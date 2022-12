Ulysses: scrittura su Mac, iPad e iPhone, ora organizzata in progetti

Ulysses, l’app di scrittura per Mac, iPad e iPhone, con l’aggiornamento alla versione 29 acquisisce un nuovo strumento: Project.

Il nome definisce in modo chiaro l’obiettivo della nuova funzionalità, che il team dell’app descrive come un nuovo modo di lavorare, per l’appunto, su progetti di una certa dimensione, come ad esempio libri, blog, tesi e altri lavori di questo genere.

La funzione Progetti di Ulysses 29 permette agli utenti di concentrarsi esclusivamente sui contenuti del progetto per cui stanno scrivendo. La nuova esperienza mostra solo ciò che è rilevante per il progetto e nasconde tutto il resto: nella barra laterale vengono visualizzati solo i gruppi del progetto.

I progetti di Ulysses offrono sezioni dedicate ai contenuti e agli extra, ad esempio per i capitoli e le ricerche. Inoltre, per l’utente è possibile gestire le parole chiave separatamente per ogni progetto.

È poi possibile esportare il progetto con un singolo clic e con impostazioni separate per ogni progetto. E i progetti mantengono il proprio stile di esportazione, il formato di file e l’anteprima.

Inoltre, l’obiettivo di scrittura e la scadenza di un progetto sono evidenziati nella barra laterale. L’ambiente di scrittura, dunque, diventa focalizzato sul progetto in cui siamo impegnati.

Tra le novità dell’aggiornamento ci sono anche vari miglioramenti e correzioni di problemi.

Per quanto riguarda l’applicazione in generale, Ulysses per Mac, iPad e iPhone è un editor di testo ideato per gli scrittori o per chi è impegnato in un’intensa attività di scrittura, che si è aggiudicato l’Apple Design Award.

Propone un’esperienza di scrittura piacevole e focalizzata, in un ambiente di lavoro basato su markup e privo di distrazioni, combinata alla gestione dei documenti, alla sincronizzazione e all’esportazione flessibile.

Ulysses può trasformare il testo in un PDF, in un documento Word, in un ebook o esportare codice HTML per una pagina o un sito web. Inoltre, consente la pubblicazione su blog, su WordPress, Ghost, Medium e Micro.blog.

Ulysses può essere scaricato gratuitamente dall’App Store e dal Mac App Store ma per sbloccare l’applicazione su tutti i dispositivi è necessario sottoscrivere un abbonamento, per il quale sono disponibili un piano annuale e uno mensile, oltre a uno sconto per gli studenti e un’opzione per le licenze a volume; è disponibile anche una free trial.