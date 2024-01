Ufficiale: HPE acquisisce Juniper Networks per 14 miliardi di dollari

Hewlett Packard Enterprise e Juniper Networks hanno annunciato oggi che

hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale HPE acquisirà Juniper in un’operazione da circa 14 miliardi di dollari.

L’unione di HPE e Juniper favorisce il passaggio del mix di portafoglio di HPE verso soluzioni a più alta crescita e rafforza l’attività di networking ad alto margine e rafforza l’attività di networking ad alto margine, accelerando la strategia di crescita sostenibile e redditizia di HPE.

L’acquisizione dovrebbe raddoppiare l’attività di HPE nel settore networking, creando un nuovo leader nel mercato, con un portafoglio completo che offre ai clienti e ai partner un offering migliorato per incrementare il valore aziendale.

L’esplosione dell’IA e del cloud ibrido sta accelerando la domanda di soluzioni tecnologiche sicure e unificate che connettano, proteggano e proteggano le aziende.

di soluzioni tecnologiche sicure e unificate che connettano, proteggano e analizzino i dati delle aziende dall’edge al cloud.

Queste tendenze, e l’AI in particolare, continueranno a essere i carichi di lavoro più dirompenti per le aziende.

L’unione dei portfolio complementari di HPE e Juniper potenzia la strategia edge-to-cloud di HPE con la capacità di essere leader in un ambiente AI-nativo basato su un’architettura cloud-nativa fondamentale.

Insieme, HPE e Juniper forniranno ai clienti di tutte le dimensioni soluzioni complete e sicure che consentono di realizzare l’architettura di rete necessaria.

Sfruttando l’intelligenza artificiale leader del settore, la società combinata

di creare esperienze migliori per gli utenti e gli operatori, a vantaggio delle reti ad alte prestazioni e dei data center cloud dei clienti.

Attraverso la sua suite di soluzioni di rete, software e servizi distribuiti in cloud, tra cui la piattaforma Mist AI e Cloud, Juniper aiuta le organizzazioni ad accedere in modo sicuro ed efficiente all’infrastruttura cloud mission-critical che è alla base delle strategie digitali e di intelligenza artificiale.

HPE Aruba Networking e il tessuto di interconnessione HPE AI, appositamente progettato, unirà la portata dell’azienda e il cloud-native.

Al termine della transazione, l’amministratore delegato di Juniper, Rami Rahim, guiderà le attività di networking di HPE, riportando al presidente di HPE Antonio Neri.

“L’acquisizione di Juniper da parte di HPE rappresenta un importante punto di inflessione nel settore e cambierà le dinamiche del mercato del networking. le dinamiche del mercato del networking e fornirà ai clienti e ai partner una nuova alternativa che soddisfa le loro esigenze più sfidanti”, ha dichiarato Neri. “Questa transazione rafforzerà la posizione di HPE nel al centro delle tendenze macro-AI in accelerazione, espanderà il nostro mercato totale indirizzabile e porterà ulteriore innovazione per i clienti, in quanto contribuiamo a creare un ponte tra i mondi AI-nativo e cloud-nativo, generando al contempo un valore significativo per gli azionisti. Sono entusiasta di accogliere i talentuosi dipendenti di Juniper nel nostro team”.

“La nostra attenzione pluriennale per le soluzioni AI-native innovative e sicure ha guidato le straordinarie prestazioni di Juniper Networks”, ha dichiarato Rami Rahim, CEO di Juniper Networks. “Siamo riusciti a fornire esperienze eccezionali per gli utenti e semplificare le operations. Inoltre, questa combinazione massimizza il valore per i nostri azionisti attraverso un significativo premio in contanti. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di

HPE per promuovere l’innovazione per le aziende, i service provider e i clienti cloud in tutti i settori”.