Turck Banner Italia, nuova struttura commerciale

Turck Banner Italia, fornitore di sensoristica, illuminatori e segnalatori industriali, sistemi bus e sicurezza, da vent’anni sul mercato italiano, ha dato alla sua struttura commerciale una profilazione adeguata alle attuali esigenze della sua clientela.

L’azione è tesa a non essere più solo una filiale di vendita, ma una società emanazione di una multinazionale che sviluppa le sue capacità tecniche e tecnologiche al servizio di un mercato che si aspetta competenza, servizio e valore aggiunto.

In questo contesto Fabio Seghedoni è Development & Strategic Sales Manager, e Vincent Ciminello è Sales Manager Italia.

Al mondo dei produttori di macchinari del packaging Turck Banner propone soluzioni e sistemi composti, ad esempio, da sensori di prossimità, sensori di pressione per rilevare aria e vuoto, stazioni di IO-Link e cavi per collegare i dispositivi alle stazioni e moduli ai processori. Per esempio, le stazioni IO-Link possono essere utilizzate in un sottogruppo di controllo per richiamare ed elaborare i dati degli IO-Link.

Sulle macchine per imballaggi speciali si possono installare anche le stazioni Turck Banner AIM (modulo I/O avanzato) per l’acquisizione dati e il controllo tramite I/O. Entrambi questi sistemi sono disponibili con i protocolli di rete più richiesti dai clienti quali Ethernet IP, Modbus TCP, DeviceNet e Profibus, per progettare le macchine secondo l’ambiente di produzione specifico in cui dovranno funzionare.

Turck Banner Italia si sta quindi sempre più proponendo come partner tanto alla grande industria quanto alle Pmi senza tralasciare importanti end-user che esigono la collaborazione end-to-end per un coinvolgimento più specialistico.

La costante attività di ricerca e sviluppo dei due partner, la tedesca Hans Turck e la statunitense Banner Engineering, alimenta con regolarità l’offerta d’innovazione in comparti quali la sensoristica, l’illuminazione, la sicurezza, la tracciabilità o la connettività multiproduct.