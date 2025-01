Veeam: 4 miti da sfatare sulla protezione dei dati con Kubernetes

Thomas Keenan, Sr. Product Marketing Manager for Kasten by Veeam, approfondisce l’importante e delicata tematica della protezione dei dati in Kubernetes.

Kubernetes, una piattaforma open source di orchestrazione dei container, ha guadagnato un’adozione diffusa grazie alla sua capacità di automatizzare l’implementazione, la scalabilità e la gestione delle applicazioni containerizzate. Sulla base del sondaggio ESG di aprile 2023, “Measuring the Current State and Momentum in the Enterprise Market for Kubernetes Protection“, di Christophe Bertrand, direttore di pratica di ESG, Kubernetes sta raggiungendo la maturità. Infatti, il 66% degli intervistati ha affermato di utilizzare già Kubernetes per gestire e orchestrare i propri contenitori.

Nel momento in cui le organizzazioni passano ad architetture native su cloud, Kubernetes rappresenta un elemento fondamentale per facilitare l’agilità e la scalabilità. Secondo lo stesso sondaggio citato sopra, quasi una organizzazione su cinque ha segnalato un maggiore utilizzo di Kubernetes, con un range di 51-100 applicazioni basate su contenitori attualmente gestite in produzione con Kubernetes. Questo sondaggio ha inoltre rilevato che i carichi di lavoro Kubernetes più comuni oggi in produzione sono applicazioni Web personalizzate, database e applicazioni transazionali che richiedono un’alta disponibilità sia per l’applicazione che per i dati associati.

L’emergere di Kubernetes ha modificato in modo significativo i paradigmi di sviluppo e distribuzione delle applicazioni. Tuttavia, accanto ai vantaggi sorgono nuove sfide, in particolare per quanto riguarda la protezione e la gestione dei dati. Quando le applicazioni e i carichi di lavoro vengono modernizzati, si verifica anche un effetto a catena di cui è necessario tenere conto. Questa affermazione è particolarmente vera con la crescente complessità delle implementazioni di Kubernetes, per cui l’implementazione di una robusta protezione dei dati è fondamentale.

Ciò significa che è essenziale sfatare i miti prevalenti che circondano la protezione dei dati in Kubernetes. Approfondendo alcune recenti valutazioni di ESG, indagheremo sui preconcetti errati più comuni che potresti avere sulla tua strategia di protezione dei dati in Kubernetes e scopriremo come la tua organizzazione può colmare correttamente queste lacune.

Ruolo della protezione dei dati in Kubernetes

Prima di immergerci nei miti comuni, facciamo un passo indietro ed esaminiamo il concetto alla base di essi: Protezione dei dati per Kubernetes.

I requisiti di protezione dei dati negli ambienti Kubernetes sono gli stessi di qualsiasi altra piattaforma. Questi requisiti di base includono la protezione dell’integrità dei dati, la riduzione del rischio e la continuità aziendale.

Garantire l’integrità dei dati : i meccanismi di protezione dei dati in Kubernetes mirano a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati critici, salvaguardando così le organizzazioni dalla perdita e dalla corruzione dei dati.

: i meccanismi di protezione dei dati in Kubernetes mirano a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati critici, salvaguardando così le organizzazioni dalla perdita e dalla corruzione dei dati. Mitigazione dei rischi : implementando solide misure di protezione dei dati, le organizzazioni possono mitigare il rischio e quindi il costo associato a violazioni dei dati, attacchi ransomware e violazioni della conformità.

: implementando solide misure di protezione dei dati, le organizzazioni possono mitigare il rischio e quindi il costo associato a violazioni dei dati, attacchi e violazioni della conformità. Supportare la continuità aziendale: una protezione dei dati efficace consente il ripristino senza problemi e la continuità operativa, riducendo al minimo le interruzioni e la perdita di profitti in caso di guasto o disastro.

Le sfide della protezione dei dati di Kubernetes

Anche se è chiaro che la protezione dei dati di Kubernetes è fondamentale, ciò non rende le cose facili. In questo sondaggio ESG gli utenti hanno identificato le seguenti problematiche relative alla protezione dei dati di Kubernetes:

Natura dinamica dei carichi di lavoro di Kubernetes : A differenza delle tradizionali applicazioni monolitiche, i carichi di lavoro containerizzati in Kubernetes sono effimeri e distribuiti su più cluster. Questa natura dinamica pone delle sfide quando si utilizzano soluzioni di backup e ripristino tradizionali.

: A differenza delle tradizionali applicazioni monolitiche, i carichi di lavoro containerizzati in Kubernetes sono effimeri e distribuiti su più cluster. Questa natura dinamica pone delle sfide quando si utilizzano soluzioni di backup e ripristino tradizionali. Persistenza e ripristino dei dati : Kubernetes si concentra sul mantenimento della disponibilità delle risorse di calcolo, ma non si occupa intrinsecamente della persistenza e del ripristino dei dati. Le organizzazioni devono implementare le proprie soluzioni dedicate alla protezione dei dati per salvaguardare i dati critici.

: Kubernetes si concentra sul mantenimento della disponibilità delle risorse di calcolo, ma non si occupa intrinsecamente della persistenza e del ripristino dei dati. Le organizzazioni devono implementare le proprie soluzioni dedicate alla protezione dei dati per salvaguardare i dati critici. Rischi della sicurezza: Nonostante le solide funzionalità di sicurezza di Kubernetes, è ancora suscettibile agli attacchi ransomware che prendono di mira i dati critici archiviati all’interno dei container . Senza adeguate misure di protezione dei dati, le organizzazioni rischiano di subire violazioni dei dati e perdite finanziarie.

I 4 miti principali riguardanti la protezione dei dati in Kubernetes

Molti team che hanno appena iniziato a utilizzare Kubernetes (e anche quelli che hanno una certa esperienza in materia) hanno alcuni preconcetti quando si tratta di interagire con ambienti containerizzati. La loro “finestra sul mondo” è informata dalle esperienze che hanno avuto con altre tecnologie, indipendentemente dal fatto che quegli insegnamenti fossero rilevanti o meno. Man mano che le organizzazioni sfruttano la potenza di questo sistema di orchestrazione dei container, diventa imperativo sfatare i miti che circondano la protezione dei dati di Kubernetes, far luce sulla realtà e guidare i professionisti verso solide strategie che possano aiutare a salvaguardare le loro preziose risorse di dati.

Ecco perché abbiamo proseguito la nostra ricerca con ESG attraverso questo nuovo report di convalida tecnica, “Sfatare i miti della protezione dei dati di Kubernetes“, di Alex Arcilla, Senior Validation Analyst di ESG. Solo identificando e scartando i falsi presupposti i team possono progredire per implementare correttamente Kubernetes senza mettere a repentaglio i dati delle applicazioni critiche della propria organizzazione.

I 4 miti:

1. Utilizzare la mia soluzione di backup e ripristino esistente è sufficiente per un ambiente Kubernetes

Contrariamente a quanto generalmente si pensa, le soluzioni di backup e ripristino tradizionali non sono in grado di gestire la natura dinamica degli ambienti Kubernetes. A differenza delle applicazioni monolitiche, i carichi di lavoro containerizzati e basati su microservizi in Kubernetes richiedono meccanismi di protezione dei dati specializzati per garantire integrità e disponibilità. Il semplice backup dei nodi worker di Kubernetes o del database di configurazione di Kubernetes non garantisce che le applicazioni possano essere ripristinate correttamente.

2. Kubernetes supporta un’elevata disponibilità delle applicazioni, quindi i miei dati sono protetti

Sebbene Kubernetes migliori la disponibilità delle applicazioni attraverso funzionalità come la scalabilità automatica e il self-healing, ciò non garantisce intrinsecamente la protezione dei dati. L’alta disponibilità e un’efficace protezione dei dati non sono la stessa cosa. Le organizzazioni devono implementare soluzioni di protezione dei dati dedicate e appositamente progettate, come Veeam Kasten, per salvaguardare i propri dati critici e garantire la continuità aziendale.

3. Kubernetes è impermeabile al ransomware

Nonostante le solide funzionalità di sicurezza di Kubernetes, rimane altrettanto suscettibile agli attacchi ransomware che prendono di mira i dati critici dei contenitori quanto le applicazioni all’interno di ambienti virtuali legacy. In effetti, stiamo osservando che alcuni attori delle minacce prendono di mira specificamente i carichi di lavoro ospitati in Kubernetes per sfruttare il fatto che si tratta di una piattaforma relativamente nuova che potrebbe non disporre di controlli organizzativi o protezione dei dati adeguati. Senza adeguate misure di protezione dei dati, le organizzazioni rischiano di cadere vittime di estorsioni ransomware e violazioni dei dati.

4. So già come spostare le applicazioni con la mia soluzione tradizionale

La migrazione delle applicazioni negli ambienti Kubernetes richiede conoscenze e strumenti specializzati su misura per le complessità dell’orchestrazione dei container. Le soluzioni di backup e ripristino tradizionali non sono ottimizzate per la mobilità delle applicazioni Kubernetes, e questo spesso comporta un aumento della complessità e dell’inefficienza durante i processi di migrazione. Inoltre, sebbene le immagini containerizzate aggiungano un livello di portabilità non raggiungibile in precedenza, dipendono comunque da altre risorse e dati esterni all’immagine containerizzata. Ciò richiede soluzioni di mobilità cloud native appositamente progettate.

Cosa cercare in una soluzione di backup Kubernetes efficace

Ora che abbiamo compreso i malintesi comuni sulla protezione di Kubernetes, è importante passare in rassegna anche gli attributi più rilevanti da ricercare in una soluzione che ci consenta di proteggere con successo le implementazioni di Kubernetes. Tra una miriade di opzioni, identificare la giusta soluzione di backup Kubernetes può essere scoraggiante. I cinque attributi chiave da ricercare includono:

Integrazione nativa di Kubernetes: una soluzione di qualità si integrerà perfettamente negli ambienti Kubernetes sfruttando le API e i metadati di Kubernetes per garantire una protezione dei dati coerente e affidabile. Inoltre, per essere veramente estensibile, una soluzione di backup Kubernetes dovrebbe essere in grado di gestire ed essere gestita allo stesso modo delle applicazioni cloud native. Protezione dei dati completa: assicurati che le soluzioni che stai prendendo in considerazione siano in grado di offrire una suite completa di funzionalità progettate per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni native su cloud in esecuzione su Kubernetes. Dal backup e ripristino e disaster recovery (DR) alla mobilità delle applicazioni e alla protezione dal ransomware, assicurati che la tua soluzione offra un approccio olistico alla gestione dei dati. Automazione basata su policy: come per qualsiasi area della tecnologia, automatizzare il maggior numero possibile di attività ripetitive in Kubernetes è importante per massimizzare l’efficienza organizzativa. Cerca flussi di lavoro di protezione dei dati con gestione basata su policy, che consentano alle organizzazioni di definire programmazioni dei backup, policy di retention e obiettivi di ripristino in base a requisiti specifici. Portabilità cross-cloud: Man mano che le implementazioni Kubernetes aumentano in termini di dimensioni e che viene generato più traffico dalle applicazioni edge, sempre più organizzazioni si rivolgono a modelli di implementazione ibridi o multi-cloud per Kubernetes. Assicurati che le soluzioni prese in considerazione siano in grado di proteggere questi tipi di implementazioni, in quanto ciò eviterà che la tua soluzione di protezione non diventi obsoleta rispetto alle dimensioni della tua azienda. Immutabilità e crittografia: come abbiamo appreso dai miti sopra elencati, Kubernetes è suscettibile al ransomware e ad altri attacchi come qualsiasi altra tecnologia legacy. Non è una questione di “se “, ma di “quando” un’azienda sarà colpita da questi attacchi. In questi scenari, la domanda chiave da porsi è se la tua soluzione di protezione dei dati ti consente di ripristinare rapidamente e di soddisfare gli obiettivi Recovery Time Objectives e Recovery Point Objectives (RTO e RPO), oltre a mantenere la tua azienda operativa in modo efficace.

Gli aspetti economici dell’utilizzo di soluzioni tradizionali rispetto a una soluzione su misura

Oltre ad affrontare le sfide tecniche, l’adozione di una soluzione appropriata produrrà sostanziali vantaggi economici. Le soluzioni di backup e ripristino tradizionali comportano costi nascosti associati all’intervento manuale, alle interruzioni e alla perdita di dati. Alcune organizzazioni provano anche soluzioni sviluppate internamente o open source. Gli approcci, tuttavia, prevedono scripting ripetitivo e soggetto a errori, e comandi manuali. Al contrario, un approccio automatizzato e basato su policy riduce l’impatto operativo e minimizza il rischio di perdita di fatturato a causa di interruzioni o violazione dei dati. Veeam Kasten offre proprio queste funzionalità di automazione avanzate, abbinate a una GUI intuitiva. Inoltre, le architetture cloud native consentono alle organizzazioni di sfruttare la scalabilità e l’efficienza in termini di costi dello storage cloud senza compromettere l’integrità dei dati.

In conclusione, i miti che circondano la protezione dei dati negli ambienti Kubernetes sottolineano la necessità fondamentale di soluzioni appositamente progettate. Man mano che le organizzazioni navigano nelle complessità delle architetture cloud native, diventa imperativo investire in solidi meccanismi di protezione dei dati. Dissipando i malintesi e adottando soluzioni innovative come Veeam Kasten, le aziende possono salvaguardare le proprie risorse di dati, mitigare i rischi e aumentare la resilienza aziendale per realizzare la trasformazione digitale.

Per ulteriori approfondimenti sullo sfatare i miti sulla protezione dei dati di Kubernetes e scoprire perché Veeam Kasten è la piattaforma migliore per il backup e la protezione dei cluster Kubernetes, scarica il nostro white paper.