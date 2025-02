Turn/River Capital compra SolarWinds per 4,4 miliardi di dollari

SolarWinds, leader nella gestione delle infrastrutture IT, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Turn/River Capital, un fondo di private equity focalizzato sul settore tecnologico. L’operazione, del valore di 4,4 miliardi di dollari, punta a rafforzare la posizione di SolarWinds nel mercato e a sostenere lo sviluppo delle sue soluzioni software, con particolare attenzione alla gestione di ambienti cloud e ibridi.

Un nuovo capitolo per la SolarWinds Platform

L’acquisizione rappresenta un’importante opportunità per migliorare le funzionalità della SolarWinds Platform, una suite di strumenti progettata per monitorare e ottimizzare le operazioni IT, dalle reti ai servizi cloud. Grazie al supporto strategico di Turn/River Capital, SolarWinds mira ad accelerare l’innovazione tecnologica per rispondere alle esigenze sempre più complesse delle imprese moderne.

SolarWinds manterrà il focus sul supporto ai clienti

SolarWinds ha sottolineato che, nonostante l’acquisizione, il suo impegno verso i clienti resterà al centro delle sue operazioni. Le soluzioni offerte continueranno a evolversi per supportare le infrastrutture IT critiche, garantendo prestazioni, sicurezza e scalabilità.

Tempistiche e impatto sul mercato

Il completamento dell’acquisizione è previsto per il secondo trimestre del 2025, dopo l’approvazione delle autorità regolamentari. Gli analisti del settore prevedono che questo accordo rafforzerà la posizione di SolarWinds nel segmento delle soluzioni IT, ampliando la sua capacità di innovare e di competere con altri player globali.

Collaborazione strategica per accelerare la crescita

Sudhakar Ramakrishna, Presidente e CEO di SolarWinds, ha dichiarato: “Abbiamo costruito una solida reputazione nel supportare i clienti a trasformare le loro attività attraverso soluzioni semplici, potenti e sicure per ambienti ibridi e multi-cloud. Ora, con Turn/River, puntiamo a offrire soluzioni di resilienza operativa sfruttando le nostre capacità di monitoraggio, osservabilità e assistenza IT.”

Ramakrishna ha aggiunto: “Questa partnership testimonia il lavoro eccezionale dei nostri dipendenti nella creazione di soluzioni di alto livello e nel garantire il successo dei clienti. Siamo certi che l’esperienza di Turn/River ci aiuterà a guidare ulteriormente l’innovazione e ad aumentare il valore per clienti e stakeholder.”

Il contributo strategico di Turn/River Capital

Dominic Ang, fondatore e managing partner di Turn/River Capital, ha affermato: “SolarWinds è un leader globale nel software per la gestione sicura delle infrastrutture IT. La loro dedizione nel comprendere e risolvere le esigenze dei clienti ha portato a decenni di innovazione e crescita costante. Siamo entusiasti di collaborare con loro per accelerare lo sviluppo e introdurre nuove innovazioni.”

Tempistiche e prossimi sviluppi

Il closing dell’operazione è previsto per il secondo trimestre del 2025, previa approvazione regolamentare. SolarWinds continuerà a operare in modo autonomo e a concentrarsi sul supporto ai clienti e sulla trasformazione digitale.