Veeam annuncia il Backup-as-a-Service per Microsoft 365 e Azure

Veeam Software, società specializzata nella Data Protection e nel Ransomware Recovery, ha annunciato due nuove offerte che combinano la sicurezza e l’affidabilità del backup e ripristino di Veeam con la facilità d’uso del Backup-as-a-Service (BaaS).

Cirrus by Veeam, disponibile oggi per i clienti di Microsoft 365 e Microsoft Azure, è un’offerta BaaS semplice, flessibile, affidabile e potente, afferma Veeam, in grado di fornire alle aziende l’opzione di semplificare la gestione e l’amministrazione delle loro operazioni di backup con tutta la resilienza della tecnologia Veeam.

Veeam lancerà una nuova versione potenziata dell’offerta BaaS nel primo trimestre del 2024 e sarà disponibile attraverso i service provider di Veeam, il marketplace di Microsoft Azure e l’online store di Veeam.

“450.000 clienti affidano a Veeam la protezione della propria attività e il mantenimento della sua operatività, portandoci a diventare il principale fornitore globale per data protection e il ransomware recovery“, ha dichiarato Danny Allan, CTO at Veeam. “Stiamo offrendo ai clienti queste funzionalità, sia per Microsoft 365 che per Microsoft Azure, erogate come servizio. Attraverso questa nuova offerta BaaS, i clienti hanno a disposizione una maggiore flessibilità su come desiderano utilizzare Veeam per proteggere la propria attività, che sia nel cloud, in locale o in un modello ibrido“.

Cirrus by Veeam è stata acquisita da CT4, che ha sviluppato il servizio utilizzando la piattaforma di backup dati e recupero da ransomware di Veeam. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni su come utilizzare Veeam e gestire i loro dati su Microsoft 365 e Azure:

La nuova Cirrus by Veeam è un’esperienza SaaS semplice e senza soluzione di continuità, senza dover gestire l’infrastruttura o lo spazio di archiviazione.

Veeam Backup for Microsoft 365 e Veeam Backup for Microsoft Azure: implementazione delle soluzioni software esistenti di Veeam per la protezione dei dati su Microsoft 365 e Azure e gestione dell'infrastruttura.

Un servizio di backup da un partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP): costruito sulla piattaforma di Veeam, con servizi a valore aggiunto unici nell'ambito di competenza del provider.

Cirrus Cloud Protect per Microsoft 365, powered by Veeam

Cirrus per Microsoft 365 si basa su una delle principali soluzioni di backup Microsoft 365 del settore – Veeam Backup for Microsoft 365 – e viene fornita come servizio.

Semplifica la strategia di backup del cliente con software, infrastruttura e storage illimitato in un unico servizio cloud, consentendo alle aziende di sfruttare una potente tecnologia di protezione e sicurezza dei dati assieme a una user experience semplice e senza interruzioni.

Tecnologia affidabile : backup personalizzabile, opzioni di ripristino flessibili e potenti funzionalità di ricerca.

Servizio di backup All-inclusive : semplifica il backup di Microsoft 365 fornendo tutto ciò di cui un cliente ha bisogno, in un unico pacchetto.

Moderno, sicuro e intuitivo: mantiene protetti i dati critici dell'azienda grazie all'immutabilità integrata; nessun software da scaricare o infrastruttura da mantenere.

Cirrus Cloud Protect per Microsoft Azure

I dati su Microsoft Azure sono esposti alle stesse minacce informatiche e alla perdita di dati riscontrabili in qualsiasi altra soluzione ed è responsabilità del proprietario proteggerli, sottolinea Veeam. Cirrus Cloud Protect per Microsoft Azure è una soluzione completamente in hosting e preconfigurata che offre backup e ripristino affidabili.

ROI rapido : accelerare il time to value eliminando ostacoli come l’implementazione, il patching e la correzione di configurazioni errate.

Enterprise-readiness : sfruttare le best practice di backup, sicurezza e FinOps in un servizio costruito per Azure Well-Architected Framework.

Recupero sicuro: protezione completa e nativa con gli RPO tra i più personalizzabili del mercato e la possibilità di recuperare in qualsiasi posizione.

Cirrus by Veeam è disponibile da subito attraverso l’Azure Marketplace e tutti i canali di distribuzione Veeam e Cirrus esistenti, e sarà presto esteso ad altri percorsi di mercato di Veeam. Le nuove offerte Veeam BaaS, completamente integrate, saranno rilasciate all’inizio del 2024.

“La fornitura di servizi as-a-service basati sul cloud per i prodotti di protezione dei dati è diventata il metodo preferito per utilizzarli. IDC prevede che il mercato della protezione dei dati as-a-service crescerà con un CAGR del 19,2% per raggiungere un totale di 21,4 miliardi di dollari entro il 2026. La nuova offerta Baas di Veeam per Microsoft 365 e Microsoft Azure consente all’azienda di entrare immediatamente in questo mercato in rapida crescita. Espande la portata di Veeam nel mercato e, in ultima analisi, offrirà ai clienti maggiori opzioni e flessibilità nell’utilizzo del portafoglio di prodotti Veeam”, dichiara Phil Goodwin, research vice president at IDC.

“La semplice interfaccia d’uso è stata una delle principali ragioni per cui abbiamo scelto Cirrus per effettuare il backup dei nostri dati Microsoft 365, oltre alla facilità di configurazione. Apprezziamo il fatto che Cirrus sia gestito da Veeam e si presenti in formato SaaS”, dichiara Malcolm Plant, Group Cloud & Infrastructure Architect at Webjet Limited.