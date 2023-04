Veeam e Infinidat potenziano la partnership per la protezione dei dati

Infinidat, azienda specializzata in soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, ha annunciato il potenziamento della propria collaborazione strategica con Veeam, società specializzata nella protezione dei dati, grazie all’integrazione con Kasten by Veeam, tra le piattaforme leader nel backup, nel disaster recovery e nella mobilità di Kubernetes.

Le soluzioni InfiniBox e InfiniGuard di Infinidat sono state integrate con la piattaforma di backup Kasten K10 Kubernetes per workload basati su container. Inoltre, InfiniGuard è stato integrato anche con la nuova Veeam Data Platform, che include Veeam Backup & Replication v12. Operando a stretto contatto con il portfolio di Veeam, Infinidat si posiziona tra le migliori scelte di storage enterprise per integrare le soluzioni Veeam di backup end-to-end su larga scala, afferma l’azienda di storage.

“Infinidat e Veeam lavorano a stretto contatto a vantaggio dei clienti enterprise e dei partner di canale. La nostra integrazione con Kasten by Veeam per workload basati su container, permette a Infinidat di rispondere alla crescente domanda di container all’interno del mercato enterprise, offrendo ai rispettivi clienti la massima tranquillità nella transizione verso l’utilizzo di container su larga scala. La nuova certificazione di InfiniGuard come Veeam Integrated, basata sulle precedenti certificazioni ottenute, consolida ulteriormente la stretta relazione con Veeam. I nostri prodotti si posizionano quindi tra le soluzioni ideali per gli ambienti Veeam”, ha affermato Erik Kaulberg, Vice President, Strategy and Alliances di Infinidat.

L’ampliamento della collaborazione, spiega l’azienda, comprende:

Integrazione delle soluzioni Infinidat con Kasten K10 Kubernetes Backup : InfiniBox e InfiniGuard sono stati convalidati con il software di backup Kasten K10 Kubernetes come dispositivi di origine e di destinazione per fornire una protezione completa dei dati Kubernetes di livello enterprise su larga scala. Questo approccio basato sul portafoglio di prodotti rafforza l’impegno di Infinidat nei confronti di Kubernetes, che sta riscuotendo sempre maggiore interesse tra le imprese. Kasten K10 di Veeam fornisce ai team aziendali un sistema semplice, scalabile e sicuro per backup e ripristino, disaster recovery e la mobilità delle applicazioni Kubernetes.

InfiniGuard è Veeam Integrated per Veeam Backup & Replication v12 : con questa nuova certificazione, InfiniGuard è ora selezionabile come storage appliance di deduplica direttamente dalla console Veeam. Sebbene in passato i clienti potessero utilizzare le soluzioni Infinidat, il processo di configurazione di InfiniGuard che era manuale ora è stato automatizzato. Infinidat va così ad inserirsi nella ristretta e selezionata cerchia di partner Veeam che vantano questo livello di capacità certificata.

Espansione delle certificazioni Veeam di Infinidat: la nuova certificazione "Veeam Integrated" ottenuta da InfiniGuard contribuisce a consolidare ulteriormente la crescita di Infinidat nell'ambito della protezione dei dati, e va ad aggiungersi alle due precedenti che Infinidat aveva ottenuto con Veeam. Lo scorso anno, infatti, InfiniGuard è stato garantito come Veeam Ready, a conferma del fatto che il prodotto è un repository solido e performante per i clienti Veeam. InfiniBox, invece, era già stato certificato in qualità di Veeam Integrated, fornendo a Veeam la possibilità di attivare snapshot su InfiniBox e di eseguire il backup da tali snapshot. Questa è una funzione critica per il backup perché scarica l'impatto delle operazioni di backup dai sistemi di produzione e riduce al minimo l'impatto sulle prestazioni dell'utente finale.

Consentire alle aziende di utilizzare i container su larga scala

Kubernetes è uno strumento che aiuta gli sviluppatori a gestire le applicazioni containerizzate. Le applicazioni vengono eseguite in spazi utente isolati, chiamati container, che rappresentano una forma di virtualizzazione. Poiché un numero sempre maggiore di aziende passa dai monoliti ai microservizi, si rileva un contestuale aumento nell’uso delle tecnologie dei container.

Secondo il Cloud Native Survey 2022 condotto dalla Cloud Native Computing Foundation, il 44% delle aziende utilizza già i container per quasi tutte le proprie applicazioni e i propri segmenti di business, mentre il 35% sostiene che i container vengono utilizzati almeno per alcune applicazioni di produzione. Nei prossimi 12 mesi, si prevede che l’83% delle organizzazioni utilizzerà i container, seguendo la rapida crescita del mercato di soluzioni di backup per i container.

La partnership di Infinidat con Kasten by Veeam garantisce ai clienti di sfruttare facilmente lo storage di Infinidat su larga scala in tutti gli ambienti Kubernetes. Infatti, se Kasten viene abbinato allo storage primario di livello enterprise InfiniBox e allo storage secondario InfiniGuard, gli utenti possono contare su uno storage affidabile, scalabile e ad alte prestazioni per i workload delle applicazioni stateful. InfiniGuard è una soluzione di backup e ripristino altamente efficiente, appositamente progettata per lo storage secondario, che offre una riduzione dei dati estremamente elevata, un backup rapido e un’elevata disponibilità, il tutto senza compromettere la velocità di ripristino.

“Le aziende di tutto il mondo stanno affrontando enormi sfide per mantenere i propri dati al sicuro e protetti in tutti gli ambienti. Per risolvere questi problemi, Infinidat ha collaborato con Veeam e Kasten by Veeam per fornire le migliori e più innovative soluzioni per la protezione dei dati. Insieme, forniamo alle aziende soluzioni potenti e affidabili che mantengono le loro attività operative”, ha affermato Tom Leyden, Vice President of Product Marketing di Kasten by Veeam.

“In Virtual Data Corp. (VDC) forniamo soluzioni cloud pubbliche o private di classe enterprise all’avanguardia, backup su cloud, colocation gestita, pianificazione del disaster recovery e altri servizi IT per le piccole e medie imprese . Per questo motivo, è essenziale che i nostri partner siano in grado di garantire il massimo in termini di soluzioni di livello enterprise. Collaborando con Infinidat, Veeam e Kasten by Veeam, possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni per la protezione dei dati enterprise e resilienza del cyber storage senza pari. Infinidat e Veeam forniscono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per mantenere i dati primari, secondari e di backup dei nostri clienti sempre disponibili, affidabili e al sicuro”, ha affermato M. Cole Thompson, Presidente e CEO di VDC BlackSun.

“Le aziende di oggi si aspettano il meglio dalla moderna protezione dei dati e dalla resilienza del cyber storage. Combinando le soluzioni Infinidat con Veeam e Kasten by Veeam, possiamo fornire soluzioni senza pari per soddisfare le esigenze di protezione dei dati e resilienza informatica dei nostri clienti. Unitamente alle garanzie di resilienza del cyber storage di Infinidat, la combinazione di Infinidat e Veeam è il top di gamma per mantenere i dati primari, secondari e di backup dei nostri clienti sempre disponibili, affidabili e sicuri”, ha dichiarato Stan Wysocki, Presidente di Mark III Systems.