Unity supporta visionOS, per la creazione di app spaziali per Apple Vision Pro

Dopo mesi di collaborazione con gli sviluppatori del programma beta visionOS, Unity ha annunciato che il supporto ufficiale per il sistema operativo di Apple Vision Pro è ora disponibile per tutti gli abbonati a Unity Pro, Enterprise e Industry.

È ora possibile sfruttare i familiari flussi di lavoro di Unity per l’authoring, i solidi strumenti XR e la compatibilità multipiattaforma per creare esperienze spaziali immersive per un intero nuovo ecosistema su Apple Vision Pro. Sono inoltre disponibili canali di supporto ufficiali e piani di successo ideati per aiutare gli sviluppatori a iniziare costruire app di spatial computing.

Migliaia di sviluppatori in tutto il mondo – sottolinea l’azienda – hanno partecipato al programma beta, collaborando a stretto contatto con i team di ingegneri di Unity e condividendo generosamente le conoscenze per costruire una community pronta per una nuova era dello spatial computing. Il programma ha attirato un’ampia gamma di sviluppatori, molti dei quali stanno creando esperienze spaziali per la prima volta.

Il supporto di Unity per visionOS consente di creare tre tipi principali di esperienze spaziali:

Esperienze immersive di realtà mista che fondono contenuti digitali con il mondo reale e possono essere eseguite insieme ad altre applicazioni nello Shared Space, grazie alla nuova tecnologia PolySpatial di Unity .

che fondono contenuti digitali con il mondo reale e possono essere eseguite insieme ad altre applicazioni nello Shared Space, grazie alla . Port di giochi di realtà virtuale esistenti o nuove esperienze completamente immersive che sostituiscono l’ambiente circostante il giocatore con un altro ambiente

che sostituiscono l’ambiente circostante il giocatore con un altro ambiente Contenuti che vengono eseguiti in una finestra 2D e che possono essere ridimensionati e riposizionati dall’utente nello Shared Space.

Unity ha reso quanto più possibile efficiente lo sviluppo di app immersive per lo Shared Space con una nuova funzione chiamata Play to Device. Gli sviluppatori possono ora visualizzare in anteprima i contenuti sul simulatore visionOS o su Apple Vision Pro senza dover lasciare l’editor di Unity.

Oltre alle ricche funzionalità VR e ai familiari flussi di lavoro di authoring, gli sviluppatori che costruiscono esperienze VR completamente immersive possono accedere a funzionalità specifiche del dispositivo, come il rendering foveated e l’MSAA, che contribuiscono a offrire qualità visiva e prestazioni di alto livello.

Per il porting delle app iOS (o compatibili con iOS) su visionOS, Unity fornisce una semplice soluzione con un solo clic che consente di adattare i contenuti esistenti allo Shared Space come applicazioni a finestre.

Per il supporto allo sviluppo di app per Apple Vision Pro, Unity ha reso disponibile una getting started guide.