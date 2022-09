Vedrai e Cassa Padana portano l’Intelligenza Artificiale alle Pmi

Democratizzare l’accesso all’Intelligenza Artificiale e facilitarne l’adozione da parte delle Pmi di Lombardia, Veneto ed Emilia, per supportare manager e imprenditori del territorio a prendere decisioni in modo più consapevole, riducendo il costo di scelte sbagliate: è con questo obiettivo che Vedrai, società specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su AI a supporto nei processi decisionali aziendali, stringe una partnership con Cassa Padana, istituto bancario con filiali in Lombardia, Veneto ed Emilia e clienti tra le PMI del territorio.

A unire le due realtà è una mission condivisa: studiare soluzioni accessibili per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e renderle sempre più innovative e competitive. Grazie a questa partnership, infatti, Vedrai potrà entrare in contatto con le aziende locali, contando sul supporto e sulla fiducia di Cassa Padana, banca da sempre attenta all’investimento delle risorse nell’economia del territorio; le PMI di Lombardia, Veneto ed Emilia potranno di conseguenza contare su due alleati per rendere più smart i processi aziendali e, con un investimento ridotto, compiere un passo avanti verso l’innovazione.

Dal 2020, anno in cui è stata fondata da Michele Grazioli, oggi Presidente della società, Vedrai porta infatti le opportunità dell’Intelligenza Artificiale alle piccole e medie imprese italiane nei settori più differenti – manifatturiero, retail, alimentare, turismo e horeca – e sono diverse le aziende del territorio che si sono già affidate all’AI per innovare i processi decisionali aziendali: tra queste la bresciana Tecnofil, trafileria parte del Gruppo Alfa Acciai; le bergamasche WG Ellegi e Lopigom, aziende punto di riferimento per il mondo delle guarnizioni industriali, della gomma e della plastica. Di recente, inoltre, Vedrai si è legata ancora di più al territorio lombardo diventando Official Artificial Intelligence Partner di Atalanta B.C. e portando così l’Intelligenza Artificiale nel mondo del calcio.

Supportare le Pmi in così tanti ambiti differenti è possibile mettendo a disposizione soluzioni a costi accessibili, attraverso prodotti standardizzati e facilmente adottabili dalle imprese con un fatturato a partire dai 7 milioni; per farlo, però, Vedrai ha bisogno di sensibilizzare gli imprenditori rispetto alle opportunità dell’Intelligenza Artificiale e alla possibilità di ottenere vantaggi competitivi sulle altre aziende: nel trasmettere questo messaggio sui territori lombardo, veneto ed emiliano troverà in Cassa Padana un valido alleato.

“Ogni giorno noi di Cassa Padana ci impegniamo per soddisfare i bisogni finanziari dei nostri clienti promuovendo soluzioni adatte ad ogni tipo di richiesta. Come banca espressione del territorio in cui operiamo, profondamente legata alle piccole e medie imprese, siamo convinti che la collaborazione con Vedrai sarà un volano per l’economia locale e per la crescita delle nostre comunità”, dichiara Romano Bettinsoli, Presidente di Cassa Padana.