UE e USA fanno il punto sulla cooperazione su AI, 6G, quantum e chip

L’UE e gli Stati Uniti hanno tenuto oggi a Lovanio, in Belgio, la sesta riunione dell’EU-US Trade and Technology Council (TTC). L’incontro ha fornito l’occasione per sviluppare il lavoro in corso e presentare i nuovi risultati del TTC dopo due anni e mezzo di cooperazione.

Il TTC è un forum fondamentale per una stretta cooperazione sulle questioni commerciali e tecnologiche transatlantiche. La Commissione era rappresentata dai vicepresidenti esecutivi Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, affiancati dal commissario Thierry Breton. Per gli Stati Uniti erano presenti il Segretario di Stato Antony Blinken, il Segretario al Commercio Gina Raimondo e l’US Trade Representative Katherine Tai.

Dall’incontro – viene sottolineato nel comunicato ufficiale – è emerso il forte impegno a far progredire la leadership transatlantica nelle tecnologie emergenti e nell’ambiente digitale, a facilitare il commercio e gli investimenti bilaterali, a cooperare sulla sicurezza economica e a difendere i diritti e i valori umani.

Uno dei temi principali della cooperazione transatlantica tra UE e USA è quello delle nuove tecnologie: intelligenza artificiale, informatica quantistica, 6G, semiconduttori e standardizzazione.

L’UE e gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno comune a favore di un approccio all’intelligenza artificiale (IA) basato sui rischi e a sostegno di tecnologie IA sicure e affidabili. Entrambi i partner credono nel potenziale dell’IA per contribuire a trovare soluzioni alle sfide globali. Un breve documento di sintesi pubblicato oggi sull’IA per il bene pubblico (AI for the Public Good) identifica le pietre miliari su cui l’UE e gli USA stanno cooperando nei settori delle condizioni meteorologiche estreme, dell’energia, della risposta alle emergenze e della ricostruzione.

I partner hanno inoltre annunciato un nuovo dialogo tra l’ufficio AI dell’UE e il Safety Institute degli Stati Uniti sullo sviluppo di strumenti, metodologie e parametri di riferimento per la misurazione e la valutazione dei modelli di AI. Dal lancio del TTC nel 2021, l’UE e gli Stati Uniti hanno lavorato sulla trasparenza e sulla riduzione dei rischi per sfruttare i vantaggi dell’IA per i loro cittadini e le loro società e continuano ad attuare la tabella di marcia congiunta per un’IA e una gestione del rischio degne di fiducia.

L’UE e gli USA hanno adottato oggi, inoltre, una visione comune del 6G che definisce un percorso di leadership su questa tecnologia e hanno firmato un accordo amministrativo per la collaborazione nella ricerca. Ciò si basa sulle prospettive 6G adottate nel maggio 2023 e sulla roadmap del settore 6G del dicembre 2023.

Nel settore dei semiconduttori, l’UE e gli Stati Uniti prorogheranno per tre anni i due accordi amministrativi in base ai quali hanno collaborato proficuamente per individuare tempestivamente le interruzioni della catena di approvvigionamento e garantire la trasparenza delle sovvenzioni. Si impegneranno a cooperare sui semiconduttori legacy e uniranno le forze nella ricerca per trovare alternative alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei chip, anche sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda gli standard tecnologici emergenti, l’UE e gli Stati Uniti stanno pubblicando una relazione sulla mappatura dell’identità digitale (Digital Identity Mapping Report) con l’obiettivo di identificare i casi d’uso per l’interoperabilità transatlantica e l’uso transfrontaliero delle identità digitali. Nel 2023, l’UE e gli USA hanno approvato uno standard internazionale comune sui sistemi di ricarica a megawatt per la ricarica dei veicoli elettrici pesanti. I partner continueranno a lavorare sugli standard come fattori abilitanti della transizione verde.

Il potenziamento delle competenze e dei talenti digitali è fondamentale per il successo della transizione digitale. La Task Force Talent for Growth, lanciata nell’aprile 2023 con un mandato di un anno, è servita da piattaforma per un ricco scambio di idee sullo sviluppo di competenze innovative e su soluzioni praticabili per affrontare le carenze di competenze nel settore tecnologico sia nell’UE che negli USA. La Task Force ha presentato i risultati di queste discussioni a margine del TTC.