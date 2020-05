Unlock, due soluzioni TeamSystem per il ritorno in azienda

TeamSystem vara Healthy Workspace e Check Up Impresa, due soluzioni digitali per supportare l’unlock di commercialisti, imprese e Pmi, sia in tema di adempimento delle normative necessarie per la riapertura degli uffici in sicurezza, sia per tenere sotto controllo l’equilibrio economico-finanziario della propria attività e agevolare l’accesso ai finanziamenti previsti dal Governo per la Fase 2.

Healthy Workspace, è una soluzione per supportare le aziende nell’adempimento delle misure necessarie per la riapertura degli uffici post lockdown.

La soluzione combina periferiche hardware come telecamere termografiche, scanner totem per il monitoraggio in tempo reale della temperatura dei lavoratori a una componente software in cloud che permette la rilevazione e il monitoraggio delle informazioni che vengono raccolte.

A queste si aggiungono anche braccialetti intelligenti in grado di rilevare la distanza tra le persone. Con la soluzione in futuro sarà possibile abilitare il medico aziendale alla gestione dei fascicoli sanitari e se richiesto all’attivazione dei protocolli sanitari.

Check up Impresa è una soluzione cloud, erogata in collaborazione con Mode Finance, che permette di effettuare analisi economico-finanziarie, monitorare costantemente possibili situazioni di squilibrio di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, migliorando l’immagine creditizia dell’impresa e prepararsi all’entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

La soluzione accompagna l’utente dall’acquisizione di dati contabili, tramite bilanci annuali, dati finanziari infrannuali e dati previsionali – al monitoraggio degli indicatori di crisi, al confronto settoriale e alla produzione di report.

La piattaforma consente l’elaborazione del rating del Mediocredito Centrale utile per l’ammissione al Fondo di Garanzia e del MORE score, secondo il modello Multi Objective Rating Evaluation sviluppato da Mode Finance, grazie al quale è possibile valutare lo stato di salute delle imprese mediante l’utilizzo di dati di bilancio.