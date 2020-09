Turck Banner fa un controller multiprotocollo che si connette al cloud

Turck Banner Italia fa sapere che il PLC TBEN-L è il primo controller IP67 al mondo per applicazioni industriali che ha un PLC Codesys integrato e consente anche una connessione cloud e una comunicazione, grazie alla tecnologia multiprotocollo con diversi protocolli Ethernet contemporaneamente.

La modalità Dual MAC permette al controller di stabilire una connessione alla rete di automazione tramite una porta e, tramite la seconda porta, una connessione Internet separata e sicura al cloud.

E se non è necessaria una connessione Internet al cloud è possibile instaurare la comunicazione con due reti Ethernet, ad esempio come dispositivo Profinet e come master Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP.

La capacità del controller IP67 di connettersi direttamente dalla macchina alle soluzioni cloud di Turck Banner non solo elimina la necessità di gateway edge aggiuntivi, ma semplifica anche la progettazione dell’intero impianto.

Con questi nuovi controller si possono sviluppare concetti di rete anche decentralizzati con il minimo sforzo e costi di installazione particolarmente ridotti.

Rispetto alle applicazioni con un gateway edge separato, la programmazione di questo nuovo tipo di soluzione con una connessione cloud integrata consente risparmi poiché non sono necessarie interfacce per lo scambio di dati.

Il semplice accesso ai dati del macchinario nel cloud da qualsiasi pc o dispositivo mobile in tutto il mondo semplifica la diagnostica e la manutenzione, nonché il monitoraggio delle condizioni per la manutenzione preventiva.

L’interfaccia cloud fornisce una presentazione degli stati dei sensori e di altri dati del macchinario in un’applicazione browser.

Per la creazione di questi dashboard non è necessaria alcuna conoscenza di programmazione.

È possibile impostare valori limite ad esempio per temperatura, pressione o vibrazione e definire azioni per il superamento dei limiti.