Twitch conferma di aver subito un massiccio data breach

La piattaforma di streaming di giochi Twitch è stata vittima di un rilevante data breach, secondo quanto riferito dalla stessa società, divulgando informazioni riservate sull’azienda e sui guadagni degli streamer.

Il volume di dati sottratti dagli hacker (e in parte convidisi su diversi forum) supera i 100 Gbyte.

I documenti sembrano mostrare che i migliori streamer di Twitch hanno guadagnato milioni di dollari dalla società di proprietà di Amazon negli ultimi due anni.

Twitch ha confermato la violazione e ha affermato che sta “lavorando con urgenza” per comprenderne l’entità.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter , la società ha affermato che “aggiornerà la community non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021