di un attacco,” ha dichiarato Dave Russell, Senior Vice President (SVP) of Strategy di Veeam.

“Raccogliendo e analizzando i dati in modo proattivo, Recon Scanner identifica connessioni di rete inaspettate, comportamenti insoliti degli utenti, attività di file sospette, tentativi di esfiltrazione dei dati e persino potenziali attacchi brute force. L’imprevedibilità del tempo di permanenza (il periodo che intercorre tra la compromissione e l’attacco) rende difficile il rilevamento e la mitigazione delle minacce tradizionali. Grazie alle funzionalità di valutazione proattiva delle minacce integrate in Veeam Data Platform, i nostri clienti possono identificare e affrontare i potenziali attacchi prima che abbiano un impatto sulle loro organizzazioni, migliorando la resilienza dei dati e salvaguardando le informazioni critiche.”

Gli attacchi di cybersecurity, compresi quelli ransomware, sono diventati sempre più pervasivi e prendono di mira sia gli ambienti di produzione che i backup. Il recupero da tali attacchi è più impegnativo che mai e ciò evidenzia la necessità di soluzioni complete per la protezione dei dati. Come parte di Veeam Data Platform Premium, Recon Scanner offre ai clienti la possibilità di identificare le minacce prima che possano causare danni, afferma l’azienda. Grazie a scansioni regolari, Recon Scanner riconosce le attività sospette e le Tattiche, le Tecniche e le Procedure (TTP) degli avversari, consentendo alle aziende di intraprendere azioni di difesa e mitigazione in anticipo. Dal punto di vista dell’azienda, questo approccio proattivo è una novità assoluta nel settore e distingue Veeam come il primo e unico fornitore di piattaforme dati a offrire una tecnologia di valutazione così avanzata, fornita senza costi aggiuntivi ai clienti che utilizzano Veeam Data Platform Premium.

Recon Scanner integra un’esclusiva tecnologia di valutazione proattiva delle minacce derivata dalla vasta esperienza di Coveware by Veeam nella gestione di migliaia di incidenti ransomware. Offre funzionalità come scansioni automatiche, avvisi in tempo reale e analisi dei dati, consentendo ai team di sicurezza di intraprendere azioni preventive e migliorare la sicurezza generale delle loro organizzazioni.

Veeam Data Platform v12.2, con Recon Scanner, rafforza l’impegno di Veeam per la resilienza, la gestione e la sicurezza dei dati. La piattaforma offre alle aziende la possibilità di proteggere, recuperare e gestire in modo sicuro i dati nei loro patrimoni di dati ibridi. Aderendo ai principi ZeroTrust Data Resilience e Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Secure By Design, Veeam continua a seguire le best practice di sicurezza, assicurando che i clienti possano operare per salvaguardare i loro preziosi dati.

L’applicazione Veeam Recon Scanner sarà disponibile per il download a partire dal mese di novembre.