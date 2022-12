Tutte le novità per la piattaforma edge-to-cloud Hpe GreenLake

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato nuovi servizi per applicazioni, analisi e sviluppatori per la piattaforma edge-to-cloud Hpe GreenLake, che consentono alle organizzazioni di procedere verso una strategia di modernizzazione data-first per i carichi di lavoro di produzione in ambienti cloud ibridi.

Hpe Greenlake, gli aggiornamenti includono

Hpe GreenLake per il Private Cloud Enterprise, ora è in grado di offrire, creare e gestire cluster Kubernetes per Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Anywhere da AWS oltre a toolchain per Infrastructure-as-Code in ambiente cloud-native, per supportare gli ambienti DevOps e ambienti di integrazione e distribuzione continua (CI/CD) dei clienti.

Sei istanze ottimizzate per carichi di lavoro general purpose, di elaborazione, memoria e storage, disponibili ora su Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise, a tariffa semplificata, che offrono un consumo semplificato in modalità pay-per-use .

. Estensione dell’ecosistema dei partner, che ora include Hpe GreenLake per Red Hat OpenShift Container Platform e Hpe GreenLake per VMware, recentemente annunciato.

Platform e Hpe GreenLake per VMware, recentemente annunciato. Miglioramento dell’analisi dei consumi, per offrire un migliore utilizzo e analisi dei costi delle applicazioni per i tre fornitori hyperscaler di cloud pubblico.

Hpe GreenLake per Data Fabric e Hpe Ezmeral Unified Analytics, sono ora disponibili attraverso il nuovo early access program di Hpe Ezmeral

“Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise è un cloud privato, pronto all’uso, con un’esperienza completamente moderna, che offre prestazioni ottimizzate, scelta open e un TCO basso e prevedibile, che porta un favorevole riscontro da parte di organizzazioni di ogni settore”, ha affermato Vishal Lall, Senior Vice President e General Manager, Hpe GreenLake Cloud Services Solutions. “I clienti riconoscono l’importanza di un modello operativo di cloud ibrido per la loro trasformazione digitale e Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise è l’unica soluzione che offre le migliori funzionalità di cloud ibrido da edge a core e su più cloud, fornito come servizio cloud.”

Distribuzione e gestione dei carichi di lavoro nel cloud ibrido con Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise

Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise reinventa la moderna esperienza del cloud privato fornendolo a livello aziendale automatizzato, flessibile, scalabile e completamente gestito. Creato sia per applicazioni cloud-native sia tradizionali, Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise supporta l’implementazione self-service di carichi di lavoro bare metal, macchine virtuali e container da un pool comune di risorse, ottimizzato in termini di prezzo e prestazioni. Hpe ha presentato diversi miglioramenti rispetto a Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise:

Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise offre l’opzione di implementare cluster Kubernetes con Amazon EKS Anywhere. I clienti possono ora ottenere on-premise gli stessi tempi di esecuzione di applicazioni containerizzate che utilizzano nel cloud pubblico e poter fruire della portabilità dei carichi di lavoro con un’esperienza nativa del cloud affidabile attraverso il cloud ibrido.

I clienti possono gestire facilmente in autonomia le VM, i container o le istanze bare metal utilizzando un’intuitiva console di interfaccia utente, una API (Application Programming Interface), una interfaccia di command-line (CLI) o Infrastructure-as-Code (IaC) che miglioreranno il loro time-to-value. Queste opzioni forniscono agli sviluppatori un accesso immediato al loro spazio di lavoro con la flessibilità di scegliere tra una varietà di sistemi operativi, stack di applicazioni containerizzate e servizi di integrazione della toolchain per una maggiore efficienza e visibilità.

Uno studio più approfondito dei consumi offre un migliore utilizzo e analisi dei costi delle applicazioni per i tre fornitori hyperscaler di cloud pubblico. Ciò comprende report di showback semplificati e informazioni utili ricavate dalla dashboard per aiutare i clienti a migliorare la capacità di pianificare e il budget nel loro ambiente ibrido.

Hpe GreenLake per Private Cloud Enterprise è ora generalmente disponibile in 52 paesi in tutto il mondo e può essere venduto tramite il programma di canale di Hpe GreenLake.

Estensione dei partner dell’ecosistema e delle offerte sul mercato

Per offrire ai clienti maggiore scelta e funzionalità, Hpe continua ad espandere le offerte dell’ecosistema dei partner su Hpe GreenLake Marketplace per DevOps, AI/ML, analisi, protezione dei dati, sicurezza e molto altro. Hpe presenta la nuova GreenLake per Red Hat OpenShift Container Platform e la Hpe GreenLake per VMware, recentemente annunciata.

Hpe GreenLake per Red Hat OpenShift Container Platform è il risultato dell’annuncio di sviluppo congiunto fatto all’inizio di quest’anno in occasione di Discover 2022, per offrire nuove offerte di servizi su Hpe GreenLake con le soluzioni open source Red Hat. La combinazione di GreenLake con Red Hat OpenShift offre ai clienti una base coerente e potente per lo sviluppo di applicazioni e l’innovazione del cloud ibrido. Questo aiuta i clienti a ridurre i costi e la complessità, migliorando al contempo la stabilità e le prestazioni in più ambienti IT. Hpe GreenLake per Red Hat OpenShift Container Platform offre la gestione self-service dei container in ambienti edge, data center e cloud ibridi, fornendo ai clienti maggiore flessibilità, scalabilità e configurazioni di container standardizzate e ottimizzate.

I programmi di accesso anticipato

In occasione di Discover Frankfurt, Hpe ha introdotto un programma di accesso anticipato per Hpe GreenLake per Data Fabric e Hpe Ezmeral Unified Analytics. Con il programma di accesso anticipato, gli sviluppatori possono provare il servizio di data fabric e analisi prima del rilascio, testando nuove funzionalità e capacità per risolvere le sfide derivanti dall’analisi di dati ibridi.

Hpe GreenLake per Data Fabric modernizza l’analisi e la gestione dei dati, unificando diversi tipi di dati in locale, multi-cloud ed edge, per fornire un accesso senza interruzioni a una fonte di dati attendibile. Hpe Ezmeral Unified Analytics offre una soluzione cloud che supporta strumenti open source all’avanguardia per affrontare l’intero ciclo di vita dei progetti di data engineering, analisi e data science. I clienti interessati a partecipare al programma di accesso anticipato possono candidarsi cliccando qui.

La piattaforma edge-to-cloud di Hpe

La piattaforma offre a clienti e partner un’esperienza ibrida unificata e un facile accesso ai servizi cloud. Oggi Hpe GreenLake supporta più di 65.000 clienti, alimenta più di due milioni di dispositivi connessi e gestisce oltre un exabyte di dati con clienti in tutto il mondo. Le organizzazioni traggono vantaggio da un’unica piattaforma da cui automatizzare, orchestrare ed eseguire la propria strategia di cloud ibrido.

Hpe continua a innovare e a investire nella piattaforma Hpe GreenLake. Nel marzo 2022, Hpe ha annunciato una nuova esperienza operativa unificata che fornisce una visualizzazione e un accesso semplificato a tutti i servizi cloud, comprese le funzionalità all’edge. Ciò comprende la convergenza della piattaforma Hpe con Aruba Central. In occasione di Hpe Discover 2022 lo scorso giugno, Hpe ha annunciato ulteriori miglioramenti, tra cui una maggiore sicurezza, un nuovo portale e strumenti per gli sviluppatori, oltre a funzionalità più approfondite per gestire risorse e carichi di lavoro su larga scala. È possibile effettuare un test drive virtuale della piattaforma Hpe GreenLake cliccando qui.