Tutte le novità di HPE GreenLake per il cloud ibrido e il private cloud

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato un ampliamento significativo dell’offerta della sua piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake, dei servizi di cloud ibrido, del portfolio di private cloud e dell’ecosistema di partner.

Hewlett Packard Enterprise ha completato l’acquisizione di OpsRamp; la soluzione è ora disponibile come offerta SaaS sulla piattaforma HPE GreenLake, consentendo ai clienti di effettuare operazioni AI-driven per ambienti IT multi-vendor e multi-cloud.

HPE GreenLake espande le offerte Network-as-a-Service (NaaS) per il backup e il machine learning ed offre ulteriori offerte HPE SaaS sul marketplace AWS e amplia il portfolio Network-as-a-service (NaaS).

Hewlett Packard Enterprise amplia il portafoglio private cloud HPE GreenLake con HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition, una nuova offerta che consente ai clienti di avviare macchine virtuali (VM) su cloud ibridi su richiesta.

L’azienda annuncia inoltre nuovi miglioramenti a HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise per gestire casi d’uso multi-cloud, fornendo il supporto per l’implementazione di Red Hat OpenShift.

Hewlett Packard Enterprise e VMware consolidano una partnership di lunga data migliorando la soluzione pay-per-use HPE GreenLake for VMware Cloud Foundation, con moduli cloud HPE preconfigurati e testati, ottimizzati per VMware Cloud Foundation.

HPE ed Equinix annunciano l’ampliamento della partnership per il pre-provisioning di HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise e HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition presso i data center Equinix di tutto il mondo, offrendo ai clienti un rapido accesso a un’ampia gamma di offerte di Private Cloud, per una maggiore velocità, agilità, flessibilità e scelta nella loro strategia di cloud ibrido.

“Nel 2019 abbiamo lanciato la nostra nuova strategia, focalizzata sul fornire tutto il nostro portfolio as a service attraverso HPE GreenLake. Da allora, la nostra scelta si è rivelata vincente, poiché i clienti cercano sempre più di combinare l’esperienza del cloud moderno con il controllo, la governance, le prestazioni e la prevedibilità del cloud ibrido“, ha dichiarato Antonio Neri, presidente e CEO di HPE. “HPE GreenLake ha aperto la strada a questa nuova categoria e oggi stiamo estendendo la nostra leadership ampliando la portata, la scelta e le capacità delle nostre offerte di cloud ibrido e privato. HPE GreenLake è la soluzione ideale per tutte le organizzazioni che desiderano adottare una strategia di cloud ibrido di successo“.

La piattaforma HPE GreenLake – sottolinea l’azienda – offre a clienti e partner un’esperienza unificata per semplificare le operazioni IT ibride e multi-cloud e per accedere facilmente ai servizi cloud. Le organizzazioni beneficiano di un unico piano di controllo da cui automatizzare, orchestrare e gestire il proprio cloud ibrido.

Hewlett Packard Enterprise continua a migliorare la piattaforma HPE GreenLake aggiungendo il software OpsRamp, una società di Hewlett Packard, come offerta SaaS. I clienti della piattaforma HPE GreenLake possono sfruttare OpsRamp per l’osservabilità e l’automazione di asset e applicazioni in ambienti eterogenei, multi-vendor e multi-cloud. Queste funzionalità esclusive offrono ai clienti un potente strumento per promuovere l’automazione e la semplicità, e ridurre i costi, in tutti gli ambienti cloud ibridi.

Inoltre, OpsRamp amplia le funzionalità della dashboard di sostenibilità annunciata di recente, fornendo visibilità sugli asset IT e sulle applicazioni in proprietà multi-vendor e multi-cloud. La dashboard di sostenibilità è disponibile da oggi in modalità “early access” sulla piattaforma HPE GreenLake.

HPE offre anche servizi e consulenza OpsRamp attraverso HPE Complete Care Service e HPE GreenLake Managed Service.

Nuovi e più avanzati servizi di cloud ibrido HPE GreenLake

HPE continua ad ampliare il portfolio di offerte SaaS e NaaS su HPE GreenLake e aggiunge le offerte HPE SaaS al marketplace AWS.

Ampliato il portafoglio di offerte di private cloud moderno e l’ecosistema di partner HPE GreenLake

Oggi le organizzazioni richiedono maggiore visibilità, controllo e prevedibilità dei workload e dei dati all’edge, on-premise e nel cloud pubblico. Di conseguenza, le aziende si rivolgono sempre più alle offerte di private cloud per modernizzarsi e trasformarsi digitalmente.

Un recente report di Constellation Research ha rilevato che le organizzazioni che sono passate a un modello di private cloud hanno registrato un risparmio del 50% sui costi, un aumento delle prestazioni fino al 65% sui workload del private cloud e tempi di ciclo IT e di sviluppo due volte più veloci in ambienti ibridi. Lo studio di Constellation Research si basa sui contributi dei manager IT di aziende in tutto il Nord America ed è in linea con lo spirito di HPE GreenLake, sottolinea l’azienda.

Dopo il rilascio di HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise lo scorso giugno, HPE ha continuato a investire per offrire ai clienti una maggiore scelta con l’espansione del suo portfolio di offerte di private cloud, per garantire ai clienti un’esperienza semplice, flessibile e intuitiva per l’esecuzione di private cloud moderni.

HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition è la nuova soluzione del portfolio di private cloud. L’offerta consente ai clienti di avviare virtual machine (VM) su cloud ibridi on demand e di autogestire il proprio private cloud dalle VM all’infrastruttura con semplicità AIOps. Grazie a un’esperienza operativa intuitiva per la gestione del cloud e a un’integrazione perfetta per la protezione dei dati, i clienti possono archiviare, gestire e proteggere i dati su cloud on-premise, edge e pubblici, garantendo al contempo la disponibilità e l’efficienza dei dati leader del settore. L’offerta offre ai clienti la flessibilità del self-service e l’opzione di pagamento anticipato o pay-as-you-go.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise ha aggiunto funzionalità per gestire i casi d’uso all’edge, aggiungendo la possibilità di connettersi a migliaia di sedi IT distribuite per fornire servizi gestiti per applicazioni cloud native e tradizionali. L’offerta aggiunge anche un nuovo supporto per i container per Red Hat OpenShift Container Platform e ulteriori funzionalità ibride e multi-cloud per assicurarsi in modo automatico e self-service i workload con Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure e VMware .

Hewlett Packard Enterprise supporta anche i clienti che desiderano creare un'offerta di private cloud personalizzata attraverso le soluzioni HPE GreenLake Flex, che si basano su moduli standard per offrire ai clienti maggiore velocità e semplicità.

Hewlett Packard Enterprise e VMware proseguono la loro decennale collaborazione introducendo un ampliamento delle funzionalità di HPE GreenLake per VMware Cloud Foundation. HPE fornisce ora moduli cloud preconfigurati e testati, ottimizzati per VMware Cloud Foundation, oltre alle licenze software, all'installazione e ai servizi di gestione continua, tutti forniti su base "pay-per-use" attraverso HPE GreenLake. La gestione di VMware Cloud Foundation attraverso HPE GreenLake consente all'IT di spostare le risorse per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali ed evitare l'overprovisioning, fornendo ai clienti un cloud ibrido sicuro e self-service in esecuzione su un'infrastruttura HPE completamente gestita.

HPE ha inoltre annunciato che il suo portfolio ampliato di private cloud sarà pre-fornito presso i data center di Equinix in tutto il mondo. L'ampliamento della partnership con Equinix offrirà ai clienti una maggiore scelta e la possibilità di implementare rapidamente private cloud moderni.

Le novità sono annunciate dall’azienda sul palco durante i keynote di HPE Discover 2023, l’evento di punta di HPE, che si tiene dal 20 al 22 giugno presso il Venetian Resort di Las Vegas.