Utilizzare Amazon Alexa in auto ora è più facile

Amazon ha reso più semplice l’uso di Alexa in auto per la navigazione, l’intrattenimento e per rimanere connessi quando si è in movimento, aiutando al contempo gli utenti a rimanere concentrati sulla guida e sulla strada da percorrere.

La novità più importante è Auto Mode: la modalità Auto nell’App Alexa consente di vedere e fare di più, e in modo più semplice, con il proprio accessorio per automobile compatibile con Alexa. Essa trasforma lo smartphone in una sorta di display smart e di facile utilizzo che migliora l’esperienza vocale dell’assistente virtuale Amazon a bordo del veicolo.

La modalità Auto, sottolinea Amazon, è stata progettata per aiutare l’utente a rimanere concentrato sulla strada, con immagini di facile lettura, grandi aree touch e funzioni intuitive e scorciatoie per le azioni più comuni utilizzate in auto, come la navigazione verso le posizioni salvate, le chiamate ai contatti e ai dispositivi Alexa e la riproduzione di media recenti.

Auto Mode è composta da tre schermate aggiuntive, oltre a quella iniziale: Navigation, Communicate, e Play, nonché da una barra menu che permette agli utenti di passare rapidamente da una schermata all’altra.

La schermata iniziale della modalità Auto è progettata per fornire un accesso one-touch alle azioni più frequenti, con scorciatoie per riprodurre e mettere in pausa la sorgente multimediale corrente, navigare verso casa o verso il lavoro ed effettuare una chiamata. È sufficiente toccare la scorciatoia per avviare l’azione, o chiedere ad Alexa.

La schermata Navigate consente di accedere rapidamente alle posizioni preferite memorizzate nell’app Alexa. Scegliendo una destinazione si aprirà l’app di navigazione preferita e si potrà iniziare il tragitto. È anche possibile chiedere ad Alexa di trovare un posto nuovo.

La schermata Comunicate consente di effettuare facilmente una chiamata, un Drop In o un annuncio ai propri dispositivi Alexa. È possibile chiedere ad Alexa di avviare l’azione o toccare la selezione, e la modalità Auto fornirà un elenco di facile lettura di contatti e dispositivi.

La schermata Play mostra i media riprodotti più di recente e agisce da centro di controllo multimediale.

La modalità Auto, ha annunciato Amazon, sarà disponibile nelle prossime settimane su Android e iOS negli Stati Uniti, in Canada, Germania, Francia, India, Italia, Spagna, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

La nuova routine Start My Commute sarà invece lanciata al momento solo negli Stati Uniti. Start My Commute consente di sentire il meteo, gli aggiornamenti sul traffico e una scelta di opzioni di intrattenimento.